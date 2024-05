marktbericht Leichte Kursverluste DAX reagiert kaum auf Inflationsdaten der Eurozone Stand: 31.05.2024 11:33 Uhr

Der DAX bewegt sich am Freitag bislang kaum von der Stelle. Die Inflationszahlen der Eurozone drücken zwar leicht auf die Stimmung, aber der entscheidende Termin dürfte die Kerninflation in den USA sein.

Der DAX fällt um rund 0,1 Prozent auf 18.480 Punkte zurück. Gestern war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen gefallen. Anschließend machte er die Verluste aber wieder wett und schloss 0,1 Prozent fester bei 18.497 Zählern.

Der DAX notiere wieder auf dem Niveau vom Quartalsbeginn, stellen die charttechnisch argumentierenden Marktbeobachter von HSBC fest. "Mit anderen Worten: Bisher ist die Wertentwicklung im 2. Quartal ein Nullsummenspiel. Charttechnisch lässt der jüngste Schwächeanfall die horizontalen Unterstützungen bei gut 18.500 Punkten wackeln", lautet ihre Einschätzung. Sollte diese Unterstützung nachhaltig durchbrochen werden, läge das weitere Abschlagspotenzial bei rund 350 Punkten.

Aktuell verarbeitet der Markt die Inflationsdaten der Eurozone, die wieder zugelegt hat. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit. Volkswirte hatten mit 2,5 Prozent gerechnet. Noch im April hatte die Rate bei 2,4 Prozent gelegen. Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie- und Lebensmittel sowie für Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, erhöhte sich im Mai auf 2,9 Prozent nach 2,7 Prozent im April.

Marktbeobachtern zufolge ist eine Leitzinssenkung der EZB bei ihrer Sitzung kommenden Donnerstag gleichwohl so gut wie ausgemacht. Das erklärt auch die geringe Reaktion am Aktienmarkt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte erst vor wenigen Tagen gesagt, die EZB könne auf dem Treffen voraussichtlich das oberste Niveau der Restriktion wegnehmen. Unter einem restriktiven Zins verstehen Währungshüter eine Zinshöhe, bei der eine Volkswirtschaft gebremst wird.

In den USA wird am Nachmittag das von der US-Zentralbank Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. In den USA zeichnet sich derzeit noch keine geldpolitische Lockerung ab. Ausschlaggebend ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten. Derzeit ist an den Märkten gerade mal eine Zinssenkung bis zum Jahresende vollständig eingepreist - während es zu Jahresbeginn noch bis zu sechs Reduzierungen gewesen waren.

Der Dow Jones war vor den heutigen Verbraucherpreisdaten 0,9 Prozent tiefer bei 38.111,48 Punkten aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 5.235,48 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab sogar um 1,1 Prozent auf 18.538,66 Punkte nach.

Ein Rückgang bei den Staatsanleihe-Renditen treibt die japanischen Börsen zum Wochenschluss an. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei schloss am Freitag 1,2 Prozent höher bei 38.506 Punkten. Der breiter gefasste Topix kletterte um 1,8 Prozent auf 2774 Zähler.

"Der Markt hatte in der vorangegangenen Sitzung überreagiert, nachdem die Renditen für die US-Staatsanleihen angestiegen waren und die japanischen Renditen in die Höhe getrieben hatte", erläuterte Kentaro Hayashi, Stratege beim Broker Daiwa Securities. Steigende Anleiherenditen machen Anleihen für Anleger attraktiver, sodass häufig fallende Aktienkurse die Folge sind.

Die Anleger in China wagten sich dagegen wegen der wichtigen US-Konjunkturdaten dagegen kaum aus der Deckung. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten knapp im Plus.

Außerdem drückten chinesische Konjunkturdaten auf die Stimmung: Chinas Industrie ist einem offiziellen Konjunkturbarometer zufolge zuletzt geschrumpft. Dies nährt Zweifel an einer durchgreifenden Erholung des Sektors. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Mai mit 49,5 Zählern unerwartet unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im Vormonat hatte er mit 50,4 Zählern noch knapp darüber gelegen. Das nicht-verarbeitende Gewerbe ist zwar mit 51,1 Zählern weiterhin in dieser Zone, wuchs im Mai jedoch etwas langsamer als im April.

"Die PMIs zeigen weiterhin ein gemischtes Wachstumsbild", so Commerzbank-Experte Tommy Wu. Er verweist zugleich darauf, dass die Regierung neue und aggressive Maßnahmen zur Rettung des Immobilienmarktes eingeleitet habe: "Dies erhöht die Chance, dass sich die Wirtschaft im Laufe dieses Jahres belebt."

Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Quartal überraschend mit einem schwächeren Ergebnis im Handel mit Anleihen und Währungen. Bei Anleihen und Währungen erwarte das Unternehmen im zweiten Quartal ein etwas niedrigeres Resultat als im Vorjahresquartal, sagte Finanzchef James von Moltke laut einem Audiomitschnitt von einer Konferenz des Instituts. Von de Agentur Bloomberg befragte Analysten rechneten bislang im Schnitt mit einem Anstieg der Erträge in dem Bereich.

Der britische Sport- und Modehändler Frasers hat seinen Anteil am Modekonzern Hugo Boss aufgestockt. Frasers halte 2,47 Prozent der Anteile, teilte das Unternehmen mit. Laut einer Mitteilung am 6. Mai waren es zuletzt noch 2,15 Prozent der Boss-Aktien gewesen. Zudem gebe es über Optionen Möglichkeiten für einen Zugriff auf 13,92 Prozent der Anteilsscheine, hieß es nun weiter. Größter Einzelaktionär bei Boss ist die italienische Unternehmerfamilie Marzotto, die über zwei Gesellschaften rund 15 Prozent der Anteile kontrolliert.