marktbericht Kursgewinne erwartet Schlagen die DAX-Bullen jetzt zurück? Stand: 28.08.2023 07:38 Uhr

Die DAX-Bullen schicken sich an, die wichtige Marke von 15.700 zurückzuerobern. Ein Blick zurück zeigt aber, dass die Bären diese Bastion nicht kampflos aufgeben werden. Rückenwind für die Märkte kommt aus China.

Der DAX steht zu Beginn der neuen Börsenwoche vor Kursgewinnen. Rückenwind für die Börsen kommt aus Peking, dort hat die Regierung neue Maßnahmen zur Stützung der krisengeschüttelten chinesischen Märkte angekündigt. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 15.718 Punkten.

Der Kampf um die Marke von 15.700 Punkten geht damit in die nächste Runde. Ein Sprung darüber würde den DAX in ruhigeres Fahrwasser bringen und die Gefahr eines erneuten Tests der Juli-/August-Tiefs bei 15.469/15.456 verringern. Ein Blick zurück zeigt aber, dass die Bären diese Bastion nicht kampflos aufgeben werden.

Das deutsche Börsenbarometer hatte erst am Freitag versucht, die Marke von 15.700 Punkten zurückzuerobern, und war im Tagesverlauf bis auf 15.740 Punkte gestiegen. Zum Handelsschluss blieb dann aber nur ein mageres Plus von 0,1 Prozent auf 16.632 Stellen übrig.

Aus fundamentaler Perspektive dürften allerdings weiterhin auch Zinssorgen auf den Märkten lasten. Auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen gelassen, ohne konkreter zu werden.

"Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben", sagte er. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde betonte, der Kampf gegen die hohe Inflation sei noch nicht gewonnen. Damit ist die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Währungshüter weiterhin groß.

Derweil hat die sich fortsetzende Schwäche der chinesischen Wirtschaft - seit Wochen ein großer Belastungsfaktor für die Märkte - nun auch die Regierung in Peking auf den Plan gerufen. Diese kündigte an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes zu ergreifen. Die Börse in Shanghai legte daraufhin um 2,0 Prozent zu. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,6 Prozent höher.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen auch von der Wall Street: Die US-Börsen hatten am Freitag in einem nervösen Handel etwas zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 34.346 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 13.590 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4.405 Punkte zu.

Der Euro steigt zu Wochenbeginn über die Marke von 1,08 Dollar. Aktuell werden für einen Euro 1,0806 Dollar gezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung befindet sich seit Juli in einem Abwärtstrend. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.916 Dollar.

Im DAX könnten heute die Aktien von VW, Mercedes-Benz und BMW einen Blick wert sein. Die weltweit größten Autokonzerne sind einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zufolge weiterhin auf Wachstumskurs. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum stiegen die Umsätze im zweiten Quartal des Jahres um 18,1 Prozent, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 31,3 Prozent. Auch der Absatz legte von April bis Juni um mehr als ein Zehntel zu.

Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera hat im vergangenen Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende September) auf sieben Millionen Euro von zuvor vier Millionen. Den Umsatz konnte Nucera auf 187 Millionen Euro von 99 Millionen Euro vor Jahresfrist fast verdoppeln.

Das Marine-Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) strebt weiterhin die Eigenständigkeit an. "Unsere Eigentümerin (Thyssenkrupp AG) hat das vor kurzem erneut bestätigt", sagte Werft-Chef Oliver Burkhard der Deutschen Presse-Agentur. "Eine verselbstständigte Marine Systems ist ein besserer Weg nach vorne: für Thyssenkrupp, TKMS, für unsere Kunden, für Berlin und damit für Deutschland."

Die Aktien des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers China Evergrande sind am ersten Handelstag nach 17 Monaten um 86,7 Prozent eingebrochen. Evergrande hatte vor der Wiederaufnahme des Handels bekannt gegeben, den Verlust im ersten Halbjahr dank höherer Einnahmen halbiert zu haben. Evergrande steht im Zentrum der Krise im chinesischen Immobiliensektor, die seit Ende 2021 zu einer Reihe von Zahlungsausfällen geführt hat.

Der US-Mischkonzern 3M könnte im Streit um angeblich mangelhafte Ohrstöpsel für das Militär der Vereinigten Staaten glimpflicher davonkommen als von einigen Experten befürchtet. Das Unternehmen habe sich vorläufig bereit erklärt, zur Beilegung von über 300.000 Klagen mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Einige Analysten hatten die Kosten einer Beilegung auf etwa 10 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Übernahme des irischen Arzneimittelherstellers Horizon Therapeutics durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen könnte doch noch über die Bühne gehen. Die US-Aufsichtsbehörde FTC teilte mit, ihr internes Verfahren zur Blockade des Vorhabens pausieren zu lassen. Damit steht die Tür auf für Gespräche über die Bedenken der Behörde. Amgen bietet gut 26 Milliarden Dollar für Horizon.