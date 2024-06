marktbericht Vor US-Inflationsdaten DAX klettert über 18.300 Stand: 28.06.2024 11:18 Uhr

Die bevorstehenden Wahlen in Frankreich und anstehende US-Inflationsdaten bestimmen den Handel zum Wochenschluss. Heute überwiegt bislang aber der Optimismus.

Der DAX klettert am Vormittag um 0,5 Prozent auf etwas mehr als 18.300 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester auf 18.210 Zählern geschlossen. Die seit Tagen mit Spannung erwarteten neuen US-Preisdaten am Nachmittag dämpften heute die Bereitschaft, sich am Markt deutlich zu positionieren.

"Mit den Konsumzahlen (PCE) werden auch die Deflatoren veröffentlicht, und der PCE-Kerndeflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß", erläuterten die Volkswirte der Helaba. Die Notenbanker versuchen derzeit, mit erhöhten Zinsen die Verbraucherpreise in Schach zu halten. Die meisten Investoren rechnen derzeit mit einer ersten Zinssenkung in den USA im September.

Man erwarte zwar eine rückläufige Tendenz der Jahresrate und ein nur schwaches monatliches Plus, so die Helaba. Zinssenkungshoffnungen dürften die Zahlen aber nicht verstärken, lautet die Einschätzung der Fachleute. Die aktuell eingepreisten Zinssenkungserwartungen sollten stabil bleiben, meinen auch die Marktbeobachter von Index Radar.

"Deutlich mehr Unsicherheit geht von der anstehenden ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich aus", heißt es von Index Radar weiter. "Sollten sich Anti-Europäische Kräfte durchsetzen, wäre dies natürlich eine Gefahr für die EU und die Eurozone und dürfte mit einem fallenden DAX am Montag quittiert werden“, stellt Christian Zoller, Marktbeobachter bei ING fest.

Am letzten Handelstag im Juni sieht das DAX-Fazit für das erste Halbjahr nicht schlecht aus. Aktuell steuert der DAX auf ein Plus von etwa neun Prozent zu, das allerdings stark vom ersten Quartal geprägt ist. Im zweiten Jahresviertel hat der Leitindex bislang um 1,3 Prozent nachgegeben.

Die US-Anleger haben sich gestern auch wegen der erwarteten Inflationszahlen nur vorsichtig voran gewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 39.164 Punkten. Der technologielastige Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 17.858 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 5.482 Stellen.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben heute zugelegt. Dabei blieben die Gewinne allerdings überschaubar, denn auch in Asien warten die Anleger auf die Inflationsdaten aus den USA.

Japanische Aktien legten nach der Vortagskorrektur wieder zu. Impulse erhielt die Börse des exportorientierten Landes von der Schwäche des Yen, die Exportwerten hilft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher mit 39.583 Punkten und nahm damit wieder Kurs auf die bisherigen Jahreshochs. Dazu trugen auch neue Wirtschaftsdaten bei, die Industrieproduktion hatte im Mai stärker als erwartet zugelegt.

An den übrigen Börsen blieben die Gewinne gering. Der australische S&P/ASX 200 schloss 0,1 Prozent höher bei 7.767 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt auf der Stelle, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ebenfalls um 0,1 Prozent auf 17.732 Punkte zulegte.

Der US-Sportartikelhersteller Nike rechnet nicht mit einer baldigen Trendwende beim schwächelnden Umsatz. Im neuen Geschäftsjahr (bis Ende Mai) dürften die Erlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen, teilte das Unternehmen mit. Im ersten Halbjahr werde der Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich und im ersten Geschäftsquartal um zehn Prozent sinken. Die Aktien brachen daraufhin ein.

Bei Delivery Hero kommt es zu Veränderungen in der Finanzleitung. Finanzchef Emmanuel Thomassin werde nach mehr als zehn Jahren bei Delivery Hero mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheiden und eine neue berufliche Aufgabe außerhalb des Unternehmens übernehmen, teilte der Essenslieferant mit. Ab dem 1. Juli werde Marie-Anne Popp den CFO-Posten interimistisch übernehmen und direkt an Konzernchef Niklas Östberg berichten. Bislang war sie Senior Vice President Finance bei Delivery Hero und zuvor unter anderem bei Adidas und General Electric tätig.