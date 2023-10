marktbericht Zwischen Fed und Nahost-Krieg DAX nimmt Schlüsselmarke ins Visier Stand: 30.10.2023 07:31 Uhr

Der Gaza-Krieg sorgt auch zu Beginn der neuen Woche für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX ist technisch deutlich angeschlagen - kann er sein Vorwochentief verteidigen?

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt auch zu Beginn der neuen Woche angespannt. Die Furcht vor einer Ausdehnung des Gaza-Kriegs auf andere Länder im Nahen Osten hält die Anleger weiter in Atem. Auch die anstehende Notenbanksitzung der Federal Reserve in den USA und die hohen Anleiherenditen dämpfen die Risikobereitschaft der Investoren. Der DAX dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge leicht oberhalb seines Freitagsschlusskurses in den Handel starten.

Vor dem Wochenende hatte das deutsche Aktienbarometer nach einer Berg- und Talfahrt bei 14.687 Punkten 0,3 Prozent im Minus geschlossen. Die zwischenzeitig zurückeroberte Marke von 14.800 Zählern musste der DAX per Wochenschlusskurs somit wieder preisgeben.

In den Fokus der technisch orientierten Investoren rückt nun erneut das Tief vom vergangenen Montag: Vor einer Woche war der DAX bis auf 14.630 Stellen gefallen - den tiefsten Stand seit März. Ein Rutsch darunter würde nun neues Abwärtspotenzial im deutschen Leitindex eröffnen.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen uneinheitliche Signale für den DAX-Handel. Während sich die Börse in Shanghai leicht im Plus halten kann, büßt der Nikkei zum Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent auf 30.697 Punkte ein. "Der Nikkei wurde von den Verlusten des Dow Jones am Wochenende mit nach unten gezogen. Die Anleger hielten sich mit Aktienkäufen zurück, da sie auf die politischen Entscheidungen der Zentralbanksitzungen in den USA und Japan warteten", sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities.

Die Wall Street hatte am Freitag keine klare Richtung finden können. Optimistische Prognosen von Intel und Amazon stützten den technologielastigen Nasdaq, der sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 12.643 Punkte ins Wochenende retten konnte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging dagegen 1,1 Prozent tiefer auf 32.417 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4.117 Zähler ein.

Der Goldpreis hält sich am Morgen weiter über der viel beachteten Marke von 2.000 Dollar, die er vor dem Wochenende erobern konnte. Aktuell werden für die Feinunze Gold 2001 Dollar gezahlt. Seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat das gelbe Edelmetall rund 170 Dollar hinzugewonnen. Der Euro tendiert im frühen Handel bei 1,0561 Dollar seitwärts.

Unter den Einzelwerten im DAX rücken am Morgen die Autowerte in den Fokus. Die deutschen Autobauer haben einer Studie der Unternehmensberatung PwC zufolge ihren Absatz von reinen Batterieelektroautos in den ersten neun Monaten des Jahres um 63 Prozent gesteigert - fast doppelt so schnell wie der Weltmarkt, der um 33 Prozent zulegte.

Seat- und Cupra-Chef Wayne Griffiths will auch in Zukunft weiter an beiden Marken festhalten. "Das ist kein Entweder-Oder", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Berichte, er könnte die Automarke Seat zugunsten von Cupra aufgeben, wies er zurück. "Ich freue mich, dass ich beide Marken habe." Das gelte auch nach einem absehbaren Aus für die bisher von Seat gebauten Verbrenner.

Google hat im Jahr 2021 über 26 Milliarden Dollar dafür bezahlt, die Standard-Suchmaschine auf Smartphones und in Webbrowsern zu sein. Es ist das erste Mal, dass eine konkrete Zahl dazu bekannt wurde, bisher gab es stets nur Schätzungen. Ein Google-Manager nannte den Betrag in einem Wettbewerbsprozess in Washington, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Es sei der größte einzelne Ausgabeposten des Konzerns.

Wenige Tage nach Ford hat sich auch der Stellantis-Konzern auf einen Deal mit der Gewerkschaft UAW geeinigt, der eine Gehaltserhöhung von 25 Prozent für die Belegschaft vorsieht. Außerdem werde Stellantis statt eines geplanten Abbaus von 5.000 Jobs in der mehrjährigen Laufzeit des Tarifvertrags 5.000 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen, sagte UAW-Präsident Shawn Fain in einer Videobotschaft.