marktbericht Nach jüngster Kursrally Kann der DAX sein Rekordhoch bestätigen? Stand: 13.05.2024 07:36 Uhr

Der DAX bleibt zu Wochenbeginn in Reichweite seines Rekordhochs. Nun, da viele Anleger aus einem langen Wochenende zurückkehren, wird sich weisen, wie nachhaltig die jüngsten Kursgewinne sind.

Der DAX geht zu Beginn der neuen Börsenwoche in Lauerstellung unter seinem Rekordhoch. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex derzeit bei 18.787 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Vor dem Wochenende hatte der DAX im Tagesverlauf bei 18.846 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Aus technischer Perspektive hat der DAX damit die Tür in Richtung 19.000-Punkte-Marke weit aufgestoßen. Allerdings fallen die Umsätze an Feiertagen und Brückentagen traditionell eher dünn aus, sodass an solchen Tagen bereits wenige Transaktionen ausreichen, um den DAX kräftig in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Eine Bestätigung des jüngsten Rekordhochs steht damit noch aus.

Zum Lackmustest für die jüngste Kursrally dürften nun die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten werden, basiert doch der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt insbesondere auf der Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA eher früher als später sinken. Im Schnitt gehen Ökonomen von einer Inflationsrate von 3,6 Prozent im April aus.

Sollte sich am Mittwoch jedoch wider Erwarten zeigen, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten im April deutlich angezogen hat, könnte es an den Börsen rasch ungemütlich werden. Denn dann könnte sich die US-Notenbank Fed gezwungen sehen, einen härteren geldpolitischen Kurs zu fahren.

Vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich die Anleger an den asiatischen Märkten mit Engagements zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel 0,4 Prozent tiefer bei 38.087 Punkten. Die Börse in Shanghai tendiert seitwärts.

Auch von den US-Börsen kommen eher verhaltene Signale für den DAX. An der Wall Street haben sich die Anleger zum Ende einer starken Börsenwoche ebenfalls zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am vergangenen Freitag 0,3 Prozent höher bei 39.512 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 5.223 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zeigte sich faktisch unverändert bei 16.341 Zählern.

Auch am Goldmarkt hängt nun viel von den weiteren Zinsperspektiven in den USA ab. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.355 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger. Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel bei 1,0771 Dollar seitwärts.

Unter den Einzelwerten im DAX könnte die Rheinmetall-Aktie heute einen Blick wert sein. Der Rüstungskonzern will sich ein besonders großes Stück vom 100-Milliarden-Sondervermögen-Kuchen der Bundesregierung abschneiden. "Sie können davon ausgehen, dass am Ende zwischen 30 und 40 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zu uns kommen", sagte Firmenchef Armin Papperger der "Süddeutschen Zeitung".

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hatte die Gewerkschaft ver.di am Sonntag bundesweit zu Warnstreiks im Kundenservice aufgerufen. Diese sollen heute fortgesetzt werden, parallel zur vierten Verhandlungsrunde, die für Montag und Dienstag in Potsdam angesetzt ist, wie ver.di mitteilte. Dort ist heute eine zentrale Kundgebung geplant, zu der 4.500 Beschäftigte erwartet werden.

Eine Boeing-Maschine der Airline TUIfly hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nach dem Start in Frankfurt wieder umkehren müssen. Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr habe die Maschine des Typs 737-800 in Frankfurt eine Sicherheitslandung vollzogen, sagte eine Sprecherin der Fraport AG am Freitagabend. Das Flugzeug sei von Frankfurt aus auf dem Weg in Richtung Gran Canaria gewesen.

Der Protest gegen den US-Elektroautobauer Tesla geht nach mehreren Aktionstagen in Grünheide bei Berlin voraussichtlich weiter. Ein Protestcamp gegen die einzige europäische Autofabrik von Firmenchef Elon Musk wurde am Sonntag aufgelöst, einige Bündnisse kündigten aber weitere Aktionen an oder wollten sich die Möglichkeit vorbehalten.