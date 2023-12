marktbericht Gute Vorgaben aus New York Kann der DAX sein Jahresplus noch ausbauen? Stand: 27.12.2023 07:33 Uhr

Am ersten Handelstag nach Weihnachten stehen im DAX die Zeichen auf Kursgewinn. Das Börsenbarometer könnte auf sein starkes Jahresplus noch etwas draufsatteln - dank guter Vorgaben von der Wall Street.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 16.777 Punkten. Nach seiner rasanten Rally seit Ende Oktober war dem DAX zuletzt die Puste ausgegangen. Am Freitag verbuchte er nur ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 16.706 Punkte. Auf die Woche gesehen gab der Leitindex um rund 0,3 Prozent nach.

Dennoch war 2023 ein guter Aktienjahrgang, seit Jahresbeginn steht im DAX ein Kursplus von fast 20 Prozent zu Buche. Zwar meinen kritische Stimmen, bei dem Rekordhoch vor zwei Wochen bei 17.003 Zählern könnte es sich um einen Fehlausbruch gehandelt haben. Bislang gab es aber nur leichte Gewinnmitnahmen, eine größere Korrektur zeichnet sich - noch - nicht ab. Dabei stützt auch die positive Saisonalität zum Jahresende die Kurse.

Gute Vorgaben für den DAX-Handel kommen zur Wochenmitte von der Wall Street, an der bereits gestern wieder gehandelt wurde. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verzeichnete bei dünnen Umsätzen ein Plus von 0,4 Prozent auf 37.546 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 ging ebenfalls 0,4 Prozent höher bei 4.774 Stellen aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 15.074 Punkte.

"Alle genießen noch die Früchte der Rally der vergangenen Woche und die Erwartungen deutlich niedrigerer Zinssätze", sagte Michael James, Aktienhandelschef bei Wedbush Securities. Laut einer Umfrage erwarten 83 Prozent der Händler, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im März um mindestens 25 Basispunkte senken wird.

Die asiatischen Aktienmärkte können sich den guten Vorgaben von der Wall Street nicht entziehen und legen am Morgen auf breiter Front zu. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei hat sich mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 33.681 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,3 Prozent im Plus.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro zum Dollar kaum bewegt. Aktuell werden für einen Euro 1,1037 Dollar gezahlt. Zuletzt hatte die Erwartung sinkender US-Zinsen ab März den Dollar geschwächt. Devisenhändler rechnen mit wenigen Impulsen im weiteren Handelsverlauf. Wichtige Konjunkturdaten aus dem Euroraum oder den USA stehen heute nicht auf der Agenda.

Die Ölpreise halten sich im frühen Handel nahe ihrer gestern verbuchten Monatshöchststände. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent werden am Morgen 80,81 Dollar gezahlt. Marktteilnehmer verwiesen auf die Konfliktherde im Nahen Osten, unter anderem auf die Raketenangriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer, was zu einer Verknappung des Ölangebots führen könne. Gleichzeitig nährt der Optimismus über Zinssenkungen der Fed die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage.