marktbericht Nach der EU-Wahl DAX vor schwachem Wochenstart Stand: 10.06.2024 08:01 Uhr

Der DAX dürfte schwach in die neue Handelswoche starten. Die Investoren warten bereits auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwoch, der Ausgang der EU-Wahl dürfte zunächst nur eine geringe Rolle spielen.

Der Broker IG taxierte den DAX vor Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 18.504 Punkte. Damit dürfte die Hängepartie weitergehen, denn der Leitindex bliebe in seiner Spanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von rund 18.400 Punkten bis zum Rekordhoch bei knapp 18.900 Zählern. Am Freitag hatte der DAX 0,5 Prozent auf 18.557,27 Punkte verloren. Auf Wochensicht gab es einen Gewinn von rund 0,3 Prozent. Grund für die Verluste war ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht.

Angesichts der US-Arbeitsmarktdaten befürchten viele Anleger, dass die Fed länger als erhofft mit einer Zinssenkung warten könnte. "Es wird für die Fed sehr schwierig werden, weiterhin drei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht zu stellen", sagte Rob Carnell von der Bank ING. "Einige Fed-Vertreter sprechen von der Möglichkeit einer einzigen Zinssenkung. Es ist wahrscheinlich, dass wir von drei Zinssenkungen zu zwei zurückfallen, aber es ist auch möglich, dass wir nur eine Zinssenkung sehen.

Auch in der neuen Woche stehen die Notenbanken im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer ersten Senkung seit 2019 die Zinswende eingeläutet hat, richten sich die Blicke nun auf die US-Notenbank Federal Reserve. Sie trifft am Mittwoch ihre Zinsentscheidung, gefolgt von der Bank of Japan am Freitag.

Vor dem Fed-Entscheid kommen in letzter Minute aber noch wichtige Daten aus den USA, die von großer Relevanz für die Entscheidungen der Notenbank sind. Laut dem Investmentexperten Christian Nolting von der Postbank tritt der seltene Fall ein, dass am selben Tag auch die US-Verbraucherpreisindizes veröffentlicht werden. Dies könnte im Tagesverlauf zu "interessanten Marktentwicklungen" führen, so der Experte.

Ob die EU-Wahl am Aktienmarkt eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten - zumal unklar ist, was das Wahlergebnis für die Finanzmärkte bedeutet. Am Tag nach der Neuwahl des Europaparlaments beraten die Parteien über das Ergebnis. In Berlin treten Spitzengremien deutscher Parteien zusammen. Vor allem bei den Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP dürften dabei auch die Auswirkungen auf die Bundesregierung eine Rolle spielen.

Nach Einschätzung des Chartexperten Martin Utschneider von Finanzethos wird sich der DAX "ähnlich wie nach dem EZB-Zinsentscheid wohl auch von der gestrigen Europawahl unbeeindruckt zeigen". Rechte Parteien hatten in mehreren der 27 EU-Länder große Erfolge erzielt.

Gleichwohl nimmt die politische Unsicherheit zu, was sich im Ergebnis letztlich doch auf den Aktienmarkt auswirken könnte. So hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach der Niederlage seines Mitte-Lagers bei der Europawahl Neuwahlen angesetzt.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 hatten eine starke Woche am vergangenen Freitag mit weiteren Rekorden gekrönt. Unter dem Strich tat sich am Freitag nach einem überraschend robusten US-Arbeitsmarktbericht allerdings nicht mehr viel.

Der Nasdaq 100 erreichte mit 19.113 Punkten einen neuerlichen Höchststand. Im laufenden Jahr hat er damit gut 13,5 Prozent gewonnen. Letztlich büßte der Nasdaq 100 0,1 Prozent ein auf 19.000 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank ebenfalls um 0,1 Prozent auf 5.346 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich erstmals auf 5375 Punkte geklettert war.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab 0,2 Prozent nach auf 38.798 Punkte. Er hinkt den beiden anderen Indizes auch im Jahresverlauf mit plus 3 Prozent deutlich hinterher.

In Tokio profitierten die exportorientierten Aktien des 225 Werte umfassenden Nikkei-Index vom schwächeren Yen. Er stieg um 0,5 Prozent auf 38.872 Punkte. Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 2.774 Punkten.

Tesla wird in diesem Jahr laut Unternehmens-Chef Elon Musk kein modernisiertes Model Y auf den Markt bringen. Tesla hat seine in die Jahre gekommenen Modelle nur langsam aufgefrischt, da die hohen Zinssätze den Appetit der Verbraucher auf große Anschaffungen gedämpft haben. Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen des E-Auto-Pioniers sind im ersten Quartal zum ersten Mal seit fast vier Jahren zurückgegangen. Konkurrenten in China, dem größten Automarkt der Welt, bringen dagegen günstigere Modelle auf den Markt.

Microsoft nimmt nach Kritik von IT-Sicherheitsforschern Änderungen an einer neuen Funktion vor, die mit Hilfe von KI die Suche auf Windows-PCs verbessern soll. Das "Recall"-Programm macht alle paar Sekunden Bildschirmaufnahmen. Die Software erkennt, was in diesen Screenshots zu sehen ist, später können Nutzer danach suchen. Experten hatten nach Ankündigung kritisiert, dass in der ersten Ausführung der Funktion Angreifer sich Zugriff auf die Daten verschaffen könnten. Microsoft kündigte an, dass "Recall" nicht mehr automatisch bei der Einrichtung von Windows-Software aktiviert werden soll, sondern erst bewusst von den Nutzern eingeschaltet werden müsse.