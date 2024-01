marktbericht DAX-Start schwächer erwartet Flaute an den Aktienmärkten Stand: 04.01.2024 07:34 Uhr

Mit wenig Schwung sind die Aktienmärkte in das neue Jahr gestartet - diese Flaute dürfte sich auch heute weiter fortsetzen. Zumal US-Anleger wohl noch eine Weile mit den hohen Zinsen leben müssen.

Die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks sind zurückhaltend in das neue Jahr gestartet. Wie bereits an den Vortagen schlossen die großen Aktienindizes an den europäischen Märkten und an der Wall Street gestern allesamt im Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging bei 37.430 Punkten um 0,76 Prozent tiefer aus dem Handel.

Der DAX verlor gestern 1,38 Prozent auf 16.538 Zähler. Auch am heutigen Morgen dürfte der deutsche Leitindex nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger starten - allen voran belastet von geldpolitischen Sorgen. Der Broker IG taxierte den DAX zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16.510 Punkte.

Händler wollten den bisher mäßigen Jahresstart aber nicht überbewerten. Einige Anleger, die im Zuge der Jahresendrally gut verdient hätten, nähmen derzeit Gewinne mit, hieß es von dort. Die Mehrheit warte aber wohl auf neue Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten, die weitere Aufschlüsse über die wirtschaftliche und geldpolitische Entwicklung geben könnten.

Fed bleibt bei restriktiver Geldpolitik

Mit Spannung war am gestrigen Abend das Sitzungsprotokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed aus dem Dezember erwartet worden, im Fachjargon "Minutes" genannt. Das sorgte allerdings nicht für den erhofften Aufschwung. Denn einerseits stellte die Federal Reserve (Fed) zwar ein Ende der Zinserhöhungen in Aussicht: "Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass der Leitzins in diesem Straffungszyklus seinen Höchststand erreicht hat oder nahe dran ist." Bei der Inflationsbekämpfung habe man "klare Fortschritte" erzielt.

Andererseits stellten die US-Notenbanker auch klar, dass die restriktive Ausrichtung zunächst beibehalten werden solle, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgehe, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So bleibe der Zeitpunkt für eine Zinssenkung weiter unsicher. Für März wird an den Terminmärkten mit einer ersten Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt gerechnet.

Asiatische Börsen unter Druck

Aufgrund der mangelnden Hinweise auf einen baldigen Beginn von Zinssenkungen in dem Fed-Protokoll haben sich am Morgen auch die Anleger in Asien zurückgezogen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent tiefer bei 288 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,4 Prozent.

Das Erdbeben in Japan belastete vor allem Energieunternehmen. Der Versorger Hokuriku Electric, dessen Atomkraftwerk Shika nahe dem Epizentrum des Bebens liegt, brach um bis zu acht Prozent ein.

Eurokurs stabilisiert sich

Der Euro hat sich am Morgen nach den Kursverlusten der ersten beiden Handelstagen des Jahres vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.

Evotec-Chef Lanthaler tritt vorzeitig zurück

Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler tritt nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurück, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend mit. Der Aufsichtsrat habe dem Rücktritt zugestimmt und suche innerhalb und außerhalb nach einem dauerhaften Nachfolger. Vorläufig werde Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka das Unternehmen leiten. Anleger reagierten enttäuscht. Die Evotec-Aktie rutschte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fast vier Prozent ab.

BMW und Audi legen beim US-Absatz zu

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA im vierten Quartal gesteigert. 107.881 Fahrzeuge der Marke BMW seien verkauft worden, teilte das Unternehmen gestern in Woodcliff Lake mit. Das waren 6,0 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 2023 wurden mit 362.244 Autos sogar 9,0 Prozent mehr abgesetzt als im Jahr davor.

Auch die Volkswagen-Tochter Audi hat im vierten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Mit 60.670 Fahrzeugen seien 12 Prozent mehr ausgeliefert worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen gestern in Herndon mit. Im gesamten Jahr 2023 wurden mit 228.550 Autos sogar 22 Prozent mehr verkauft als im Vorjahr.