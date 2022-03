Der DAX tut sich weiter schwer, an seine jüngste fulminante Kursrally anzuknüpfen. Zu groß sind die Risiken - nicht nur aus der Ukraine-Krise.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch zum Wochenschluss volatil weitergehen. Der DAX hat im frühen vorbörslichen Handel bereits Kurssprünge von mehr als 200 Punkten vollzogen. Zur Stunde taxiert der Broker IG die 40 deutschen Standardwerte bei 13.447 Punkten und damit ganz in der Nähe ihres Vortagesschlusskurses. Gestern war der DAX um 2,9 Prozent auf 13.442 Zähler abgerutscht.

Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg hatte die EZB gestern einen beschleunigten Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm angekündigt . "Damit macht sie einen deutlichen Schritt in Richtung geldpolitischer Normalisierung", betonte Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa beim Vermögensverwalter DWS. Im Gegensatz zur US-Notenbank seien schnelle und aggressive Zinserhöhungen aber nicht geplant.

Ölpreise steigen wieder

Allerdings ist fraglich, ob die EZB angesichts der Preissteigerungen bei Energie und anderen Rohstoffen an diesem Szenario wird festhalten können. Erst zu Wochenbeginn waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2008 geklettert. Am Morgen notiert der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 109,66 Dollar. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag.