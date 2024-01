marktbericht Durchwachsene US-Vorgaben Kleine Verluste zum DAX-Start erwartet Stand: 03.01.2024 07:27 Uhr

Dem Aktienmarkt fehlen zum Beginn des neuen Börsenjahres die Motive, weiter unbeirrt zu steigen. Der deutsche Leitindex dürfte mit moderaten Verlusten in den zweiten Handelstag 2024 starten.

Die minimalen Zuwächse vom gestrigen Jahresstart gehen nach vorbörslichen Indikationen beim DAX schon zum heutigen Handelsbeginn auf XETRA wieder verloren. Bei 16.720 Punkten und damit 0,3 Prozent tiefer wird der Index zurzeit erwartet.

Der Abstand zum Rekordhoch bei 17.003 Punkten aus dem Dezember wird damit wieder größer. Bereits gestern hatte der DAX bei dünnen Handelsumsätzen nervös um den Schlussstand des vergangenen Börsenjahres geschwankt. Marktexperten rechnen erst ab der zweiten Börsenwoche wieder mit klaren Trends, wenn viele der professionellen Anleger wie Fondsgesellschaften oder Versicherungen ins Geschehen eingreifen.

Die US-Börsen waren gestern eher schwach ins neue Jahr gestartet. Am ersten Handelstag 2024 legte der Dow-Jones-Index der Standardwerte knapp 0,1 Prozent auf 37.721 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 fiel hingegen um 0,6 Prozent auf 4.743 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte sogar um 1,6 Prozent auf 14.765 Stellen ab.

Vor allem Börsen-Schwergewicht Apple enttäuschte unter den Tech-Firmen. Die Aktie verlor fast vier Prozent auf 185 Dollar zum US-Börsenschluss. Eine Abstufung durch die britische Barclays Bank belastete zusätzlich. Der Börsenwert von Apple befindet sich inzwischen wieder deutlich unter der Marke von drei Billionen Dollar, nachdem er Mitte Dezember bei einem Rekordhoch von fast 200 Dollar noch deutlich darüber gelegen hatte.

Auch aus Asien kommen am Morgen überwiegend Kursverluste. Die Aktienmärkte in Japan sind wegen eines Feiertages noch geschlossen. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Euro ist derzeit weiter im Sinkflug begriffen. Die europäische Gemeinschaftswährung rutschte klar unter die Marke von 1,10 Dollar und wird am Morgen zu 1,0953 Dollar gehandelt. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA, die den Euro in den vergangenen Wochen gestärkt hatte, verfliegt offenbar langsam.

Am Rohstoffmarkt haben sich die Ölpreise nach dem gestrigen zwischenzeitlichen Anstieg wieder auf dem Niveau der vergangenen Woche eingefunden. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 75,70 Dollar. Am Markt sorgen die Spannungen im Roten Meer weiterhin für Nervosität, wo wichtige Schiffsrouten für den internationalen Handelsverkehr und den Transport von Rohöl verlaufen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind vermehrt Handelsschiffe im Roten Meer von den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen worden. Der Goldpreis notiert im frühen Handel kaum verändert bei 2.064 Dollar je Feinunze.

Während es von den DAX-Konzernen am Morgen keine aktuellen Nachrichten gibt, macht ein ehemaliges DAX-Unternehmen wieder von sich reden. Der Prozess gegen Manager von Wirecard könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst terminiert. Das Landgericht München I hat 86 zusätzliche Prozesstage bis zum 19. Dezember dieses Jahres angesetzt. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, den Kronzeugen Oliver Bellenhaus und den ehemaligen Chefbuchhalter des 2020 kollabierten Konzerns läuft seit dem 8. Dezember 2022. Wirecard war im Sommer 2020 zusammengebrochen, nachdem die Wirtschaftsprüfer 1,9 Milliarden Euro nicht ausfindig machen konnten, die in der Bilanz verbucht werden sollten.

Das neue Bezahlabo beim Internet-Konzern Facebook, das demnächst auch in Deutschland eingeführt werden soll, sehen Datenschützer kritisch. Der hessische Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel hat das angekündigte Bezahlabo für die werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram als Mogelpackung kritisiert. Die geplanten Auswahlmöglichkeiten erfüllten die rechtlichen Anforderungen nicht. "Facebook verändert an seiner Datensammelei nichts", so Roßnagel. Es würden weiter umfangreich Nutzerdaten gespeichert, auch wenn man 9,99 Euro bezahle.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat mit dem US-Biotech-Unternehmen Voyager Therapeutics eine Lizenzvereinbarung und eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Demnach sichern sich die Schweizer die Rechte an Gentherapien zur Behandlung der Huntington Krankheit (HD) und der spinalen muskulären Atrophie (SMA). Voyager erhält gemäß der Vereinbarung eine Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar. Davon sind 20 Millionen Dollar als Beteiligung von Novartis an Voyager vorgesehen. Darüber hinaus sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und mögliche Lizenzgebühren vorgesehen.