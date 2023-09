Angebot für Hälfte der Anteile Reederei MSC will beim Hamburger Hafen einsteigen Stand: 13.09.2023 10:07 Uhr

Der Kampf um den Hamburger Hafenbetreiber HHLA geht in eine neue Phase. Die Schweizer Reederei MSC will nun bei HHLA einsteigen. Damit würde MSC die Pläne von Finanzinvestor Kühne durchkreuzen.

Das Machtkampf um eine Beteiligung oder eine Übernahme von HHLA scheint zugunsten der Schweizer Reederei MSC entschieden. MSC hat nach Angaben des Hamburger Hafenbetreibers ein Angebot zur Übernahme von knapp der Hälfte der HHLA-Anteile gemacht.

Das freiwillige Übernahmeangebot der MSC sieht die Zahlung von 16,75 Euro in bar je Stückaktie der Aktiengattung A vor, so HHLA. An den börsennotierten A-Aktien hält die Hansestadt Hamburg bislang rund 69 Prozent, zehn Prozent der Anteile werden von Privatanlegern gehalten, 21 Prozent von institutionellen Investoren. Die Aktie von HHLA legte am Morgen um rund 44 Prozent auf 16,72 und damit annähernd auf die Höhe des Übernahmeangebots zu.

Stadt Hamburg bleibt bei HHLA am Ruder

MSC mit Sitz in Genf hat nach eigenen Angaben mit der Hansestadt Hamburg als größtem Anteilseigner eine verbindliche Vereinbarung getroffen, die die Bedingungen des Übernahmeangebots regelt.

Auch nach dem Einstieg der Schweizer soll Hamburg mit 50,1 Prozent größter Anteilseigner bei HHLA bleiben. Sofern MSC nach Vollzug des Übernahmeangebots und der Einbringung 100 Prozent der A-Aktien hält, würde die Reederei dann mit 49,9 Prozent am Grundkapital beteiligt sein.

Kühne wollte Verschmelzung mit Hapag Lloyd

Der Einstieg von MSC bei HHLA durchkreuzt die Pläne des Hamburger Milliardärs und Großaktionärs von Hapag Lloyd, Klaus-Michael Kühne. Der Logistikunternehmer wollte den Hamburger Hafenbetrieb HHLA gerne selbst übernehmen und zusammen mit der Container-Reederei Hapag-Lloyd verschmelzen.

Noch gestern hatte Kühne gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt: "Sollte ein Erwerb der HHLA realisierbar sein, wäre es möglich, Hapag-Lloyd darin einzubeziehen oder die Beteiligung auch ganz Hapag-Lloyd zu überlassen". Kühne wäre laut dem Bericht bereit, rund eine halbe Milliarde Euro für die Aktienmehrheit der HHLA auszugeben und in die Modernisierung der Anlagen zu investieren.

Kühne-Strategie nicht mehr umsetzbar

Allerdings war der Vorstoß weder mit der Hapag Lloyd abgestimmt, an der Kühne mit 30 Prozent beteiligt ist, noch mit der Stadt Hamburg. "Es hängt viel von der Hamburger Politik ab, die zur Zeit sehr linkslastig ist. Aber sobald frische Kräfte aus dem bürgerlichen Lager an Gewicht gewinnen, könnte sich der Wind drehen", so Kühne gegenüber der Zeitung.

Den Konkurrenten wie MSC oder die französische CMA CGM wollte Kühne danach Terminalbeteiligungen anbieten, "um sie an Hamburg zu binden und ihnen gleichzeitig ein Mitspracherecht zu geben". Mit dem Einstieg von MSC bei HHLA wäre diese Strategie nun nicht mehr umsetzbar.

Chinesische Cosco bei HHLA-Terminal an Bord

Ein Übernahme eines Anteils von 25 Prozent eines Containerterminals des Hamburger Hafenbetreibers HHLA durch die chinesische Staatsreederei Cosco hatte die Bundesregierung im Mai genehmigt. Ursprünglich hatte der chinesische Konzern eine Beteiligung von 35 Prozent angestrebt, was die Regierung aber bereits im Oktober abgelehnt hatte.