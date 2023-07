Lieferwagen der US-Marke Rivian Amazon erweitert Flotte von E-Transportern Stand: 04.07.2023 10:22 Uhr

Amazon-Pakete sollen in deutschen Großstädten künftig immer häufiger durch neue Elektro-Lieferwagen des US-Herstellers Rivian zugestellt werden. Den Anfang macht nun eine Flotte von 300 Transportern.

Der US-Elektrofahrzeug-Hersteller Rivian beliefert Amazon weltweit mit Elektro-Lieferwagen. In Deutschland werden in den kommenden Tagen 300 der Fahrzeuge in drei deutschen Großstädten in Betrieb genommen, wie die Unternehmen mitteilten.

Schmalere Version des Transporter-Modells

Der Online-Versandhändler und Internet-Gigant Amazon ist längst auch ein riesengroßer Logistikkonzern mit eigener Fahrzeugflotte für die Zustellung seiner Sendungen. Die speziell für Amazon entwickelten E-Transporter sollen laut Unternehmensangaben zunächst in München, Berlin und Düsseldorf für die Zustellung eingesetzt werden.

Für den europäischen Markt hat Rivian eigens eine kürzere und schmalere Version seines Transporters entwickelt, das Modell EDV-500. In den USA ist der größere EDV-700 im Einsatz. Dort sind dem Unternehmen zufolge mehr als 3000 der Rivian-Fahrzeuge im Einsatz.

Amazon will nach eigenen Aussagen bis zum Jahr 2030 bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen weltweit einsetzen. In Europa hat Amazon bereits jetzt rund 3000 elektrisch betriebene Lieferwagen im Dienst.

Der EDV-500 soll mit einer Akkuladung auch im Winter eine Reichweite von rund 200 Kilometern haben. Das Fahrzeug ist mit 6,31 Metern Länge deutlich kompakter als die US-Version, die rund sieben Meter misst, wie die Fachzeitschrift "auto, motor & sport" berichtet.

Amazon ist an Rivian beteiligt

Amazon hat sich an Rivian beteiligt, um die Lieferung der Fahrzeuge für die kommenden Jahre sicherzustellen. 2019 stieg der US-Konzern bei der Elektroauto-Firma ein, die auch mit Tesla konkurriert. Rivian baut in den Vereinigten Staaten einen Elektro-Pickup und einen großen SUV. Der Hersteller deckt damit in den USA populäre Fahrzeug-Kategorien ab, in denen Tesla bisher kein Angebot hat.

Nach Verzögerungen in der Produktion von Rivian musste Amazon Wertkorrekturen auf den Unternehmensanteil vornehmen, die die Bilanz des Internet-Giganten belasteten. Sollten die Auslieferungen der Rivian-Transporter nun wie geplant funktionieren, könnte der US-Hersteller auch Tesla mehr Konkurrenz im Markt für E-Fahrzeuge machen. Rivian legte gestern in New York gute Quartalszahlen vor. Die Aktie gewann daraufhin rund 17 Prozent.