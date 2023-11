marktbericht Leichte Kursverluste voraus Rudern die DAX-Anleger jetzt zurück? Stand: 08.11.2023 07:44 Uhr

Neu aufgekommene Zinssorgen sorgen an den Aktienmärkten für Ernüchterung: Sind die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen doch noch nicht am Ende? Der DAX könnte es schwer haben, seine jüngsten Gewinne zu verteidigen.

Die Zeit der einfachen Gewinne am deutschen Aktienmarkt scheint passé. Die Euphorie nach dem Entscheid der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche ist verflogen, neue Zinssorgen haben sich breitgemacht. Der DAX dürfte daher im Minus starten. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 15.100 Punkten.

Die Luft nach oben ist für den DAX zuletzt dünner geworden. Zu Wochenbeginn verbuchte der Leitindex Verluste, gestern konnte er sich nur mit Mühe in die Gewinnzone retten. Am Ende stand ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 15.153 Punkte. Nach den starken Kursgewinnen der Vorwoche tut sich der DAX schwer, die große Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten - hier verläuft auch die 200-Tage-Linie - in Angriff zu nehmen.

Im Fokus der Anleger steht weiterhin der künftige Zinskurs der Notenbanken. Hier hatten Währungshüter in den USA gestern mit Blick auf die Fed unterschiedliche Akzente gesetzt. Unterdessen rät der Internationale Währungsfonds (IWF) der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der stark steigenden Löhne von schnellen Zinssenkungen ab. "Die Geldpolitik ist angemessen restriktiv und muss dies auch im Jahr 2024 bleiben", sagte der Leiter der Europaabteilung des IWF, Alfred Kammer, am Mittwoch.

Heute stehen eine Vielzahl an EZB-Rednern aus beiden Lagern auf dem Programm. Diese dürften die vom Markt mittlerweile eingepreisten mehr als drei Zinssenkungen bis Oktober 2024 sicherlich anzweifeln, prognostiziert Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister.

Von den Überseebörsen kommen verhaltene Vorgaben für den DAX-Handel. Kursanstiege bei den Technologiefirmen haben die Wall Street gestern ins Plus gehievt. Anleger setzten darauf, dass sich Tech-Werte in einem unsicheren Markt als Fels in der Brandung erweisen könnten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 34.152 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 13.639 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4.378 Punkte zu.

Der japanische Leitindex Nikkei hat am Morgen leichte Verluste verbucht. Das 225 Werte umfassende Börsenbarometer schloss 0,3 Prozent tiefer bei 32.166 Punkten. Zu den Gewinnern gehörten Papiere von Nintendo, die nach einer angehobenen Prognose um fast sechs Prozent zulegten. Auch an der Börse in Shanghai geht es abwärts, hier liegt das Minus zur Stunde bei 0,5 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt läuft die Berichtssaison derweil auf Hochtouren, am Morgen haben gleich vier DAX-Konzerne ihre Bilanzen vorgelegt, darunter die Commerzbank. Das Geldhaus hat gestützt durch die rasant gestiegenen Zinsen im dritten Quartal einen Konzerngewinn von 684 Millionen Euro erzielt - mehr als drei Mal so viel wie vor Jahresfrist. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 611 Millionen Euro gerechnet.

Der Logistikkonzern DHL Group rechnet nicht mehr damit, zur Mitte des Jahrzehnts operativ ähnlich viel zu verdienen wie im Rekordjahr 2022. Für 2025 erwartet das Management nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen sieben und acht Milliarden Euro. Zudem senkte das DAX-Unternehmen auch das obere Ende seiner avisierten Zielspanne für das operative Ergebnis für das laufende Jahr.

Der Energieversorger E.ON erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro.

Die Medizintechnik-Sparte von Siemens hat die Gewinne aus dem weggebrochenen Geschäft mit Corona-Schnelltests nicht wettmachen können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 3,08 Milliarden Euro. Der Nettogewinn fiel mit 1,53 Milliarden Euro sogar um 26 Prozent geringer aus, die Aktionäre sollen trotzdem eine stabile Dividende von 95 Cent je Aktie erhalten.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) zollt der Krise am Immobilienmarkt Tribut: Sie streicht ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr drastisch zusammen und kürzt die Dividende. Statt eines Ergebnisses von 170 bis 200 Millionen Euro vor Steuern rechnet der Münchner Immobilienfinanzierer nur noch mit 90 bis 110 Millionen Euro. Die Rückstellungen für faule Kredite summierten sich in den ersten neun Monaten auf 104 (Vorjahr: 38) Millionen Euro, und auch im vierten Quartal sei eine weitere Risikovorsorge zu erwarten.

Der Maschinenbauer Dürr hat wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung seine Jahresziele gekappt. Zudem kündigte der Vorstand den Abbau Hunderter Arbeitsplätze an. Die operative Marge (Ebit-Marge) des Konzerns dürfte 2023 nur noch bei 4,5 bis 5,5 Prozent liegen. Bisher standen 5,6 bis 6,6 Prozent im Raum. Auch das Nachsteuerergebnis dürfte mit 110 bis 160 Millionen Euro deutlich geringer ausfallen als bisher vorhergesagt.