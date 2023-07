marktbericht Leichte Gewinne erwartet DAX-Anleger fischen im Trüben Stand: 04.07.2023 07:29 Uhr

Nach seinen jüngsten Verlusten dürfte sich der DAX heute zunächst stabilisieren. Für einen Sprint in Richtung Rekordhoch dürfte es aber kaum reichen, fehlt heute doch ein wichtiger Impulsgeber für die Börsen.

Der Schwung am deutschen Aktienmarkt ist erst einmal raus. Zwar zeichnet sich am Morgen eine Gegenbewegung nach den gestrigen leichten Verlusten ab - doch die Ausschläge halten sich in Grenzen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 16.101 Punkten.

Tags zuvor war der DAX schwach in die neue Woche und das neue Halbjahr gestartet, hatte 0,4 Prozent auf 16.081 Zähler eingebüßt. Aus charttechnischer Perspektive hatte sich das Bild im DAX zuletzt deutlich aufgehellt. Um der Kursrally neuen Schwung zu verleihen, wäre nun allerdings ein Sprung über das erst vor zwei Wochen aufgestellte Rekordhoch (16.427 Zähler) vonnöten.

Danach sieht es heute aber nicht aus - und das liegt auch an der Wall Street. Die Weltleitbörse in New York bleibt heute geschlossen, die US-Amerikaner feiern ihren "Independence Day". Impulse von der Weltleitbörse bleiben damit heute aus.

Am Vortag des US-Unabhängigkeitstags war die Wall Street nur wenig vom Fleck gekommen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte gestern zum vorgezogenen Handelsschluss um 19 Uhr MEZ kaum verändert auf 34.418 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 13.816 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4455 Punkte zu.

Marktbeobachter sprachen von unterdurchschnittlichen Umsätzen wegen des heutigen Feiertages, zudem richteten die Anleger ihren Blick bereits auf die Protokolle der Fed-Sitzung im Juni, die die US-Notenbank morgen vorlegt, und die für Donnerstag und Freitag geplanten Arbeitsmarktdaten.

Auch in Asien zeichnete sich kein klarer Trend ab. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. In Japan kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen im Nikkei. Der 225 Werte umfassende Index büßt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent ein. In der vorangegangenen Sitzung hatte der japanische Leitindex ein 33-Jahres-Hoch erreicht.

Der Euro muss im asiatischen Devisenhandel etwas Federn zum Dollar lassen, kann die Marke von 1,09 Dollar aber zunächst verteidigen. Aktuell werden für einen Euro 1,0902 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kann dagegen leicht zulegen auf 1924 Dollar.

Im DAX könnte heute die VW-Aktie einen Blick wert sein. Die Konzerntochter Audi hat auch im zweiten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Mit 55.582 Fahrzeugen seien 16 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen gestern mit. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 30 Prozent.

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) hat die Position der US-Konzerne an den Börsen gestärkt. An der Spitze der 100 wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt steht erneut Apple mit einem Wert von gut 3 Billionen Dollar zum Stichtag 30. Juni, wie aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auf Platz zwei folgt Microsoft mit rund 2,5 Billionen Dollar.

Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta soll in wenigen Tagen an den Start gehen. Im US-App-Store von Apple wurde die Anwendung mit dem Namen Threads für Donnerstag angekündigt. Während es mehrere kleinere Twitter-Konkurrenten gibt, gilt Meta als besonders starker Rivale, weiß Mark Zuckerberg doch, wie man große Online-Plattformen betreibt.

Amazon bringt die speziell für den weltgrößten Online-Händler entwickelten Elektro-Lieferwagen des Tesla-Konkurrenten Rivian nach Deutschland. In den kommenden Wochen sollen mehr als 300 Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße kommen. Amazon will bis zum Jahr 2030 bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen. Für europäische Städte sei eine kürzere und schmalere Version des Lieferwagens entwickelt worden, hieß es.