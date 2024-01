marktbericht Leichte DAX-Verluste erwartet Gewinnmitnahmen nach 400-Punkte-Rally? Stand: 26.01.2024 07:49 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag einer bislang überaus erfolgreichen Börsenwoche starten. Gewinnmitnahmen wären angesichts der jüngsten starken Kursgewinne allerdings nicht verwunderlich.

Der DAX dürfte mit Kursverlusten in den letzten Handelstag der Woche starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 16.846 Punkten. Nach den jüngsten Kursgewinnen kämen Gewinnmitnahmen allerdings nicht überraschend.

Der DAX hat bislang eine starke Woche hinter sich: Von seinem Tief bei 16.513 Punkten am Montag ging es in der Spitze über 400 Punkte nach oben. Gestern konnte er nach Gewinnmitnahmen im frühen Handel am Nachmittag wieder ins Plus drehen. Der DAX bleibt damit in Sichtweite seines Hochs von Anfang Januar bei 16.963 Punkten und dem knapp darüber verlaufenden Rekordhoch bei 17.003 Zählern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den DAX-Bullen gestern jedenfalls keine Steine in den Weg geworfen. Wenig überraschend beließ sie die Zinsen unverändert. Zahlreichen Ökonomen zufolge haben die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde aber gestern die Tür zu einer ersten Zinssenkungen im April offen gelassen. "Erstmals könnte die EZB am Ende früher die Zinsen senken als die FED", meint Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

Doch die EZB hat es auch nicht eilig - davon ist Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, überzeugt. "Die Märkte müssen sich gedulden, bis die EZB davon überzeugt ist, dass die Aussicht auf Preisstabilität gewährleistet ist."

Hinzu kamen gestern Nachmittag starke Konjunkturdaten aus den USA: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent - und damit deutlich stärker als erwartet.

Die Hoffnung auf eine stabile US-Wirtschaft trotz der hohen Zinsen sorgte für vorsichtigen Optimismus an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 38.049 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.510 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 4.894 Punkte zu.

Trotz der guten Vorgaben von der Wall Street ging es am Morgen am japanischen Aktienmarkt weiter abwärts. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei schloss 1,3 Prozent tiefer bei 35.751 Punkten und entfernte sich damit weiter von seinem 34-Jahre-Hoch. Die Shanghaier Börse notiert dagegen zur Stunde 0,1 Prozent höher. Hier gibt weiterhin ein von China geplantes Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Marktes den skeptischen Anlegern etwas Hoffnung.

Der Euro zeigt sich im asiatischen Devisenhandel kaum bewegt und pendelt bei 1,0843 Dollar seitwärts. Der Goldpreis notiert am Morgen etwas höher, 2.023 werden für die Feinunze Gold gezahlt und damit 0,1 Prozent mehr.

Im DAX macht am Morgen die Sartorius-Aktie auf sich aufmerksam. Nach dem Corona-Boom der Vorjahre hat der Labor- und Pharmazulieferer 2023 eine schwache Nachfrage der Kunden zu spüren bekommen. Der Nettogewinn brach um gut 48 Prozent auf 338,5 Millionen Euro ein. Für dieses Jahr hatte der Vorstand zuletzt wieder ein profitables Wachstum in Aussicht gestellt.

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen heute Piloten und Flugbegleiter gemeinsam streiken. Das Unternehmen hat bereits zehn Flüge, die es eigentlich für die Muttergesellschaft Lufthansa in München fliegen sollte, zurückgegeben. Lufthansa wollte die Verbindungen anderweitig darstellen. Die Folgen für die eigenen Discover-Flüge ab Frankfurt waren zuletzt noch unklar.

Dank seines modernen 5G-Netzes hat T-Mobile US beim Kundenzuwachs die Konkurrenz erneut hinter sich gelassen. Dieser Trend werde sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen, prognostizierte die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom. Die Zahl der Vertragskunden werde 2024 voraussichtlich um fünf bis 5,5 Millionen steigen. Analysten hatten gerade einmal mit halb so viel gerechnet.

Der Stuttgarter IT-Dienstleister GFT Technologies stärkt sein Geschäft in Lateinamerika mit einer Übernahme in Kolumbien. Das auf die Finanzbranche spezialisierte Unternehmen kauft dem Finanzinvestor Advent für 95 Millionen Dollar die kolumbianische Sophos Solutions ab. Sophos ist auf die Digitalisierung großer Banken in Nord- und Südamerika spezialisiert.

Der Halbleiter-Riese Intel hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie fiel gestern Abend im nachbörslichen Handel um fast elf Prozent. Das Unternehmen stellte Umsätze zwischen 12,2 und 13,2 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 0,13 Dollar je Aktie in Aussicht. Intel profitiert nicht von dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI), weil das Unternehmen keine konkurrenzfähigen Spezialchips für diese Technologie im Angebot hat.

Nutzer eines iPhones in der Europäischen Union können künftig nicht nur Anwendungen aus dem App-Store von Apple installieren, sondern dafür auch alternative App-Marktplätze verwenden. Gleichzeitig lässt der iPhone-Konzern konkurrierende Bezahlmethoden und alternative Technologien für Webbrowser zu, die bislang von Apple mit Hinweis auf Sicherheitsrisiken nicht gestattet waren. Apple reagiert mit den Änderungen auf rechtliche Vorgaben durch das neue EU-Gesetz für Digitale Märkte (Digital Markets Act/DMA).

Die milliardenschweren Deals, mit denen sich Tech-Riesen Zugang zu neuer KI-Technologie von Start-ups verschafft haben, geraten ins Visier von US-Aufsehern. Die Handelsbehörde FTC forderte bei Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet mehr Informationen zu solchen Vereinbarungen an. Dabei wolle man unter anderem der Frage nachgehen, ob Investitionen "dominierender Unternehmen" den Wettbewerb verzerren könnten, erklärte FTC-Chefin Lina Khan.