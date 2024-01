marktbericht Kleine Gewinne zum Handelsstart DAX mit positivem Jahresstart erwartet Stand: 02.01.2024 07:25 Uhr

Das Börsenjahr 2024 dürfte mit Pluszeichen auf dem Börsenparkett beginnen. Der DAX wird allerdings zunächst ohne großen Schwung starten. Zu wenige Anleger sind bereits wieder an die Märkte zurückgekehrt.

Bei 16.790 Punkten dürfte der DAX zu Beginn des neuen Jahres in den XETRA-Handel starten, das signalisieren vorbörsliche Indikationen. Am Freitag hatte der Index das vergangene Börsenjahr mit ebenso kleinen Tagesgewinnen bei 17.752 Zählern abgeschlossen. Im gesamten Jahr hatte der Index allerdings mehr als 20 Prozent zugelegt.

Leichter Rückenwind kommt am Morgen wie so oft von stabilen US-Börsen zum Jahresschluss. Auf hohem Niveau, in der Nähe ihrer Rekordstände hatten die Indizes an der Wall Street am Freitagabend leicht nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,1 Prozent tiefer bei 37.689 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.011 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4.769 Punkte ein.

Die asiatischen Märkte greifen zum Jahresbeginn nur verzögert ins Handelsgeschehen ein. Während die japanischen Aktienmärkte noch bis Donnerstag geschlossen bleiben, wird in China gehandelt. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,1 Prozent. Der breitgefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab im frühen Handel um 0,1 Prozent nach.

Chinas Industrieproduktion ist laut einer privaten Umfrage im Dezember aufgrund größerer Zuwächse bei Produktion und Auftragseingängen schneller gestiegen. Der am Dienstag veröffentlichte Caixin Index stieg Ende 2023 von 50,7 im Vergleich zu 50,8 im November. Allerdings steht der Caixin Einkaufsmanagerindex im Gegensatz zu den am Sonntag veröffentlichten Daten der Nationalen Statistikbehörde. Diese zeigten eine Schrumpfung der Produktionsaktivität im Dezember. Demnach fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im Dezember auf 49,0 von 49,4 im Vormonat.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro am Morgen im Vergleich zum Schlussstand in der vergangenen Woche stabil über der Marke von 1,10 Dollar gehalten. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1023 Dollar.

Die Ölpreise ziehen dagegen an. Am Morgen kostet ein Fass der Nordseesorte Brent 78,42 Dollar, das sind 1,4 Prozent mehr als am Freitag. Der Goldpreis ist leicht auf 2.074 Dollar gestiegen.

Bitcoin ist am Dienstag zum ersten Mal seit April 2022 über die Marke von 45.000 Dollar gestiegen. Die Kryptowährung erreichte mit 45.488 Dollar einen 21-Monats-Höchststand. Im vergangenen Jahr war die Bitcoin bereits. Grund für die gestiegenen Kurse ist die Hoffnung auf die mögliche Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fondsprodukten in den USA.

Am deutschen Aktienmarkt sind Unternehmensnachrichten zum Jahresstart naturgemäß rar. Viele große Investoren wie Fondsgesellschaften nehmen den Handel erst an den folgenden Tagen und Wochen wieder verstärkt auf. Entsprechend dünn dürften die Börsenumsätze bei Aktien in DAX & Co. zunächst ausfallen.

EON-Chef Leonhard Birnbaum rechnet damit, dass 2024 höhere Entgelte für Energie auch als höhere Preise an die Kunden weitergegeben werden. "Das sind politisch bedingte Aufschläge, diese werden alle Versorger an die Gas- und Stromkunden weitergeben müssen", so Birnbaum der "Rheinischen Post" mit Blick auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer beim Gas und den Wegfall der reduzierten Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber beim Strom. Er erwarte auch nicht, dass die Preise mittelfristig wieder auf das Niveau vor der vom Ukrainekrieg ausgelösten Krise fallen werden.

Der Telekomausrüster Nokia rechnet nicht mehr mit dem Erreichen seiner Jahresziele. Dies betreffe frühere Aussagen zum Nettoumsatz, zur bereinigten operativen Marge und zum Free Cashflow, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Wochenende. Hintergrund ist den Angaben zufolge die noch nicht beendete Verhandlung über ausstehende Lizenzgebühren bei Nokia Technologies. Diese sollen nun 2024 abgeschlossen werden und dann zur Geschäftsentwicklung beitragen.

Der chinesische Tesla-Rivale BYD hat im abgelaufenen Jahr seinen Absatz um knapp 62 Prozent gesteigert. Es seien gut drei Millionen Fahrzeuge verkauft worden, teilte der weltgrößte Verkäufer von batteriebetriebenen E-Fahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden gestern mit. Dabei habe es sich um etwa 1,6 Millionen BEVs und 1,4 Millionen Plug-in-Hybride gehandelt. BYD hatte zuletzt den Bau seines ersten europäischen Autowerks in Ungarn angekündigt. Experten zufolge soll damit insbesondere der Markt in Europa erschlossen werden.