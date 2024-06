marktbericht DAX im Minus erwartet Keine Trendwende in Sicht Stand: 27.06.2024 07:45 Uhr

Erneut dürfte der DAX tiefer starten. Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiter Nervosität - auch wegen der Neuwahlen in Frankreich. Aus den USA droht derweil neue Belastung für die Technologiebranche.

Der DAX dürfte heute mit leichten Verlusten in den Handelstag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent niedriger auf 18.122 Punkte. Bereits gestern war er zwischenzeitlich bis auf 18.045 Zähler abgesackt, hatte sich dann aber wieder stabilisiert. Letztlich hatte er bei 18.155 Punkten knapp im Minus geschlossen. Die Nervosität wegen der anstehenden Neuwahlen in Frankreich bremste den deutschen Aktienmarkt aus.

Aktuell befindet sich der DAX auf Schlingerkurs zwischen seiner 100-Tage-Durchschnittslinie an der Unterseite bei 17.958 Punkten und der 50-Tage-Linie bei 18.363 Punkten. Marktexperten sind bezüglich einer positiven Trendwende eher skeptisch. Damit ist die Börse derzeit nichts für schwache Nerven: Trends kippen innerhalb kürzester Zeit, Vorzeichen werden des Öfteren gewechselt. Einzig die Unterstützung von 18.000 Punkten hat im DAX bisher gehalten.

Aus den USA droht indes neuerliche Belastung für die Technologiebranche. Hier brachen Micron Technology nach ihrem Quartalsbericht nachbörslich stellenweise um mehr als zehn Prozent ein. Während die Ergebnisse überzeugten, enttäuschte der Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal. Die Technologiewerte hatten sich nach ihrer jüngsten Korrektur gerade wieder etwas stabilisiert und auf eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd gelauert. So überwand gestern Amazon erstmals die Marke von zwei Billionen Dollar und auch die Google-Mutter Alphabet erreichte eine neue Bestmarke bezüglich des Marktwerts.

Ansonsten taten sich die großen US-Aktienindizes weiter schwer damit, eine klare Richtung zu finden. Händler hielten sich auch angesichts des morgen erwarteten PCE-Preisindex zurück. Er gilt als das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß und könnte Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer Zinswende bringen.

Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, dürften am Nachmittag die endgültigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal zeigen. Vorläufigen Zahlen des Handelsministeriums zufolge legte das BIP von Januar bis März aufs Jahr hochgerechnet 1,3 Prozent zu. Damit kühlte sich der Konjunkturmotor deutlich ab.

An den asiatischen Börsen hat es heute teils deutliche Kursverluste gegeben. Vor allem der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sackte um zuletzt zwei Prozent ab infolge der schlechten Nachrichten, die aus den USA von Micron kamen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt mäßiger um ein halbes Prozent nach. Deutlicher wiederum war das Minus für den japanischen Nikkei 225, der kurz vor Schluss mit 0,9 Prozent im Minus stand.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 160,45 Yen, was Devisenhändler hoffen lässt, dass Japan eingreift und den Kurs stabilisiert. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, die Behörden würden die notwendigen Maßnahmen für die Währungen ergreifen, nachdem der Yen gegenüber dem Dollar auf ein 38-Jahres-Tief gefallen war. Die japanische Währung ist im Juni um etwa zwei Prozent und auf Jahressicht um zwölf Prozent gegenüber einem widerstandsfähigen Dollar gefallen, da sie weiterhin unter dem starken Zinsgefälle zwischen den USA und Japan leidet.

In China sind dem nationalen Statistikbüro NBS zufolge die Gewinne der chinesischen Industrie im Mai deutlich langsamer gestiegen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat weiterhin Schwierigkeiten, sich zu erholen, da die schwache Binnennachfrage das Gesamtwachstum bremst. Demnach sind die Erträge im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,7 Prozent, nachdem sie im April um vier Prozent zugenommen hatten, während die Zuwächse in den ersten fünf Monaten ebenfalls von 4,3 Prozent im Zeitraum Januar-April auf 3,4 Prozent zurückgingen.

Die Ölpreise sind im frühen Handel gesunken, da ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände Befürchtungen über eine schwache Nachfrage des wichtigsten Ölverbrauchers schürte. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 84,93 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 80,54 Dollar.

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone verstärkt sich mit einem langjährigen Manager der Deutschen Telekom. Hagen Rickmann rücke im März 2025 in die Geschäftsführung von Vodafone Deutschland und verantworte dort die Firmenkundensparte, teilte die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns mit. Der 55-Jährige startet schon im November 2024 in anderer Funktion bei Vodafone, wo er das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Albanien und in der Türkei im Blick haben wird. Diese Rolle wird er weiterführen, wenn er vier Monate später in die Geschäftsführung kommt.

In den USA hat die US-Autogewerkschaft UAW das letzte Angebot des deutschen Autobauers BMW im Tarifstreit nach eigenen Angaben abgelehnt. Demnach hat der Verhandlungsausschuss das "letzte, beste und endgültige" Angebot nicht angenommen. "Wir haben dem Unternehmen gezeigt, dass wir geeint sind und uns nicht zu einem schwachen Vertrag drängen lassen werden. Das Unternehmen sagte, es könne sich einen Rekordvertrag leisten und wir werden nichts Geringeres akzeptieren", hieß es in einer Mitteilung. Demnach hat die UAW BMW einen neuen Vorschlag unterbreitet, der unter anderem Lohnerhöhungen, verbesserte Renten- und Gesundheitsleistungen enthält. Der jetzige Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Die größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Alle getesteten 31 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie die Fed mitteilte. Auch die Deutsche Bank hatte mit ihrem US-Ableger bei der Belastungsprobe anhand simulierter Krisenszenarien keine Probleme. Jedes Institut sei bei einer hypothetischen Rezession oberhalb ihrer Mindestkapitalanforderungen geblieben, hieß es. Getestet wurden 31 Banken mit einem Vermögen von jeweils mindestens 100 Milliarden Dollar.