marktbericht Kaum Bewegung erwartet DAX wartet auf US-Zinssignale Stand: 11.06.2024 07:47 Uhr

Der DAX dürfte heute zunächst auf der Stelle treten. Die Anleger haben noch immer die Unsicherheiten nach der EU-Wahl zu verarbeiten, außerdem stehen am Mittwoch zwei bedeutende Termine an.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Start des Xetra-Handels nur wenige Punkte verändert auf 18.500 Punkte. Nach der Europawahl ist der deutsche Leitindex gestern zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Vor allem die Aussicht auf baldige Neuwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich sorgte für Unsicherheit unter Investoren. Der DAX schloss 0,3 Prozent niedriger bei 18.494,89 Zählern.

"Nach dem Test des Vorwochentiefs bei 18.380 Punkten konnte sich der DAX erneut stabilisieren, es herrscht weiterhin ein Patt zwischen Bullen und Bären“, konstatiert Konstantin Oldenburger, Marktbeobachter bei CMC Markets. Diese Situation könne noch zwei weitere Tage anhalten, denn am Super-Mittwoch stünden zwei wichtige Termine an. "Die US-Inflationsdaten und die Fed-Sitzung fallen zum ersten Mal seit Juni 2020 auf denselben Tag. In den vergangenen zehn Jahren war dies nur sieben Mal der Fall."

Die Investoren erhofften sich aus den am Mittwoch zunächst anstehenden Daten zur US-Inflation mehr Klarheit in Bezug auf den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter versuchen, mit erhöhten Zinsen die hohen Verbraucherpreise einzudämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. "Dies ist eine wichtige Woche für den Markt in Bezug auf die Kommentare und Botschaften der Fed", sagte Quincy Krosby, Chefstratege beim Vermögensverwalter LPL Financial in North Carolina.

"Wir sehen geringere Aussichten für eine Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr und erwarten die erste Zinssenkung der Fed nun erst im November", schreiben die Analysten von JPMorgan. "Aktien scheinen eine Vielzahl von Risiken zu ignorieren, einschließlich der Politik, der Geopolitik, der geringen Marktkonzentration und des Anstiegs von Meme-Aktien und Krypto-Trading, die auf eine Blase hindeuten könnten”, fügten sie hinzu.

In Paris sackte der Leitindex Cac 40 auf den tiefsten Stand seit Februar. Unter den wichtigen europäischen Börsen war er mit minus 1,4 Prozent gestern der größte Verlierer. Französische Staatsanleihen wurden ebenfalls verkauft, sie fielen auf den tiefsten Stand seit November 2023.

Präsident Emmanuel Macron lässt die Nationalversammlung neu wählen. Von einem "Paukenschlag in Paris" sprach Analyst Berndt Fernow von der Landesbank Baden-Württemberg. Sollte die rechtsextreme Partei Rassemblement National nach der Parlamentswahl die Innen- und Wirtschaftspolitik besetzen, dann dürfte es rasch zum "Schwur auch an den Finanzmärkten" kommen. Denn die Rechtspopulisten um Le Pen könnten dann wie versprochen das Rentenalter in Frankreich wieder senken wollen.

In Erwartung der Inflationsdaten und des Zinsentscheids am Mittwoch haben die US-Börsen gestern leicht zugelegt. Der Dow Jones kletterte um 0,2 Prozent auf 38.868 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent zu auf 5360 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,4 Prozent auf 17.192 Stellen.

Am Mittwochabend steht dann um 20 Uhr der Zinsentscheid der Fed an, um 20:30 beginnt die Pressekonferenz mit Notenbankchef Jerome Powell.

Die politische Unsicherheit an den europäischen Märkten nach dem Rechtsruck bei den Europawahlen vom Sonntag begrenzt auch die Gewinne in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei stieg, angetrieben von heimischen Halbleiteraktien, um 0,3 Prozent auf 39.155 Punkte. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.788 Punkten.

Die Börse in Shanghai verlor 0,8 Prozent auf 3.025,54 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 3536,64 Punkte.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will seinen Kunden unter anderem beim Ausbau von E-Ladesäulen in Zukunft stärker helfen. Alle Angebote zum Thema Infrastruktur und zum Laden von E-Lastwagen werden in der Marke Truckcharge gebündelt, teilte das Unternehmen mit. Damit wolle man sowohl Logistikunternehmen als auch Betriebe aus der Industrie mit und ohne eigenen Lkw-Fuhrpark ansprechen. Von welchem Hersteller die eingesetzten E-Lastwagen der Firmen stammen, spielt demzufolge keine Rolle.

Der US-Arzneimittelhersteller Eli Lilly kann weiter auf eine Zulassung seines Alzheimermittels Donanemab in den USA hoffen. Ein Beratergremium bei der US-Gesundheitsbehörde FDA attestierte dem Medikament einen Nutzen bei Patienten in frühen Krankheitsstadien, teilte die Behörde mit. Eine Entscheidung über eine Zulassung von der FDA wird gegen Ende des Jahres erwartet. Zunächst will die Behörde prüfen, wie viele Patienten von dem Mittel profitieren könnten und ob der Nutzen die Risiken überwiegt.