marktbericht Kursverluste voraus DAX scheut vor Rekordhoch erneut zurück Stand: 29.01.2024

Der deutsche Leitindex dürfte mit Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Am Freitag war den DAX-Käufern noch knapp unter dem Rekordhoch die Puste ausgegangen. Nun müssen sie erst einmal wieder Kräfte sammeln.

Eher durchwachsene Vorgaben von den Überseebörsen dürften zum Start in die neue Börsenwoche einen direkten Angriff auf das Rekordhoch im DAX verhindern. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 16.905 Punkten.

Vor dem Wochenende hatte der DAX noch seine Bestmarke bei 17.003 Zählern in Angriff genommen und hatte im Tageshoch mit 16.968 Punkten immerhin das Hoch von Anfang Januar (16.963) knapp hinter sich gelassen. Aus charttechnischer Perspektive ist der Weg Richtung Rekordhoch frei, ein neuerlicher Angriff der DAX-Bullen scheint somit nur eine Frage der Zeit.

Rückenwind für die Kurse kam zuletzt von der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. In der Vorwoche hatte EZB-Chefin Christine Lagarde die Tür für eine Zinssenkungen im April offen gelassen. Mit Beginn der neuen Börsenwoche richten sich die Augen der Anleger nun auf die US-Notenbank. Am Mittwochabend steht der Zinsentscheid der Fed auf der Agenda.

Frische Impulse kommen im Wochenverlauf auch von der Berichtssaison, wenn in den USA Technologie-Schwergewichte wie Microsoft, Alphabet, Apple und Meta ihre Bücher öffnen. Am Freitag stehen hierzulande Deutsche Bank und Siemens Healthineers an.

Von den US-Börsen kommen in der Summe eher negative Vorgaben für den DAX-Handel. In New York hatte zum Wochenschluss ein Ausverkauf bei den Chip-Aktien nach einer schwachen Prognose von Intel auf den Kursen gelastet. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 15.455 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.890 Punkte ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss dagegen 0,2 Prozent höher auf 38.109 Punkten.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen gemischte Signale. So sorgt in Japan ein schwächerer Yen für steigende Kurse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent höher bei 36.027 Punkten.

Dagegen steht an den chinesischen Börsen der Evergrande-Konzern im Fokus: Eine Richterin hat zu Wochenbeginn die Auflösung des hoch verschuldeten Immobilienkonzerns angeordnet. Das könnte für neue Turbulenzen auf den angeschlagenen chinesischen Märkten sorgen, die die Regierung jüngst erst versuchte, wieder zu stabilisieren. Papiere von Tochterfirmen der Evergrande Group wurden heute vom Handel ausgesetzt. Die Shanghaier Börse notiert zur Stunde 0,7 Prozent tiefer.

Im DAX rückt am Morgen die Bayer-Aktie in den Fokus. Mit einem Betrag von 2,2 Milliarden Dollar haben US-Geschworene den Agrarchemie- und Pharma-Konzern zur bisher höchsten Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter verurteilt. Bayer will in Berufung gehen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden, kritisierte ein Sprecher am Samstag.

Der Einstieg der Porsche AG beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist perfekt. In einem ersten Schritt habe die Volkswagen-Tochter 5,49 Prozent der Anteile an der VfB Stuttgart 1893 AG erworben, teilten die Schwaben am Freitag mit. Die zweite Tranche in Höhe von 5,20 Prozent sei für Juni 2024 geplant. Offizielle Angaben zur Summe wurden nicht gemacht, Berichten zufolge soll der VfB durch den Anteilsverkauf insgesamt rund 40 Millionen Euro einnehmen.

Im MDAX steht Wacker Chemie nach Zahlen unter Druck. Der Umsatz brach im abgelaufenen Jahr um 22 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro ein und verfehlte damit sogar die bereits reduzierten Erwartungen. Unter dem Strich machte Wacker voraussichtlich 330 Millionen Euro Gewinn nach 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Unternehmen leidet vor allem unter der Krise am Bau und in der deutschen Solarindustrie.

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus ist ins neue Geschäftsjahr (bis Ende September) mit etwas mehr Umsatz gestartet. Während das Unternehmen in Europa und Asien zulegen konnte, gingen die Erlöse in der Region Amerika aufgrund von Streiks in der US-Automobilindustrie zurück. Insgesamt musste das Unternehmen Einbußen bei der Profitabilität hinnehmen. Unter dem Strich ging der Gewinn um 3,3 Millionen Euro auf 12,2 Millionen Euro zurück.

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones möchte mit dem Zukauf des schweizerischen Maschinenbauers Netstal sein Angebot erweitern. Das MDAX-Unternehmen steht nach eigener Aussage kurz davor, 100 Prozent der Netstal-Anteile zu übernehmen. Die Netstal Maschinen AG produziert mit 500 Mitarbeitern Anlagen zur Produktion von PET-Behältern und Flaschenverschlüssen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Deutlich gestiegene Treibstoffkosten und die Probleme beim Flugzeugbauer Boeing trüben die Geschäftsaussichten von Europas größtem Billigflieger Ryanair. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März erwartet Konzernchef Michael O'Leary noch einen Gewinn von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro. Bisher hatte er bis zu 2,05 Milliarden Euro erwartet.

Drei Wochen nach einem Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max befördern Flugzeuge des Typs wieder Passagiere in den USA. Alaska Airlines - die Fluggesellschaft, deren 737-9 Max im Flug ein Rumpfteil verlor - setzte am Freitag (Ortszeit) als erste eine überprüfte Maschine zwischen Seattle und San Diego ein. Alaska zeigte sich aber bereit, Kunden, die nicht in eine Maschine des Typs steigen wollen, auf andere Flugzeuge umzubuchen.

Spotify-Chef Daniel Ek hat Apples Pläne zur Neuordnung des App-Geschäfts wegen neuer EU-Regeln scharf kritisiert. Das Vorhaben sei eine "totale Farce" und müsse von der EU-Kommission abgelehnt werden, hieß es am Freitag in einem Blogeintrag des Musikstreaming-Marktführers aus Schweden. Speziell griff Spotify eine neue jährliche App-Gebühr von 50 Euro-Cent an: "Das ist Erpressung."