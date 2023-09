marktbericht Vor US-Inflationszahlen Druck auf den DAX nimmt zu Stand: 13.09.2023 07:41 Uhr

Vor den anstehenden US-Inflationszahlen machen an den Märkten erneut Zinsängste die Runde. Auch die DAX-Anleger gehen in Deckung, das Börsenbarometer dürfte auf seine gestrigen Kursverluste noch etwas draufsetzen.

Der DAX dürfte seine gestrigen Verluste zur Wochenmitte zunächst ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent tiefer auf 15.634 Punkte. Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag werden die Anlegerinnen und Anleger zunehmend nervös.

Aus charttechnischer Perspektive rückt damit im DAX das Vorwochentief bei 15.577 Punkten ins Visier. Ein Rutsch darunter würde die Abwärtsbewegung des Börsenbarometers beschleunigen. Die wirklich entscheidende Haltezone für den DAX verläuft aber auf Höhe der Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten. Verstärkt wird diese Zone durch die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Negative Impulse für den DAX kommen von der Wall Street. In New York hatten sich am Abend vor allem bei US-Technologiewerten wieder Zinssorgen bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten Nasdaq-Indizes ging es um gut ein Prozent abwärts. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent ein auf 4.461 Stellen, der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 34.645 Punkten.

Auch die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten zeigen sich am Morgen risikoscheu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 32.676 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent.

Händler erhoffen sich von der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex' (CPI) im Laufe des Tages weitere Aufschlüsse über die Inflationsaussichten und Klarheit darüber, ob die US-Notenbank die Straffung ihrer Geldpolitik abgeschlossen hat.

Dabei dürfte den Währungshütern auch der jüngste Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch Sorgen bereiten. Rohöl der Sorte Brent notierte bei 92,24 Dollar pro Barrel. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,08 Dollar.

Der Dollar zeigt sich im asiatischen Devisenhandel im Vorfeld der wichtigen Datenveröffentlichung stabil. Der Euro tendiert bei 1,0748 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold büßt 0,1 Prozent ein auf 1.912 Dollar.

Die Postbank macht am Morgen auf sich aufmerksam, lässt sie doch als eine der letzten Banken in Deutschland auch ihre Kunden das Mobil-Bezahlsystem Apple Pay nutzen. Die Konzernmutter Deutsche Bank war bereits bei dem Start von Apple Pay in Deutschland Ende 2018 dabei gewesen.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US will Funkfrequenzen von Comcast in den USA für 1,2 bis 3,3 Milliarden Dollar kaufen. Dabei gehe es um 600-Megahertz-Frequenzen, teilte der Konzern gestern in Bellevue mit. Ein Abschluss sei vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2028 zu erwarten.

Eine französische Aufsichtsbehörde droht mit dem Rückruf des drei Jahre alten iPhone 12 von Apple, da Tests eine elektromagnetische Strahlung über den Grenzwerten angezeigt hätten. Die Agence nationale des fréquences (ANFR) wies gestern an, dass Geräte des Modells aus den Verkaufskanälen entfernt werden müssten.

Wenn Apple die Werte nicht "so schnell wie möglich" mit einem Update korrigiere, müssten auch die in Frankreich im Umlauf befindlichen Geräte zurückgerufen werden. Von Apple gab es zunächst keine Reaktion auf den Vorstoß der französischen Behörde. Der Konzern hatte gestern die nächste Generation seines Smartphones vorgestellt - das iPhone 15.

BP-Chef Bernard Looney tritt wegen früherer Beziehungen zu Kollegen mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzchef Murray Auchincloss den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte der Ölkonzern gestern in London mit. Zuvor hatte die "Financial Times" über den bevorstehenden Abgang berichtet.

Der größte US-Wettbewerbsprozess seit mehr als 20 Jahren hat gestern begonnen. Verhandelt wird über Klagen der US-Regierung und Dutzender Bundesstaaten gegen Google. Dabei geht es um den Vorwurf, der Internet-Konzern behindere Wettbewerber auf unfaire Weise. Zuletzt stand in dieser Unternehmensliga der Windows-Gigant Microsoft Ende der 90er Jahre wegen einer Wettbewerbsklage vor Gericht.

Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock geht in den USA an die Börse. Die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz legte gestern ihren Börsenprospekt vor. Demnach hatte Birkenstock das vergangene Geschäftsjahr mit 1,24 Milliarden Euro Umsatz und 187 Millionen Euro Gewinn beendet.