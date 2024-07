marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Trump bewegt weiter die Börsen Stand: 16.07.2024 07:31 Uhr

An den Börsen spekulieren Anleger weiter über die Auswirkungen einer möglichen Rückkehr Donald Trumps in Weiße Haus. Der DAX könnte seine gestrigen Kursverluste noch etwas ausweiten.

Nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump wägen Anleger weiterhin ab, ob dies die Aussichten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten auf einen Sieg bei den US-Wahlen im November verbessert haben könnte - und was dies für die Märkte bedeuten würde.

Eine Rückkehr des Ex-Präsidenten ins Weiße Haus wird an den Märkten allgemein als positiv für Aktien und den Dollar gesehen. "Wenn Trump Maßnahmen wie Steuersenkungen aggressiv umsetzt, dürfte sich der Aktienmarkt erholen", sagte Masahiro Ichikawa vom Finanzdienstleister DS Asset Management. Allerdings könnten die von einer Regierung Trump propagierten höheren Zölle auf Importe die Inflation erneut anfachen, warnen Marktbeobachter.

Nach seinem schwachen Wochenstart könnte der DAX heute weiter nachgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 18.569 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX bereits 0,8 Prozent auf 18.591 Zähler eingebüßt.

Das deutsche Börsenbarometer bleibt damit weiterhin die Bestätigung seines jüngsten Ausbruchsversuchs schuldig. Am Freitag hatte der DAX mit dem Anstieg auf das höchste Niveau seit Anfang Juni auch den Korrekturtrend geknackt, der seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18.892 Punkten Gültigkeit hatte. Mit dem Rückschlag vom Vortag kam der DAX nun wieder an diese Trendlinie zurück.

An der Wall Street führte die Rückkehr des "Trump Trade" dagegen zu Kursgewinnen bei den großen Indizes. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,5 Prozent höher auf 40.211 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 18.472 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 5.631 Stellen zu.

Die positiven Vorgaben von der Wall Street haben am Morgen an den japanischen Märkten zu Kursgewinnen geführt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel 0,3 Prozent höher bei 41.294 Zählern. Die Börse in Shanghai büßt dagegen aktuell 0,2 Prozent ein.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt bei 1,0893 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold steigt unterdessen um 0,2 Prozent 2.428 Dollar. Das gelbe Edelmetall hatte bereits zu Wochenbeginn von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in unsicheren Zeiten profitiert.

Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise wegen Befürchtungen nach, dass die Konjunkturabkühlung in China die Nachfrage dämpfen könnte. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 84,61 Dollar je Barrel (159 Liter).

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt rückt die Hugo-Boss-Aktie in den Fokus. Der Modekonzern hat seine Prognose für das Gesamtjahr eingedampft. Hugo Boss geht nun nur noch von einem Umsatzplus zwischen einem und vier Prozent aus. Bislang war ein Plus zwischen drei und sechs Prozent vorhergesagt worden. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hält das Unternehmen nun sogar einen Rückgang von bis zu 15 Prozent zum Vorjahr für möglich. Bestenfalls werde es um fünf Prozent steigen.

Dank eines widerstandsfähigen Schmuckgeschäfts hat sich der Schweizer Richemont-Konzern im Frühjahrsquartal besser geschlagen als andere große Luxusgüteranbieter. Der Umsatz des Herstellers von Cartier-Ringen und -Ketten sowie Uhren der Marken IWC oder A. Lange & Söhne stieg in Lokalwährungen von April bis Juni um ein Prozent auf 5,27 Milliarden Euro - trotz der sich abschwächenden Konjunktur in China.