marktbericht Zinshoffnungen als Kurstreiber DAX und Gold im Aufwind Stand: 28.12.2023 07:43 Uhr

Der vorsichtige Zinsoptimismus der Anleger dürfte dem DAX einen freundlichen Handelsauftakt bescheren. Bemerkenswert ist der Aufwärtstrend bei Gold, gleich zwei Faktoren treiben das seltene Edelmetall.

Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 16.796 Punkten. Der Handel dürfte - wie schon gestern - jedoch in ruhigen Bahnen verlaufen, denn die meisten großen Investoren haben ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen.

Aus charttechnischer Perspektive könnte es nun aber spannend werden, nähert sich der DAX damit doch der Marke von 16.800 Punkten an. Hier befindet sich der nächste wichtige Widerstand für das deutsche Börsenbarometer. Kann der DAX diese Marke bezwingen, wäre der Weg Richtung Allzeithoch wieder frei. Vor zwei Wochen hatte der deutsche Leitindex bei 17.003 Zählern ein Rekordhoch markiert, danach war den DAX-Käufern die Puste ausgegangen.

Von der Wall Street kommen leicht positive Vorgaben für den DAX-Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zur Wochenmitte 0,3 Prozent höher auf 37.656 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.099 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.781 Stellen zu.

Damit verteidigten die großen US-Indizes ihre jüngsten Gewinne vor dem Hintergrund der erhofften Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Laut dem Fed Watch Tool der CME Group rechnen aktuell knapp 73 Prozent der Marktteilnehmer mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte für März.

Dagegen können die japanischen Aktienmärkte ihre starken Kursgewinne vom Vortag nicht halten. Der Leitindex Nikkei verabschiedete sich mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 33.539 Punkte aus dem Handel. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen, auch der starke Anstieg des Yen lastete auf dem Nikkei. An der Börse in Shanghai geht es dagegen deutlich aufwärts, aktuell zieht der Leitindex SSE Composite um 1,5 Prozent an.

An den Rohstoffmärkten setzt der Goldpreis seinen Aufwärtstrend unbeirrt fort. Am Morgen wird die Feinunze Gold bei 2.085 Dollar gehandelt. Das gelbe Edelmetall nimmt damit wieder Kurs auf sein Allzeithoch. Anfang Dezember war Gold kurzzeitig auf 2.135 Dollar gestiegen.

Hintergrund des Anstiegs ist, dass Anleger mit sinkenden Zinsen in den USA rechnen. Gold wird für Anleger interessanter, wenn Leitzinsen fallen. Denn im Gegensatz zu festverzinslichen Wertpapieren wirft das Edelmetall keine laufenden Erträge ab. Bei sinkenden Zinsen wird dieser Nachteil kleiner - und Gold wird für Anleger attraktiver. Dem Edelmetall kommt dabei auch der fallenden Dollar zugute, macht dieser doch Gold in Nicht-Dollar-Ländern günstiger und stärkt so die Nachfrage.

Derweil kann der Euro seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar im asiatischen Devisenhandel verteidigen. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich knapp über der Marke von 1,11 Dollar. Die Hoffnung auf fallende Zinsen in den USA hatte den Dollar gestern merklich gedrückt, der Dollar-Index fiel auf ein Fünf-Monats-Tief.

Die Ölpreise ziehen nach ihrem gestrigen Preisrutsch am Morgen leicht an, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 79,72 Dollar. Tags zuvor waren die Ölpreise deutlich um rund zwei Prozent gefallen. Hintergrund waren Erwägungen wichtiger Reedereien über die Wiederaufnahme des Transits durch das Rote Meer.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt könnte die Apple-Aktie heute einen Blick wert sein. Der Technologiekonzern nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig aussetzte. Ab heute (21.00 MEZ) sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder online bestellbar sein.

Die Toyota-Kleinwagensparte Daihatsu will für die Folgen ihres unbefristeten Produktionsstopps geradestehen. Im Zusammenhang mit dem Stillstand der Bänder nach dem Sicherheitsskandal sollen auch Zulieferer auf niedrigerer Ebene entschädigt werden, teilte Daihatsu am Morgen mit. Die Produktion in Japan werde mindestens bis Ende Januar ausgesetzt, während die Behörden die Unregelmäßigkeiten bei den Sicherheitschecks untersuchten.

Als erste große amerikanische Zeitung hat die "New York Times" die Software-Unternehmen OpenAI und Microsoft wegen ihres KI-Chatbots ChatGPT verklagt. Das Blatt wirft den Firmen vor, dass sie Wissen aus Millionen Artikeln benutzt haben, um ChatGPT zu füttern und damit auf Kosten der "New York Times" ein Geschäft aufbauen.