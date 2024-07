marktbericht Starkes Plus im DAX erwartet Mit neuem Schwung ins zweite Börsenhalbjahr? Stand: 01.07.2024 07:32 Uhr

Zuletzt war die Rally am deutschen Aktienmarkt ins Stocken geraten - doch zu Beginn des neues Halbjahres an der Börse dürfte es zunächst auch mit dem DAX wieder klar bergauf gehen.

Der DAX dürfte mit einem deutlich Aufschlag in die zweite Jahreshälfte starten. Darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. So taxiert der Broker IG die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,0 Prozent höher bei 18.419 Punkten. Der DAX schickt sich damit an, seine Widerstandszone bei 18.350 Zählern zu überspringen.

Am Freitag hatte sich das deutsche Börsenbarometer noch mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent auf 18.235 Punkte verabschiedet. Für das zweite Quartal stand damit - trotz zeitweiliger Rekorde - ein Minus von 1,4 Prozent zu Buche. Insgesamt liegt der DAX dank eines starken Auftaktquartals aber immer noch im Plus: Seit Jahresbeginn verbuchte der deutsche Leitindex einen Kursanstieg um knapp neun Prozent.

Zu Wochenbeginn sorgt der Ausgang der ersten Runde der Frankreich-Wahlen für etwas Erleichterung unter den Anlegern, fiel doch der Vorsprung der Rechtsnationalen von Marine Le Pens Rassemblement National (RN) nicht so groß wie befürchtet aus.

Das spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider: Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0754 Dollar und damit fast einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Der Euro war vergangene Woche wegen der Unsicherheit vor der Frankreich-Wahl bis auf 1,0666 Dollar gefallen.

Derweil ist die Stimmung an den asiatischen Börsen nach durchwachsenen Konjunkturdaten verhalten: In Tokio tendiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zur Stunde bei 39.590 Punkten seitwärts. Die Börse in Shanghai legt um 0,3 Prozent zu.

Die japanische Regierung gab am Morgen bekannt, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker geschrumpft ist als ursprünglich berichtet. In China war die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes laut offiziellen Angaben im Juni zum zweiten Mal in Monatsfolge gesunken, während die Aktivität im Dienstleistungssektor auf ein Fünfmonatstief fiel.

An der Wall Street hatten die Kurse zum Wochenschluss nachgegeben. Eine sich im Rahmen der Erwartungen abschwächende Inflation bestätigte zwar die Zinserwartungen der Anleger. Negative Unternehmensnachrichten dämpften aber die Stimmung. Nike-Aktien sackten so stark ab wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent schwächer mit 39.118 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 5.460 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,7 Prozent auf 17.732 Stellen.

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht angestiegen. Analysten rechnen mit einem Angebotsdefizit wegen der steigenden Nachfrage im Transportwesen und bei Klimaanlagen im Sommer. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,4 Prozent auf 85,34 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 81,91 Dollar.

Der US-Flugzeugbauer Boeing will seinen angeschlagenen Zulieferer Spirit AeroSystems in einem rund 4,7 Milliarden Dollar schweren Aktiendeal übernehmen. Über das Vorhaben wurde seit langem spekuliert. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 8,3 Milliarden Dollar, einschließlich der zuletzt gemeldeten Nettoverschuldung von Spirit. Boeing will mit der Übernahme Qualitätsprobleme mit seinem Kassenschlager Boeing 737 MAX in den Griff bekommen.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus, der ebenfalls Kunde von Spirit ist, übernimmt große Teile von vier Werken in den USA, Nordirland, Frankreich und Marokko. Weil die Fabriken rote Zahlen schreiben, zahlt Airbus nicht nur einen symbolischen Dollar dafür, sondern erhält auch noch 559 Millionen Dollar Entschädigung.