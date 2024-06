marktbericht Mehrere DAX-Nachrichten Gute Vorzeichen Stand: 26.06.2024 07:38 Uhr

Zwar wabern weiter Zinssorgen über das Parkett, doch von den DAX-Unternehmen kommen am Morgen gleich mehrere Impulse. Der deutsche Leitindex steht vor leichten Kursgewinnen.

Nach seinem gestrigen Rücksetzer dürfte der DAX wieder den Vorwärtsgang einlegen. Eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn wird der Leitindex 0,3 Prozent höher auf 18.235 Punkte taxiert.

Damit bleibt der DAX in seiner jüngsten Spanne zwischen 18.000 und 18.350 Punkten. Am Vortag hatten vor allem hohe Kursverluste der Airbus-Aktien belastet. Zudem sorgen die anstehenden Wahlen in Frankreich für Unsicherheit. An der Wall Street konnten die Technologiewerte ihre jüngste Schwächephase aber erst einmal hinter sich lassen. Gleichwohl bleibe der Markt eine Schaukelbörse, konstatierte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die vergangenen Handelstage. Eine klare Richtung kristallisiere sich im Moment nicht heraus.

Die Märkte in Asien tendierten uneinheitlich. Während die chinesischen Aktienmärkte leicht unter Druck standen, konnte der japanische Nikkei ein deutliches Plus von 1,2 Prozent verbuchen.

Rund um den Globus warten die Händler mit Spannung auf den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA am Freitag - das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bevorzugte Maß für die Inflation.

Heute gibt es Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland und Frankreich. In den USA stehen Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Aus den Reihen der EZB meldet sich Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Euro kaum verändert. Zur Stunde notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0710 Dollar auf dem Niveau von gestern Abend.

Volkswagen holt sich bei Elektroautos Hilfe vom Tesla-Herausforderer Rivian und will für gemeinsame Entwicklungen bis zu fünf Milliarden Dollar ausgeben. Für Rivian ist es eine höchst willkommene Geldspritze: Die Firma schreibt nach wie vor rote Zahlen und hat aktuell mit einem sinkenden Interesse an Elektroautos in den USA zu kämpfen. Die zuletzt schwächelnde Rivian-Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel um fast 50 Prozent hoch. Die Kooperation ist recht eng gefasst: Software, Steuercomputer sowie Netzwerk-Architektur. Ein zentraler Punkt: Volkswagen wird für neue Autos in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf Rivians Technologie und Software einschwenken. Der Autoriese könnte damit viel Geld im Vergleich zu einer Entwicklung der Technik in Eigenregie sparen.

Viel Aufmerksamkeit dürfte heute auch die Post-Aktie bekommen. Der Deutsche-Post-Rivale FedEx hat mit seiner Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr positiv überrascht. Der Paketzusteller erwartet dank eines Sparprogramms einen Gewinn pro Aktie von 20 bis 22 Dollar. Der Mittelwert liegt etwas über der Analystenschätzung von 20,92 Dollar. Die FedEx-Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst mehr als 16 Prozent zu.

Bayer-Chef Bill Anderson ist zuversichtlich für den laufenden Konzernumbau, bei dem zahlreiche Hierarchieebenen und Tausende Jobs abgebaut werden. "Wir kommen schneller voran als erwartet und werden wie versprochen ab 2026 zwei Milliarden Euro jährlich einsparen", sagte Anderson dem "Handelsblatt". Ende 2024 werde die Neuordnung des Leverkusener Agrar- und Pharmakonzerns zu 70 Prozent umgesetzt sein. "Schon in diesem Jahr wird man Ergebnisse des Umbaus sehen - durch Kostensenkungen, Abbau von Bürokratie und deutlich beschleunigte Projekte." Mit dem Umbau will Bayer das Vertrauen der Investoren nach den andauernden Belastungen infolge der Monsanto-Übernahme zurückgewinnen.