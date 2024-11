marktbericht Kaum Bewegung erwartet DAX dürfte auf der Stelle treten Stand: 29.11.2024 07:42 Uhr

Nach dem gestrigen US-Feiertag sieht es nach einem unspektakulären Handelsstart aus. Die Anleger warten gespannt auf die heutigen Inflationsdaten der Eurozone, an der Wall Street findet heute nur ein verkürzter Handel statt.

Der DAX tritt heute wohl zunächst auf der Stelle, der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start kaum bewegt auf 19.430 Punkte. Gestern war er um 0,9 Prozent auf 19.425 Zähler vorgerückt.

Nach elf Börsenmonaten mit deutlichen Kursgewinnen sei noch nicht klar, wohin die Reise in den letzten vier Wochen des Jahres gehe, sagt Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Vielleicht kann ja ein starker Start ins Weihnachtsgeschäft am Black Friday in der kommenden Woche den Startschuss für eine Jahresendrally geben." Der DAX hat seit Jahresbeginn mehr als 14 Prozent zugelegt.

Und es könnte weiter vorwärts gehen: "Das technische Bild hat sich mit den jüngsten Kursgewinnen aufgehellt“, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Alle wesentlichen Widerstände seien überwunden worden und die nächste Hürde zeige sich bei 19.468, gefolgt vom Novemberhoch bei 19.563. "Selbst das im Oktober markierte Allzeithoch bei 19.674 rückt wieder ins Bewusstsein der Marktteilnehmer“, stellen die Fachleute fest.

Von Konjunkturseite stehen nach den gestrigen deutschen Inflationsdaten heute die Verbraucherpreise der Eurozone an. Sie sind wichtig, weil sie Hinweise auf die künftige Zinspolitik der EZB geben. Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins im Dezember erneut senken wird.

Aus den USA kamen gestern keine Impulse, da die Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen blieb. Die japanischen Börsen haben derweil zum Ende der Woche nachgegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 38.203 Punkte nach , da der Yen aufgrund der wachsenden Erwartungen einer Zinserhöhung nach den unerwartet guten Inflationsdaten an Wert gewann. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 2.682 Zählern.

In China hat sich die Stimmung dagegen etwas verbessert. Das Land hat seine Bemühungen verstärkt, den 2021 einsetzenden Abschwung im Immobiliensektor zu stoppen. Einer Reuters-Umfrage zufolge werden Chinas Immobilienpreise langsamer fallen und sich bis 2026 sogar stabilisieren. Die Börse Shanghai gewann 1,6 Prozent auf 3.348 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 2,0 Prozent auf 3.950 Punkte.

Die kanadische Kartellbehörde will Google wegen angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens im Online-Werbegeschäft verklagen. Wie die Wettbewerbsbehörde bekanntgab, soll der Konzern zwei seiner Ad-Tech-Dienste verkaufen und eine Strafe zahlen. Ad-Tech ist Werbetechnologie, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Zielgruppen digital erreichen. Die Wettbewerbsbehörde erklärte, dass eine Untersuchung von Google ergeben habe, dass das Unternehmen seine Ad-Tech-Tools "unrechtmäßig" miteinander verknüpft habe, um seine marktbeherrschende Stellung zu erhalten.

Delivery Hero hat für den geplanten Börsengang der Nahost-Tochter Talabat in Dubai einen endgültigen Angebotspreis festgelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde in Absprache mit den beratenden Banken der endgültige Angebotspreis für Aktien der Talabat auf 1,60 Dirham (0,41 Euro) je Aktie festgelegt. "Insgesamt werden 20 Prozent der Aktien der Talabat an Investoren verkauft. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 4.657.648.125 Aktien", erklärte der deutsche Essenslieferant. Durch den Verkauf dieser Aktien will Delivery Hero einen Bruttoerlös von zirka zwei Milliarden Dollar erzielen.