marktbericht 21.000 Punkte im Visier DAX vor Trumps Amtsantritt in Bestform Stand: 20.01.2025 07:35 Uhr

Der DAX hat seine Schwäche zu Jahresbeginn ad acta gelegt. Unbeeindruckt von Trumps wirtschaftspolitischen Plänen zeigt sich der deutsche Börsenindex zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten in Rekordlaune.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre Ängste und Sorgen angesichts der wirtschaftspolitischen Pläne des neuen US-Präsidenten beiseitegeschoben. Zum Amtsantritt von Donald Trump präsentiert sich der DAX in Bestform. Das Börsenbarometer befindet sich in einem Aufwärtstrend; erst am vergangenen Freitag erklomm es bei 20.924 Punkten ein frisches Allzeithoch.

Zum Start in die neue Woche zeigt sich der DAX zwar kaum bewegt: Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte etwa in Höhe ihres Vortagesschlusskurses von 20.903 Zählern. Im Laufe der Woche könnte es aber weiter bergauf gehen. Im DAX locken die 21.000 Punkte.

Aus technischer Perspektive stehen die Chancen auf ein Knacken der runden Marke gut. Mit dem jüngsten Anstieg auf ein neues Rekordhoch sendet das deutsche Börsenbarometer eines der besten Kaufsignale, welche die Charttechnik zu bieten hat.

"Immer wieder neue Rekordhochs nach kleineren Korrekturen sorgen für einen stabilen Aufwärtstrend, der als ein gutes Fundament für das herhalten kann, was ab Montag aus den USA kommt", ist auch Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets überzeugt mit Blick auf die Amtseinführung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

So gab es bereits vor dem Start der neuen US-Regierung Signale, dass die Zoll-Politik weniger aggressiv ausfallen könnte. Marktbeobachter hoffen auf eine weniger konfrontative Vorgehensweise im Vergleich zu Trumps Drohungen während des Wahlkampfs.

An der Wall Street herrschte zum Wochenschluss eine positive Stimmung. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging am Freitag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 43.487 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,0 Prozent auf 5.996 Punkte, und der technologielastige Nasdaq stieg um 1,5 Prozent auf 19.630 Stellen.

Heute wird es von den US-Börsen allerdings keine Impulse geben, denn dort pausiert der Handel anlässlich des "Martin Luther King Day".

Beflügelt von den positiven Vorgaben der Wall Street präsentieren sich die asiatischen Börsen zu Wochenbeginn fester. Die Börse in Shanghai liegt zur aktuell 0,2 Prozent im Plus. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss 1,2 Prozent hinzu. Rückenwind für die japanischen Exportwerte kommt dabei auch vom schwächeren Yen.

Die Krypto-Märkte sind am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident in Rekordlaune. Am Morgen klettert der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 109.356 Dollar und lässt damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich.

Seit der Wahl von Trump im November hat die Cyberdevise um fast 60 Prozent zugelegt. Trump hatte versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern. Außerdem hat er sich für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA ausgesprochen.

Im Vorfeld von Trumps Start in seine neue Amtszeit gibt der Dollar an den Devisenmärkten etwas nach. Im Gegenzug steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0302 Dollar. Gold verteidigt die erst vor kurzem zurückeroberte Marke von 2.700 Dollar. Am Morgen kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls knapp 2.707 Dollar.

Am Rohstoffmarkt gibt die Nordseesorte Brent um 0,3 Prozent auf 80,58 Dollar je Barrel (159 Liter) nach. Händler verweisen auf Befürchtungen, dass neue Handelsbarrieren das globale Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage belasten könnten.

Im DAX rückt die Commerzbank-Aktie in den Fokus: Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu verhindern, prüft das Institut einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge auch den Abbau tausender Jobs. Es werde erwartet, dass die Pläne dem Betriebsrat in den kommenden Wochen vorgestellt werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Insider.

Die Lufthansa hat den ersten Schritt zur Übernahme der italienischen Staatsairline Ita vollzogen. Nach eigenen Angaben hat der MDAX-Konzern eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro geleistet und dafür eine Minderheit von 41 Prozent der Ita-Anteile erhalten. Die Mehrheit hält zunächst weiterhin der italienische Staat. Die vollständige Übernahme der Ita ist bereits mit der Regierung in Rom vertraglich festgelegt.

Der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns Strabag, Klemens Haselsteiner, ist überraschend gestorben. Das Unternehmen, eines der größten des Landes, informierte "mit großer Bestürzung" über den "plötzlichen und unerwarteten" Tod des 44-Jährigen. Der Arzt der Familie sagte der österreichischen Tageszeitung Kleine Zeitung, dass der 44-Jährige an einer Aneurysma-Blutung gestorben sei.