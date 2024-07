Banken und Flughäfen betroffen Weltweit Störungen bei Computersystemen Stand: 19.07.2024 10:41 Uhr

Fluggesellschaften, Banken oder Medienhäuser: Aus mehreren Staaten werden Probleme bei Computersystemen gemeldet. In Deutschland sind unter anderem zwei Flughäfen betroffen. Die Störung könnte mit einem Antivirenprogramm zu tun haben.

Eine offenbar globale IT-Panne hat weltweit massive Störungen verursacht. Fluggesellschaften, Banken und Medienorganisationen unter anderem in Australien, Neuseeland, den USA und Europa meldeten große Probleme. Welches Ausmaß sie haben, ist derzeit noch nicht klar.

Auch Deutschland ist betroffen: Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld starteten und landeten über Stunden keine Maschinen. "Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung. Der Flugbetrieb ist bis 10 Uhr eingestellt", sagte eine Flughafensprecherin.

Wenige Tage nach Beginn der Sommerferien werden auch am Flughafen Hamburg Probleme gemeldet. Computersysteme von vier Fluggesellschaften seien betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es handele sich um Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen.

Weitere Ausfälle wurden etwa von den Flughäfen in Australien, Indien, Tschechien, den Niederlanden und den USA gemeldet.

Kliniken in Kiel und Lübeck sagen geplante Operationen ab

Das schleswig-holsteinische Universitätsklinikum sagte für heute alle geplanten Operationen an ihren Standorten in Kiel und Lübeck ab. Auch die Ambulanzen blieben geschlossen, teilte die Klinik auf ihrer Homepage mit. "Die Versorgung der Patientinnen und Patienten im UKSH ist gesichert, ebenso die Notfallversorgung."

Auch bei Supermärkten in Deutschland gibt es offenbar Probleme - etwa bei der Kette Tegut.

Nachrichtensender, Gesundheits- und Bezahlsysteme betroffen

Microsoft-Nutzer konnten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Nachrichtensender in Australien - darunter ABC und Sky News - konnten ihre Fernseh- und Radiokanäle nicht ausstrahlen und meldeten plötzliche Abschaltungen von Windows-basierten Computern. Ähnliches berichtete auch Sky News auf Großbritannien.

Hier gab es zudem Störungen an der IT des Gesundheitssystems, über welche Ärzte auf Patientendaten zugreifen. In Südafrika waren zahlreiche Bankautomaten außer Betrieb. In vielen Supermärkten waren Systeme an den Kassen betroffen.

Panne bei Cybersicherheitsfirma Crowdstrike als Auslöser?

Die Website DownDectector, die von Nutzern gemeldete Internetausfälle verfolgt, verzeichnete außerdem Ausfälle bei Diensten von Visa, ADT Security und Amazon sowie bei Fluggesellschaften wie American Airlines und Delta.

Die genaue Ursache ist noch unklar. Der mögliche Ausgangspunkt der Störungen könnte aber ein Problem bei der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike sein. Bei der Kundendienst-Hotline des Unternehmens aus dem US-Bundesstaat Texas lief eine Aufnahme, in der das Unternehmen mitteilte, dass es zu Abstürzen des Betriebssystems Microsoft im Zusammenhang mit dem firmeneigenen Antivirenschutz Falcon komme.

Australien beruft Krisensitzung ein

Wegen der Probleme berief die australische Regierung eine Krisensitzung ein. "Die australische Regierung arbeitet bei diesen sich entwickelnden Ausfällen eng mit dem National Cyber ​​Security Coordinator zusammen", zitierte die Zeitung Sydney Morning Herald einen Regierungssprecher.