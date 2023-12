marktbericht Gute Wall-Street-Vorgaben Vorweihnachtliche Ruhe im DAX Stand: 22.12.2023 07:34 Uhr

Die starken Vorgaben von der Wall Street drohen, am deutschen Aktienmarkt abermals zu verpuffen. Zum Ende der letzten vollen Handelswoche des Jahres machen sich die DAX-Käufer rar.

Zinshoffnungen haben die Kurse an der Wall Street gestern erneut höher getrieben. Doch der DAX zeigt sich am Morgen von den guten Vorgaben unbeeindruckt. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 16.670 Punkten. Gestern war der DAX zeitweise bis auf 16.624 Zähler gefallen - den tiefsten Stand der laufenden Börsenwoche.

Nach seinem Rekordhoch in der Vorwoche bei 17.003 Zählern befindet sich der DAX somit weiterhin im Konsolidierungsmodus. Kritische Stimmen meinen gar, bei dem historischen Hoch über 17.000 Punkten könnte es sich um einen Fehlausbruch gehandelt haben. Bislang hat es aber nur leichte Gewinnmitnahmen gegeben, eine größere Korrektur zeichnet sich nicht ab.

Dass eine ernstzunehmende Korrektur bislang verhindert werden konnte, dürfte in erster Linie der positiven Saisonalität zum Jahresende und der starken Wall Street geschuldet sein. Auch gestern zeigten sich die US-Anleger wieder in Kauflaune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher auf 37.404 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 14.963 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 4.746 Stellen zu.

Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Sommer nicht ganz so kräftig gewachsen wie gedacht. Dies verstärkte die Hoffnung der Investoren auf bald fallende Zinsen der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter versuchen, mit höheren Zinsen die Inflation zu dämpfen, ohne der Konjunktur allzu stark zuzusetzen. Heute findet an der Wall Street nur ein verkürzter Anleihehandel statt, an den Aktienmärkten wird zu den regulären Zeiten gehandelt.

An den japanischen Börsen haben sich die Anleger am Morgen mit Käufen zurückgehalten. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei verabschiedete sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 33.169 Punkte ins Wochenende. Die Shanghaier Börse tendiert seitwärts.

Die wieder gestiegenen US-Zinshoffnungen lasten auf dem Dollar. Parallel dazu macht der Euro weiter Boden gut, am Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0996 Dollar gehandelt. Der Preis für die Feinunze Gold fällt um 0,2 Prozent auf 2.048 Dollar.

Die Ölpreise ziehen im frühen Handel wieder an, der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 0,7 Prozent auf 79,88 Dollar. Tags zuvor war es für die Ölpreise nach unten gegangen, nachdem Angola aus dem Ölkartell OPEC ausgetreten war.

Im DAX rückt am Morgen die RWE-Aktie in den Fokus. Der Energiekonzern übernimmt die vom schwedischen Energieversorger Vattenfall auf Eis gelegten Windpark-Projekte vor der Küste Großbritanniens. Für die drei Anlagen mit jeweils 1,4 Gigawatt legt RWE insgesamt 963 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro) auf den Tisch. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2024 unter Dach und Fach sein.

Die Adidas-Aktie könnte heute wegen schlechter Branchennachrichten unter Druck geraten. Der US-Rivale Nike hat mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung für Enttäuschung unter Anlegern gesorgt. Der Konzern rechnet im laufenden Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang, die Nike-Aktien brachen im nachbörslichen US-Handel um neun Prozent ein.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) droht bei der Lufthansa-Tochter Discover mit einem Warnstreik. Grund seien stockende Verhandlungen über einen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft sehe sich gezwungen, "mit einem Warnstreik den Forderungen nach echten und verlässlichen Verhandlungen Nachdruck zu verleihen". Ein Warnstreik könne kurzfristig, auch vor Weihnachten, stattfinden.

Der US-Elektroautobauer Tesla will beim geplanten Ausbau seiner Deutschland-Fabrik Tempo machen. "Wir hoffen, dass im ersten Quartal die Genehmigung für den ersten Teilantrag erteilt wird", sagte der Werksleiter von Tesla in Grünheide, André Thierig, der Deutschen Presse-Agentur. "Die erste Teilgenehmigung für den Ausbau wird für uns ein Meilenstein sein. Sie umfasst eine Betrachtung der Umweltauswirkungen eines weiteren Ausbaus."