marktbericht Trump und Tech belasten DAX in gefährlichem Terrain Stand: 19.07.2024 07:41 Uhr

Der Ausverkauf im US-Technologiesektor und die veränderten politischen Perspektiven in den USA lasten auch zum Wochenschluss auf den Märkten. Der DAX hat eine wichtige Marke nach unten durchbrochen - das dürfte Folgen haben.

Der Ausverkauf im US-Technologiesektor, aber auch die gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, verunsichern weiter die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Sie fürchten, dass europäische Unternehmen zu den Leidtragenden einer protektionistischen Wirtschaftspolitik unter einem Präsidenten Trump gehören könnten.

Der DAX steht daher vor einem verhaltenen Start in den letzten Handelstag einer durchwachsenen Börsenwoche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell bei 18.347 Punkten und damit ganz in Nähe seines Schlusskurses. Tags zuvor hatte der DAX einen Kursverlust von 0,5 Prozent auf 18.355 Zähler eingefahren.

Die 50-Tage-Linie (aktuell bei 18.476 Punkten) konnte damit dem erneuten Angriff der Bären nicht standhalten. Mit dem Rutsch unter diese wichtige Unterstützung haben sich die technischen Perspektiven für das deutsche Börsenbarometer schlagartig eingetrübt. "Ernsthafte Gefahren drohen dem DAX unterhalb des Junitiefs (17.951 Punkte)", betont HSBC-Experte Jörg Scherer.

Von der Wall Street kommt unterdessen keine Unterstützung für die DAX-Käufer. An den US-Börsen hatte sich gestern der Tech-Ausverkauf fortgesetzt, was auch den Gesamtmarkt ins Minus drückte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,3 Prozent tiefer auf 40.665 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 17.871 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 5.544 Stellen ein.

Auch an den asiatischen Märkten will zum Wochenschluss keine rechte Kauflaune aufkommen. Der japanische Nikkei-Index liegt im späten Handel 0,2 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai büßt aktuell ebenfalls 0,2 Prozent ein. Der weitgefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans steuert unterdessen mit einem Verlust von derzeit 2,4 Prozent auf seine schlechteste Woche seit über einem Monat zu.

Der Goldpreis hat sich derweil wieder klar von seinem zur Wochenmitte markierten Rekordhoch nach unten entfernt. Am Morgen kostet die Feinunze Gold 2.424 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger. Am Mittwoch mussten Anleger für das gelbe Edelmetall in der Spitze noch 2.484 Dollar zahlen. Der Euro gibt leicht nach auf 1,0866 Dollar.

Die Ölpreise stehen zum Wochenschluss unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 84,61 Dollar und damit 0,6 Prozent weniger als am Vortag. Gemischte Wirtschaftssignale trüben die Stimmung der Anleger und beflügeln den Dollar. Der stärkere Dollar dämpft die Nachfrage von Anlegern aus dem Nicht-Dollar-Raum. Auch die sinkende Risikolust der Investoren lastet auf den Ölpreisen.

Im DAX steht die Sartorius-Aktie im außerbörslichen Handel unter Druck. Der Laborzulieferer hat nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Ziele für 2024 gestutzt. Statt eines währungsbereinigten Umsatzanstiegs im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereichs geht Chef Joachim Kreuzburg nun nur noch von einem Abschneiden in etwa auf Vorjahresniveau aus. Analysten hatten zwar mit einer Prognosesenkung gerechnet, dem Unternehmen aber im Schnitt zuletzt noch ein Wachstum von vier Prozent zugetraut.

Der Reisekonzern TUI will mit dem Angebot neuer Wandelschuldverschreibungen Geld für den Rückkauf umlaufender Papiere einnehmen. So sollen Wandelanleihen im Umfang von rund 475 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren ausgegeben werden. Das Angebot stelle den letzten Schritt zur Refinanzierung der von der staatlichen Förderbank KfW erhaltenen Kreditlinie dar, um diese nun wie vertraglich vereinbart von derzeit 550 Millionen Euro auf rund 220 Millionen Euro zu senken.

Der Streaming-Marktführer Netflix wächst weiter ungebremst und will klassischem Fernsehen verstärkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal gewann der US-Konzern gut acht Millionen Kundenhaushalte hinzu. Seit dem vergangenen Jahr geht der Dienst gegen das Teilen von Passwörtern vor. Das treibt auch das Wachstum der Nutzerzahlen an. Unterm Strich stieg der Gewinn von 1,49 auf knapp 2,15 Milliarden Dollar.