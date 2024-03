marktbericht Gute Vorgaben aus Asien DAX-Käufer lassen nicht locker Stand: 18.03.2024 07:34 Uhr

Auch nach dem Großen Verfallstag bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der DAX dürfte schon wieder die Marke von 18.000 Punkten anlaufen. Doch es gibt auch Warnsignale, die zur Vorsicht mahnen.

Für den DAX dürfte es zum Start in die neue Börsenwoche nicht zuletzt dank guter Vorgaben von den asiatischen Aktienmärkten bergauf gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 18.000 Punkten und damit 0,4 Prozent höher. Ist die Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt damit schon wieder vorbei? Vor dem Wochenende schloss der DAX quasi unverändert bei 17.936 Zählern.

Im Handelsverlauf war der DAX allerdings bis auf ein Tageshoch von 18.038 Zählern gestiegen und hatte sich so seiner am Vortag erzielten Bestmarke von 18.039 Punkten bis auf einen Punkt angenähert. Damit steht nun im kurzfristigen DAX-Chart ein Doppel-Top - für gewöhnlich ein valides technisches Vorzeichen einer Wende nach unten und damit drohender Kursverluste.

Hinzu kommt: Am Freitag verfielen an der Terminbörse Eurex Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf Einzelaktien. Der Große Verfallstag findet viermal im Jahr statt, und zwar immer am dritten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember. In der Vergangenheit war er schon oftmals die Basis für eine Trendwende an den Börsen gewesen.

Aus fundamentaler Perspektive sind es weiterhin der Boom um Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Aussicht auf fallende Zinsen, welche die Aktienkurse antreiben. Die Anleger gehen für Juni von ersten Zinssenkungen im Euroraum und den USA aus. Die neue Börsenwoche steht dabei ganz im Zeichen der Notenbanken, stehen doch unter anderem in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz Zinsentscheidungen auf der Agenda.

Vor allem aus Asien kommen am Morgen gute Vorgaben für den DAX-Handel. So zieht der Nikkei dank des schwachen Yen wieder kräftig an und peilt damit eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd an. Zum Handelsschluss in Tokio lag das japanische Aktienbarometer 2,7 Prozent höher bei 39.740 Punkten.

Die Börse in Shanghai verbucht zur Stunde ein Plus von 0,6 Prozent. Hintergrund ist eine positive Konjunktur-Überraschung aus China. Die Regierung in Peking meldete für Januar und Februar einen Anstieg der Industrieproduktion um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Einzelhandelsumsätze um 5,5 Prozent zulegten. Die Daten könnten darauf hindeuten, dass die jüngsten Maßnahmen zur Stützung der lahmenden Konjunktur erste Früchte tragen. Allerdings dürfte der schwache Immobiliensektor die chinesische Wirtschaft weiterhin belasten.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen kaum verändert. Der Euro tendiert bei aktuell 1,0886 Dollar seitwärts. Derweil ist Gold mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.146 Dollar und damit 0,5 Prozent weniger. Das jüngste Rekordhoch bei 2.195 Dollar gerät wieder in etwas weitere Ferne.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es zum Börsenstart heute einige Änderungen in den Indizes. So sind der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger ab heute wieder im MDAX für mittelgroße Unternehmen vertreten. Dafür muss zum einen der Elektroantriebsspezialist Vitesco in den Nebenwerte-Index SDAX absteigen.

Zum anderen muss der Großküchenausrüster Rational den MDAX verlassen und scheidet vorerst sogar ganz aus der DAX-Familie aus, nachdem er ein Kriterium aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex, den Empfehlungen für gute Unternehmensführung, nicht eingehalten hatte. Im Leitindex DAX bleibt alles beim Alten.

Im Technologiewerte-Index TecDAX räumt der Biosprit-Hersteller Verbio seinen Platz für Süss Microtec, einen Ausrüster der Halbleiterindustrie. Zudem nimmt der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler den Platz des Telekomausrüsters Adtran Holdings ein.

An diesem Montag wurde zudem der Beschluss wirksam, die Kappungsgrenze für die DAX-Indexfamilie von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen. Mit der neuen Grenze wird die Regel an internationale Standards angeglichen. Als größtes Indexgewicht im DAX gilt vor allem der Softwarekonzern SAP als Profiteur der neuen Regel.

Eine neu gegründete DHL-Tochterfirma soll für zusätzliches Angebot an Paket-Automaten sorgen. Die Gründung der Tochterfirma gab der Bonner Logistiker heute bekannt. Die neuen weißen Automaten, von denen es bisher nur Prototypen gibt, heißen OneStopBox. Von ihnen sollen dieses Jahr 100 aufgestellt werden, nächstes Jahr 2.000 und in den Jahren danach jeweils mehrere Tausend.

In der einzigen europäischen Tesla Autofabrik in Grünheide bei Berlin wird ab heute ein neuer Betriebsrat gewählt. Die IG Metall hofft darauf, ihren Einfluss in dem Gremium zu erweitern. Die erste Betriebsratswahl war bereits im Februar 2022 - also noch vor der Werkseröffnung. Seitdem arbeiten viel mehr Menschen in der Fabrik in Grünheide - derzeit sind es nach Unternehmensangaben rund 12.500. Der US-Elektroautobauer wendet sich bisher gegen einen Tarifvertrag.

Wenige Sätze von Apple-Chef Tim Cook könnten den iPhone-Konzern fast eine halbe Milliarde Dollar kosten. Apple will eine seit Jahren laufende Sammelklage mit einer Zahlung von 490 Millionen Dollar beilegen, wie aus Gerichtsunterlagen vom Wochenende hervorgeht. Cook hatte sich in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen Anfang November 2018 relativ positiv über das Geschäft in China geäußert. Zwei Monate später senkte Apple in einem ungewöhnlichen Schritt seine Umsatzprognose um bis zu neun Milliarden Dollar - und verwies dabei ausdrücklich auf die Abschwächung des China-Geschäfts. Der Aktienkurs ging zurück, Anleger zogen vor Gericht.