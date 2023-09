marktbericht Da geht noch was im DAX EZB-Rally vor Fortsetzung Stand: 15.09.2023 07:37 Uhr

Der DAX dürfte zum Wochenschluss an seine starken Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. Anleger spekulieren, dass die EZB nun das Ende ihres Zinserhöhungszyklus erreicht hat.

Nach seiner gestrigen Kursrally hat der DAX noch Luft nach oben. Das deutsche Börsenbarometer dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten, der Broker IG taxiert es zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 15.905 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX ein Plus von 1,0 Prozent auf 15.805 Zähler eingefahren. Rückenwind für die Kurse kommt weiterhin vom gestrigen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB).

Nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge sollte der straffe Zinserhöhungszyklus nach Einschätzung von Experten nämlich ein Ende gefunden haben. Mit der gestrigen Zinserhöhung der EZB um weitere 0,25 Prozentpunkte "dürfte der Zinserhöhungszyklus abgeschlossen sein", erklärt denn auch Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa des Vermögensverwalters DWS. Die EZB dürfte von jetzt ab die Füße stillhalten, bis sie im Sommer kommenden Jahres beginnen werde, die Zinsen langsam zu senken.

Aus charttechnischer Perspektive hat sich das Bild im DAX mit den gestrigen Kursgewinnen deutlich aufgehellt, hat der deutsche Leitindex doch die wichtige Zone bei 15.700 Punkten zurückerobern können. Doch erst bei einem Ausbruch aus der seit Wochen schon währenden Seitwärtsrange über die Marke von 16.000 Zählern hinaus besteht die Chance auf nachhaltige Kursgewinne im DAX.

Für zusätzliche Spannung im DAX sorgt heute zudem der Große Verfallstag: An der Terminbörse Eurex verfallen heute Optionen und Futures auf Indizes sowie Optionen auf Einzelaktien. Das könnte für Kursschwankungen sorgen.

An der Wall Street hatten sich gestern nach dem EZB-Entscheid auch die Hoffnungen der US-Anleger auf einen Zinsgipfel der US-Notenbank Fed verstärkt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund ein Prozent höher auf 34.907 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 13.926 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4.505 Punkte zu.

Positive Impulse für den DAX kommen derweil auch aus China, dort übertrafen am Morgen die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im August die Prognosen der Analysten deutlich. Auch die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, mittelfristige Kredite zu verlängern und den Zinssatz unverändert zu lassen, sorgte für Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,3 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notiert 0,2 Prozent im Plus.

Der Euro zeigt sich am Morgen stabil, aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0652 Dollar gehandelt. Tags zuvor war der Euro nach dem EZB-Entscheid auf ein Dreimonatstief von 1,0632 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.916 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr.

Unter den Einzelwerten im DAX macht am Morgen SAP auf sich aufmerksam. Der indische SAP-Zweig will seinen Anteil an den Patenten des deutschen Softwareriesen von derzeit 25 auf 50 Prozent verdoppeln und zukünftig 3.000 neue Arbeitsplätze pro Jahr schaffen. "Durch KI kann Indien seine Vormachtstellung im IT-Bereich festigen", so Sindhu Gangadharan, Geschäftsführerin des Software-Entwicklungs-Zentrums in Bangalore, SAP Labs India.

Der österreichische Faserhersteller Lenzing senkt seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Grund sei die weiterhin schwach verlaufende Entwicklung der für Lenzing relevanten Märkte, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Lenzing gehe nun für 2023 von einem operativen Ergebnis (EBITDA) in einer Bandbreite von 270 Millionen Euro bis 330 Millionen Euro aus. Zuvor hatte das Unternehmen 320 bis 420 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

In einem bisher einmaligen Schritt werden Werke der drei großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis gleichzeitig von der einflussreichen Gewerkschaft UAW bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht zum Freitag, nachdem die Frist für Tarifverhandlungen auslief. Ein längerer flächendeckender Streik in der Autobranche könnte die US-Wirtschaft deutlich belasten.

Der Photoshop-Anbieter Adobe prognostiziert einen Gewinn für das laufende Quartal, der über den Schätzungen der Analysten liegt. Grund für den optimistischen Ausblick seien neue KI-Funktionen, teilte das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mit. Adobe erwartet für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn zwischen 4,10 und 4,15 Dollar pro Aktie.

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat Berichte über einen möglichen Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar zurückgewiesen. "Jeder diesbezügliche Bericht ist unbegründet", teilte der Konzern mit. Disney zeigte sich offen, eine Vielzahl von strategischen Optionen für die linearen Geschäftsbereiche in Betracht zu ziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber keine Entscheidung bezüglich der Veräußerung von ABC oder anderen Objekten gefallen, hieß es weiter.