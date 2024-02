marktbericht DAX höher erwartet Tauziehen zwischen Bullen und Bären Stand: 06.02.2024 07:29 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten und sich so der Marke von 17.000 Punkten wieder etwas annähern. Das Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern am deutschen Aktienmarkt geht damit weiter.

Trotz durchwachsener Vorgaben von der Wall Street nimmt der DAX nach dem leichten Rückschlag vom Wochenbeginn wieder Kurs gen 17.000 Punkte. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 16.940 Punkten.

Das neue Rekordhoch vom Freitag bei 17.004 Zählern hat dem DAX bislang keinen neuen Schub geben können. Der Ausbruch fiel allerdings auch denkbar knapp aus, übertraf der deutsche Leitindex seine alte Bestmarke doch nur um einen Punkt. Anleger zeugen der runden Marke von 17.000 Punkten damit weiter Respekt. Um neues Aufwärtspotenzial zu entfachen, müsste der DAX nun ein neues Rekordhoch deutlich darüber schaffen. "Der DAX will nach oben ausbrechen, nur der letzte Wille fehlt noch", konstatiert IG-Marktexperte Christian Henke.

Das liegt auch an den fundamentalen Voraussetzungen für die Aktienmärkte: Zuletzt hatte der Zinsoptimismus, der in den vergangenen Wochen noch die Aktienkurse beflügelt hatte, einen herben Dämpfer erhalten. Am Freitag sorgte der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht bei den Anlegern für Ernüchterung. Fed-Chef Jerome Powell zufolge könnte eine Zinswende frühestens ab Mai erfolgen. Das sorgte zu Wochenbeginn an den Anleihemärkten für steigende Renditen.

Im Gegenzug legten die Aktien-Anleger an der Wall Street eine Verschnaufpause ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 38.380 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 15.597 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4.942 Zähler ein.

Von den Asienbörsen kommen einmal mehr gemischte Vorgaben für den DAX-Handel. Im Nikkei sorgen die hohen Aktienkurse für leichte Gewinnmitnahmen. Der japanische Leitindex schließt 0,5 Prozent tiefer bei 36.160 Punkten. Dagegen gehen die angeschlagenen chinesischen Märkte auf Erholungskurs: Die Börse in Shanghai notiert aktuell 3,0 Prozent höher.

Die gedämpften US-Zinssenkungserwartungen spiegeln sich derweil auch an den Devisen- und Rohstoffmärkten wider: Der Dollar hat seit Freitag zu wichtigen Währungen deutlich zulegen können. Am Morgen kommt es jedoch zu einer kleinen Gegenbewegung: Der Euro zieht leicht an auf 1,0753 Dollar. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 2.029 Dollar.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen die MorphoSys-Aktie im Fokus. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis greift nach dem Biotech-Unternehmen und legt dafür 2,7 Milliarden Euro auf den Tisch. Je MorphoSys-Aktie will Novartis 68 Euro zahlen, wie beide Seiten am Montagabend nach Börsenschluss mitteilten. Novartis ist vor allem an dem großen Hoffnungsträger Pelabresib interessiert - das Krebsmittel könnte ein Kassenschlager werden. Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys unterstützen das Angebot der Schweizer.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat nach jahrelang stabilen Dividenden die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöht. Für das Geschäftsjahr 2023 werde eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, teilte der Konzern am späten Nachmittag mit. Seit 2012 wurden 0,70 Euro gezahlt. Zudem will Beiersdorf eigene Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen.

Die Kampfsport-Begeisterung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zwingt den von ihm geführten Meta-Konzern zu einer ungewöhnlichen Warnung an Investoren. Zuckerberg und einige andere Manager beteiligten sich an "hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeit-Fliegerei", die "zu schweren Verletzungen und dem Tod" führen könnten, hielt Meta in dem am Wochenende veröffentlichten ausführlichen Bericht für das vergangene Jahr fest.

Der weltweit größte Autobauer Toyota erhöht nach einem kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal seine Jahresprognose. Für sein Geschäftsjahr, das bis Ende März läuft, erwartet der japanische Konzern nun einen Gewinn von 4,9 Billionen Yen (rund 31 Milliarden Euro) statt der bisher in Aussicht gestellten 4,5 Milliarden Yen. Toyota kann derzeit mit seinen Hybrid-Modellen punkten, da viele Käufer sie als Alternative zu reinen Elektroautos vorziehen.

Die Parfümeriekette Douglas strebt eine baldige Rückkehr an die Börse an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist es denkbar, dass Douglas dies noch im Laufe des Februars offiziell ankündigen wird, um den Prozess in die Wege zu leiten. Ein Börsengang wäre also noch vor Ostern möglich. Der Finanzinvestor Advent und die Gründerfamilie Kreke als Minderheitsaktionärin hatten Douglas 2013 von der Börse genommen, um das Unternehmen neu auszurichten.