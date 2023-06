Entscheidung der EZB Leitzins in der Eurozone steigt auf vier Prozent Stand: 15.06.2023 14:16 Uhr

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es ist bereits die achte Erhöhung in Folge seit Juli 2022. Der Zins ist damit so hoch wie seit 2001 nicht mehr.

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in der Eurozone abermals erhöht - um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt der zentrale Zinssatz, zu dem die Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, nun bei vier Prozent. An diesem sogenannten Hauptrefinanzierungssatz orientieren sich Banken bei der Kreditvergabe, etwa für private Baukredite.

Angesichts der weiter hohen Inflation im Euroraum war die Entscheidung der EZB genauso erwartet worden. Die EZB hat ein Inflationsziel von annähernd zwei Prozent im Visier. Die Teuerung in der Eurozone hatte sich im Mai zuletzt zwar weiter abgeschwächt, lag im Jahresvergleich aber weiterhin bei 6,1 Prozent.

So schnell stiegen die EZB-Zinsen noch nie

Mit dem neuen Zinsschritt hat die EZB seit Juli 2022 ihre Leitzinssätze bereits zum achten Mal in Folge erhöht, es gilt als der schnellste Erhöhungszyklus in ihrer Geschichte.

Der sogenannte Einlagesatz für Banken, die ihr Geld bei der EZB "parken", stieg damit von 3,25 auf 3,50 Prozent.

Nachfrage nach Krediten sinkt

Höhere Zinsen gelten als Mittel gegen die Teuerung, da sie die Nachfrage dämpfen und damit zeitverzögert auch den Preisauftrieb. Zugleich können steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum hemmen. Aktuell ist bereits ein deutlicher Rückgang der Kreditnachfrage von Haushalten und Firmen zu beobachten. Die Währungshüter gehen davon aus, dass "verschärfte Finanzierungsbedingungen" ein wesentlicher Grund sind, "warum die Inflation den Projektionen zufolge weiter in Richtung Zielwert zurückgehen wird, da sie die Nachfrage zunehmend dämpfen dürften."

Allerdings wird es der EZB zufolge noch etwas dauern, bis dieser Wert erreicht ist. Die Notenbank rechnet in diesem Jahr im Schnitt mit einer Inflationsrate von 5,4 Prozent, das gab sie heute bekannt. In ihrer März-Prognose war die EZB von 5,3 Prozent ausgegangen. Für 2024 sagt sie eine Teuerungsrate von 3,0 Prozent (März-Prognose 2,9 Prozent) voraus. Für 2025 wird eine Rate von 2,2 Prozent (2,1 Prozent) erwartet. Die Notenbank strebt für den Währungsraum mittelfristig ein stabiles Preisniveau bei einer jährlichen Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Federal Reserve nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge eine Pause eingelegt. Sie ließ erstmals seit Beginn ihrer jüngsten Zinserhöhungen im März 2022 den Leitzins unverändert und hält an der Zinsspanne von zwischen 5,0 und 5,25 Prozent fest. In den USA war zuvor bekannt geworden, dass die Inflationsrate im Mai auf vier Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen ist.