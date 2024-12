marktbericht Leichte Kursverluste erwartet DAX bleibt in der Nähe des Rekordhochs Stand: 02.12.2024 08:28 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in den Dezember starten. Die Anleger hoffen aber auf eine Jahresendrally, die den deutschen Leitindex bis zur Marke von 20.000 Punkten tragen könnte.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.609 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent gewonnen, nachdem die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 Rekorde erreicht hatten. Auch die Monatsperformance kann sich sehen lassen: Im abgelaufenen November kletterte der DAX um 2,9 Prozent.

Begünstigt durch die freundlichen US-Börsen hatte er am Freitag 1,0 Prozent fester auf 19.626,45 Punkten geschlossen. Zur Rekordmarke von 19.674 Punkten aus dem Oktober fehlen jetzt nur noch rund 0,2 Prozent beziehungsweise knapp 50 Punkte.

Der technische Analyst Christoph Geyer erwähnt für den DAX sogar bereits die Marke von 20.000 Punkten. Mit einem Rekordhoch würde der Aufwärtstrend wieder aufgenommen, die runde Marke wäre nur eine Frage der Zeit.

Auch Helaba-Aktienstratege Markus Reinwand sieht noch Aufwärtspotenzial: "Weiter sinkende Leitzinsen würden zusätzliche Bewertungsspielräume eröffnen." Dazu sprächen die sich verbessernden globalen Wachstums- und Gewinnperspektiven für einen weiteren Anstieg. Sobald der neue US-Präsident Donald Trump "richtig loslegt, kann die Ruhe aber schnell vorbei sein". Donald Trumps zweite Amtszeit beginnt am 20. Januar.

An der Wall Street hatten die Märkte am Freitag in einem verkürzten Handelsverlauf ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 44.910 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.032 Punkte und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,8 Prozent auf 19.218 Stellen.

Händler warten mit Spannung auf die Reden mehrerer US-Notenbanker in dieser Woche, darunter Fed-Chef Jerome Powell. "Es wird zwei Treiber für die Marktvolatilität in diesem Monat geben", sagte Kyle Rodda von der Handelsplattform Capital.com. "Der erste ist nach wie vor der Einfluss von Trump, insbesondere künftige fiskalpolitische Entscheidungen und die wachsende Gefahr von Handelskriegen. Der zweite Faktor sind die geldpolitischen Maßnahmen der Fed in diesem Monat."

Die asiatischen Aktienmärkte sind heute mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 38.303 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent höher bei 2.704 Zählern.

Die Börse in Shanghai gewann 1,0 Prozent auf 3.360 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3.944 Punkte. In China erhielten die Aktien zusätzlichen Auftrieb durch einen positiven Wert des privaten Einkaufsmanagerindex, der die Stärke der offiziellen Daten vom Wochenende bestätigte.

Der Bitcoin ist mit leichten Verlusten in die Woche gestartet. Mit zuletzt rund 96.400 US-Dollar auf der Handelsplattform Bitstamp liegt die älteste und bekannteste Kryptowährung allerdings immer noch in Reichweite der runden Marke von 100.000 Dollar. Zuletzt war der Bitcoin mehrfach an dieser Hürde abgeprallt. Das Rekordhoch vom 22. November liegt bei 99.800 Dollar.

Der Chef der kriselnden Opel-Mutter Stellantis, Carlos Tavares, ist zurückgetreten. Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Angebot des Managers zum sofortigen Rückzug akzeptiert, teilte der gemessen am Umsatz viertgrößte Autohersteller der Welt mit. Ein Nachfolger werde in der ersten Jahreshälfte 2025 ernannt werden, hieß es. Bis dahin werde es eine Übergangsführung geben. Seine zuletzt gesenkte Geschäftsprognose für das laufende Jahr bekräftigte der italienisch-französische Konzern. Zu Stellantis gehören neben Opel auch die Marken Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep und Ram.

Trotz eines Sparprogramms mit Stellenabbau bekennt sich der Chemiekonzern BASF zum Stammwerk in Ludwigshafen. "Es wird keine erfolgreiche BASF-Gruppe ohne einen starken Standort Ludwigshafen geben", sagte Standortleiterin Katja Scharpwinkel. Die Unternehmensleitung versuche, ihre Pläne transparent zu kommunizieren. "Wir erklären, warum wir das tun", betonte die Arbeitsdirektorin.

Einsparungen von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2026 sollen den Standort Ludwigshafen wieder wettbewerbsfähig machen. Damit einher geht der Abbau von Arbeitsplätzen, zudem besteht bei rund 20 Prozent der Produktionseinheiten ein kurz- bis langfristiges Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit.

Die Europäische Kommission hat den Einstieg der Lufthansa bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA endgültig genehmigt. Mit den Zugeständnissen der deutschen Airline seien die Bedingungen für den Deal erfüllt, teilte die Behörde mit. Die Lufthansa überlässt demnach Flugverbindungen in Italien den Konkurrenten Easyjet, Air France-KLM und International Airline Group. Mit der Freigabe aus Brüssel hat Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern die letzte Hürde für eine Beteiligung an der ITA überwunden.