marktbericht DAX in Lauerstellung Warum das Rekordhoch besser bald fallen sollte Stand: 16.06.2023 07:33 Uhr

Der deutsche Leitindex nimmt zum Wochenschluss Kurs auf sein frisches Allzeithoch. Das ist auch dringend nötig, um die Gefahr einer Bullenfalle im DAX gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Der DAX strebt auf den erfolgreichen Abschluss einer überaus erfolgreichen Börsenwoche zu. Nachdem das deutsche Börsenbarometer erst gestern bei 16.336 Punkten ein neues Rekordhoch oberhalb seiner alten Bestmarke (16.332) aufstellen konnte, geht es zum neuen Wochenschluss erneut aufwärts. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent höher bei 16.306 Zählern.

Der DAX befindet sich damit in Lauerstellung knapp unterhalb seines neuen und alten Rekordhochs. Aus charttechnischer Perspektive wäre es den DAX-Bullen angeraten, diese Hürde nun möglichst rasch und schwungvoll zu überwinden. Andernfalls droht im deutschen Leitindex nämlich ein Doppel-Top, eine klassische charttechnische Umkehrformation und Vorbote fallender Kurse.

Für besondere Spannung sorgt zum Wochenschluss der dreifache Verfallstag. Am Hexensabbat verfallen Optionen auf Indizes und Einzelaktien sowie Futures auf Indizes. An diesem Tag schließen also die Terminmarktakteure ihre Long- und Shortpositionen - das kann auch am Kassamarkt für deutliche Kursschwankungen sorgen.

Von der Wall Street kommen derweil positive Vorgaben für den DAX-Handel. Der Dow Jones gewann gestern 1,3 Prozent auf 34.408 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.783 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4426 Punkte zu.

Die wieder gestiegene Kauflaune der US-Verbraucher machte den Wall-Street-Anlegern Mut. Die US-Einzelhandelsumsätze waren im Mai überraschend um 0,3 Prozent gestiegen. "Derzeit warten eine Menge Leute aus Angst vor einer Rezession an der Seitenauslinie", sagte David Russell, Manager beim Brokerhaus TradeStation. "Da diese Sorgen schwinden, wenden sie sich wieder Aktien zu." Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die positiven Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch an den Asien-Börsen ihre Wirkung nicht. Der Leitindex der Shanghaier Börse steigt um 0,4 Prozent, der japanische Nikkei 225 zieht um 0,2 Prozent an.

Rückenwind für die Kurse kommt dabei auch von der japanischen Zentralbank (Bank of Japan), die vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher bleiben billig.

Der Euro tendiert im frühen Handel bei 1,0955 Dollar leicht aufwärts. Der am Vortag markierte, gut einmonatige Höchststand liegt nicht weit entfernt. Die europäische Gemeinschaftswährung profitiert von der Erwartung weiterer Zinsanhebungen im Währungsraum. Die Feinunze Gold kostet mit 1962 Dollar am Morgen 0,2 Prozent mehr.

Die Ölpreise sind am Morgen leicht gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,55 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 10 Cent auf 70,52 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Schiffsmotorenbauer MAN Energy Solutions plant bis 2030 einen großen Wachstumssprung. "Bis Ende des Jahrzehnts können wir uns in Richtung zehn Milliarden Euro bewegen", gab Chef Uwe Lauber im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Marschroute für den Umsatz des Maschinenbauers aus. Vergangenes Jahr hatten die Augsburger knapp 3,6 Milliarden Euro Erlös erzielt.

Der US-Chipkonzern Intel wird voraussichtlich mehr staatliche Mittel als bislang geplant für sein Werk in Magdeburg erhalten. Wie das "Handelsblatt" unter Verweis auf Regierungskreise berichtete, sollen 9,9 Milliarden Euro anstatt der bislang zugesagten 6,8 Milliarden Euro fließen. Das zusätzliche Geld soll aus einem Sondervermögen des Wirtschaftsministeriums kommen.

Der US-Softwareanbieter Adobe rechnet nach einem starken zweiten Quartal mit mehr Umsatz und Gewinn auf Jahressicht. Dank der hohen Nachfrage sollen es nun im Gesamtjahr rund 19,3 Milliarden US-Dollar Umsatz werden statt wie bisher angepeilt 19,2 Milliarden. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bis zu 15,75 Dollar betragen, 15 Cent mehr als noch zuletzt gedacht.

Der US-Elektroautohersteller Tesla setzt in seiner Fabrik in Grünheide trotz unveränderter Produktionsziele weniger Leiharbeiter ein und hat Sonderschichten etwa am Samstag gestrichen. "Die Gigafactory Berlin-Brandenburg befindet sich weiterhin erfolgreich im Hochlauf", teilte das Unternehmen gestern der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der US-Einlagensicherungsfonds FDIC hat der "Financial Times" zufolge mit dem Verkauf der deutschen Vermögenswerte der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank begonnen und bittet um Gebote für das 460 Millionen Dollar schwere Portfolio an Krediten, Leasingverträgen und anderen Vermögenswerten des Kreditgebers. Die HSBC, die den britischen Zweig der Silicon Valley Bank erworben hatte, wird in Medienberichten als potenzieller Käufer genannt.