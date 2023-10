marktbericht Nach jüngstem Kursrutsch Nahost-Risiken halten DAX in Schach Stand: 23.10.2023 07:36 Uhr

Die Furcht vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten dämpft die Risikofreude der DAX-Anleger. Eine ausgiebige Erholung nach dem jüngsten Kurseinbruch ist nicht in Sicht.

Wer nach dem Kurseinbruch am Freitag nun zu Beginn der neuen Börsenwoche auf eine ausgedehnte Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt gehofft hatte, sieht sich getäuscht. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde lediglich 0,1 Prozent höher bei 14.816 Punkten. Vor dem Wochenende hatten die wachsenden Risiken im Nahen Osten die Anleger Reißaus nehmen lassen.

Der DAX schloss auf Tagestief - am Ende stand ein Minus von 1,6 Prozent auf 14.798 Punkte. Damit markierte der deutsche Leitindex den tiefsten Stand seit März.

Aus technischer Perspektive bleibt der DAX weiterhin deutlich angeschlagen. Mit den bei 14.800 Punkten verlaufenden Tiefpunkten von 2021 hat das deutsche Börsenbarometer nun die nächste Haltezone erreicht. "Ein Bruch dieser Bastion wäre ein weiterer charttechnischer Nackenschlag", warnen die charttechnischen Experten der HSBC.

Es ist vor allem die schwierige Lage im Nahen Osten, welche die Anleger vor neuen Engagements am Aktienmarkt zurückschrecken lässt. Experten rechnen mit einem bevorstehenden blutigen Häuserkampf zwischen der Armee und der Hamas. Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation weiter. Morgen wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem zweitägigen Besuch in Israel erwartet, wie der Élyséepalast gestern am späten Abend mitteilte.

Die Furcht vor einem größeren Konflikt im Nahen Osten hat am Morgen auch die Stimmung der Anleger in Asien getrübt. "Die Sorge um eine mögliche Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten wird den japanischen Aktienmarkt heute und in dieser Woche weiter belasten", sagte Maki Sawada von Nomura Securities.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai liegt 0,8 Prozent im Minus, während die Hongkonger Börse heute wegen eines Feiertags geschlossen bleibt.

Negative Vorgaben für den europäischen Aktienhandel kommen auch von der Wall Street. Zinssorgen angesichts der weiter anziehenden Renditen am Anleihemarkt und die Krise im Nahen Osten hatten die Kurse der US-Indizes zum Wochenschluss deutlich belastet. Der Dow-Jones-Index schloss 0,9 Prozent tiefer auf 33.127 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 12.983 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4.224 Punkte ein.

Der "sichere Hafen" Gold bleibt angesichts der wachsenden Risiken im Nahen Osten gefragt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.973 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr. Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel hat das gelbe Edelmetall rund 140 Dollar hinzugewinnen können. Der Euro gibt leicht nach auf 1,0576 Dollar.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die VW-Vorzugsaktie in den Fokus. Die Manager des Wolfsburger Autokonzerns peilen für das operative Ergebnis im laufenden Jahr nur noch den Vorjahreswert von rund 22,5 Milliarden Euro an, wie der DAX-Konzern am Freitagabend mitteilte. Der Vorstand begründete die Anpassung seiner Jahresziele mit Rohstoffsicherungsgeschäften. Die Volkswagen-Dachholding Porsche SE bestätigte hingegen ihre Ergebnisprognose.

Wegen der unsicheren Lage im Gaza-Krieg hat die Lufthansa weitere Flüge nach Israel und in den Libanon abgesagt. Die regulären Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut sämtlicher Gesellschaften der Gruppe blieben aus Sicherheitsgründen bis einschließlich 31. Oktober ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den Behörden.

Die Kritik am geplanten Ausbau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin steht im Mittelpunkt einer Anhörung. Umwelt- und Naturschützer sowie Anwohner können ab heute in Erkner im Beisein des Brandenburger Landesumweltamts und von Tesla ihre Bedenken vortragen. Die meisten Einwände gab es zum Thema Wasser, es ging aber auch um Naturschutz und bis zu rund 81.000 geplante Pfähle im Boden unter einem neuen Werksgebäude.