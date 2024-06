marktbericht Kursgewinne voraus DAX vor starkem Monatsauftakt Stand: 03.06.2024 08:19 Uhr

Hoffnungen auf eine Zinssenkung der EZB sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen geben dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb. Der DAX dürfte mit starken Gewinnen in den neuen Börsenmonat starten.

Der DAX dürfte mit einem Plus in den neuen Börsenmonat gehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,9 Prozent höher bei 18.662 Punkten. Am Freitag hatte der DAX noch quasi unverändert bei 18.498 Zählern geschlossen.

Auf Wochensicht ergab sich für den DAX damit ein Minus von 1,1 Prozent. Indes war der Mai mit einem Plus von 3,2 Prozent ein guter Monat. Trotz des jüngsten Rückschlags des Leitindex von seinem Rekordhoch bei 18.892 Punkten hatte sich die alte Börsenregel "Sell in may and go away" damit nicht bewährt.

Zu Beginn des neuen Börsenmonats rückt die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) verstärkt in den Fokus der Investoren. Auf dieser Sitzung werde "Geschichte geschrieben", betonte Edgar Walk, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Metzler Asset Management. Denn erstmals mache die EZB den ersten Schritt und werde noch vor der US-Notenbank die Zinsen senken.

Während dieser Lockerungsschritt an den Märkten bereits erwartet wird, bleibt unklar, wie der weitere Zinspfad nach unten aussieht. Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde zu diesem Thema dürfen den zukünftigen Kurs des DAX maßgeblich mitbestimmen.

Hoffnungen auf eine Zinssenkung in Europa und möglicherweise auch in Kanada im Zuge der weltweiten geldpolitischen Lockerung geben heute Morgen auch den asiatischen Märkten neuen Schwung. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,2 Prozent höher.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus China: Die private Caixin-Umfrage ergab, dass der wichtigste Index für die Industrieproduktion im Mai mit 51,7 Punkten einen Zweijahreshöchststand erreichte. Die Börse Shanghai liegt dennoch aktuell 0,5 Prozent im Minus.

Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Freitag stabilisieren können. Der zuletzt besonders gebeutelte Leitindex Dow Jones Industrial schloss dank einer späten Marktrally 1,1 Prozent fester mit 38.686 Punkten. Damit dämmte er seinen Wochenverlust auf knapp ein Prozent ein und erzielte für den Monat ein Plus von 2,3 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,8 Prozent fester, der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schloss quasi unverändert.

Der Euro zeigt sich zu Beginn der EZB-Woche kaum bewegt. Aktuell tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0851 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.322 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger.

Die Ölpreise zeigen sich am Morgen kaum bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt 0,2 Prozent nach auf 80,97 Dollar. Die Ölkoalition OPEC+ hatte am Wochenende ihre seit November 2022 bestehenden Produktionsbeschränkungen im Umfang von zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag bis Ende 2025 verlängert - mit Ausnahme einer kleinen Erhöhung für die Vereinigten Arabischen Emirate.

Nach einer Herunterstufung durch die Analysten der Citigroup stehen die Commerzbank-Aktien im Frankfurter Frühhandel unter Druck. Die Papiere von Deutschlands zweitgrößtem Geldhaus halten die rote Laterne im DAX. Die Citigroup-Analysten setzten die Coba-Aktien auf "Neutral" von "Buy" herab.

Die Probleme beim US-Flugzeugbauer Boeing könnten Airbus zufolge die ganze Branche belasten. "Boeings Probleme könnten verursachen, dass mehr Menschen hinterfragen, wie sicher die Fliegerei eigentlich sei", sagte Christian Scherer, Chef des zivilen Flugzeugbaus bei Airbus, der Wirtschaftswoche. Das werfe "einen Schatten auf die gesamte Branche".

Mehrere große Pharmakonzerne müssen sich wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac in den USA vor Gericht verantworten. Etwa 75.000 Verbraucher haben im US-Bundesstaat Delaware Klage gegen die ehemaligen Hersteller des Mittels gegen Sodbrennen erhoben. Dazu zählen die Pharmakonzerne Pfizer, GSK, Sanofi und Boehringer Ingelheim.

Nach Problemen vor dem ersten bemannten Testflug des krisengeplagten Raumschiffs "Starliner" ist der Start am Wochenende erneut verschoben worden. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa teilte mit, man wolle "dem Team mehr Zeit zu geben, ein Problem mit der Bodenausrüstung" am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zu beheben. Die nächsten möglichen Starttermine sind Mittwoch und Donnerstag.