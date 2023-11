marktbericht DAX bei 16.000 erwartet Anleger vor Inflationsdaten in Warteposition Stand: 29.11.2023 07:34 Uhr

Der DAX zeigt sich am Morgen kaum bewegt und verharrt bei der runden Marke von 16.000 Punkten. Frische Impulse für den Leitindex kommen heute im Verlauf von ersten Daten zur Inflation aus Deutschland.

Gemischte Vorgaben von den Überseebörsen dürften den DAX zur Wochenmitte in Schach halten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 15.994 Zählern und damit nur einem Punkt über ihrem gestrigen XETRA-Schlusskurs. Erste Daten zur Inflation aus Deutschland könnten den deutschen Leitindex im Verlauf aber noch auf Trab bringen.

Aus charttechnischer Sicht scheint die Luft im deutschen Leitindex zumindest kurzfristig erst einmal raus. Davon zeugt auch das Doppelhoch im DAX bei 16.039/16.041 Punkten. Erst ein Anstieg über diese Barriere würde die Tür in Richtung Allzeithoch und damit einer Jahresendrally wieder aufstoßen.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,2 Prozent höher auf 35.416 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 14.281 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.554 Punkte zu.

Hintergrund sind Äußerungen von Fed-Direktor Christopher Waller, wonach die Notenbank im Kampf gegen die Inflation gut gerüstet sei und bereits über eine künftige Zinssenkung nachdenke. Es gebe gute ökonomische Argumente für eine geldpolitische Lockerung, falls die Inflation noch weitere Monate zurückgehe. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe, die besonders sensibel auf mögliche Veränderungen der Geldpolitik reagiert, fiel daraufhin auf 4,78 Prozent.

Die stabilen US-Vorgaben werden von der Schwäche der asiatischen Aktienmärkte gekontert. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index hat den Handel am Morgen mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 33.321 Punkte beendet. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,6 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel zieht der Euro in der Spitze bis auf 1,1015 Dollar an. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert damit so hoch wie seit über drei Monaten nicht mehr. Hintergrund sind die fallenden US-Zinserwartungen, die dem Dollar zu schaffen machen. Davon profitiert wiederum der Goldpreis: Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.045 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnte heute die Fraport-Aktie einen Blick wert sein. Fraport-Chef Stefan Schulte rechnet für übernächstes Jahr mit der Wiederaufnahme von Dividenden. "Wir wollen 2025 einen positiven freien Cashflow generieren", sagte der Manager der "Börsen-Zeitung". Dann werde man auch wieder dividendenfähig sein. "Derzeit würden wir deshalb als Fraport mehrheitlich kein großes Ticket in Sachen Zukauf machen."

Mit Amazon ist der nächste Tech-Riese auf den Chatbot-Zug aufgesprungen. Die Cloud-Sparte AWS stellte gestern das für Geschäftskunden gedachte Programm mit dem Namen Q vor. Der KI-Chatbot kann zum Beispiel Zusammenfassungen von Dokumenten oder Entwürfe von Texten erstellen. Amazon tritt damit in Konkurrenz zu ähnlichen Produkten von Microsoft und Google.

Der Elektroautobauer Tesla hat Klage gegen das schwedische Logistikunternehmen Postnord eingereicht, weil dessen Mitarbeiter dem Autokonzern keine Nummernschilder mehr zustellen. Das zuständige Amtsgericht Solna teilte gestern mit, dass das Postunternehmen nun drei Tage Zeit habe, Stellung zu nehmen. Erst danach könne die Klage geprüft werden. Hintergrund ist ein seit Wochen andauernder Streik in den schwedischen Tesla-Werkstätten.

Charlie Munger, der engste Vertraute und Weggefährte von Investoren-Legende Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Buffett betonte in einer Mitteilung am Dienstag, ohne Mungers Inspiration und Weisheit wäre deren Investment-Holding Berkshire Hathaway nie so groß geworden. Munger sei gestern Morgen in einem Krankenhaus in Kalifornien gestorben, hieß es ohne weitere Details. Er wäre am 1. Januar 100 Jahre alt geworden.