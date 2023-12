marktbericht DAX kaum verändert zum Start erwartet Wenig Bewegung auf dem Börsenparkett Stand: 29.12.2023 07:27 Uhr

Den letzten Handelstag des Jahres dürfte der DAX ohne nennenswerte Impulse beginnen. Viele Investoren haben das Börsenjahr bereits abgeschlossen. Auch von den Börsen in den USA und Asien kommt wenig Unterstützung.

Bei 16.715 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel starten. Das entspricht einem kleinen Plus von 0,1 Prozent. Gestern hatte der Index, ebenfalls ohne große Schwankungen 0,2 Prozent auf 16.702 Punkte verloren.

Der Handel wird heute bereits 14 Uhr beendet. Viele große Investoren wie Fondsgesellschaften hatten ihre Bücher bereits an den Vortagen geschlossen, entsprechend gering dürften auch heute die Börsenumsätze und die Kursausschläge bei den meisten Einzelwerten ausfallen.

An der Wall Street hielten sich die US-Indizes am Abend weiter in der Nähe ihrer Höchststände auf. Dort treibt weiterhin die Hoffnung auf fallende Zinsen im kommenden Jahr die Kurse an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 37.710 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 15.095 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 ging ebenfalls kaum verändert bei 4.783 Punkten aus dem Handel.

Die Börse in Tokio büßte am Morgen, ebenfalls auf hohem Niveau, leicht ein. Der Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent tiefer bei 33.464 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2.360 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Der Euro kann am Morgen die gestern erreichte Marke von 1,11 Dollar nicht verteidigen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert zurzeit mit 1,1067 Dollar knapp darunter. Die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA hatte dem Euro in den vergangenen Wochen deutlichen Aufwind gegeben.

Die Ölpreise haben am Morgen leicht zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 77,55 Dollar, ein Fass der US-Sorte WTI liegt bei 72,12 Dollar. Investoren behalten weiterhin die Lage im Roten Meer im Blick. Nach Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen hatten große Reedereien einen vorübergehenden Stopp dieser Routen angeordnet. Doch die Signale mehren sich, dass dieser bald aufgehoben werden könnte

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Kursausschläge bei den Werten aus DAX & Co während des verkürzten Handels in Grenzen halten. Der DAX steuert auf ein Jahresplus von rund 20 Prozent zu.

Die Technologietitel Siemens und SAP, zwei der Top-Performer im DAX im zu Ende gehenden Jahr, gehören zu den 100 teuersten börsennotierten Konzernen der Welt: Der Softwarehersteller SAP landete nach Berechnungen des Beratungsunternehmen EY zum Stichtag 27. Dezember mit gut 181 Milliarden Dollar Börsenwert auf Rang 61 (Vorjahr: 106).

Siemens kletterte mit einem Börsenwert von knapp 148 Milliarden Dollar nach EY-Angaben vom Freitag binnen Jahresfrist von Rang 115 auf Rang 88. Zum Jahresende 2022 war kein deutscher Konzern unter den Top 100 platziert.

Ein deutlich schlechteres Jahr hat die ThyssenKrupp-Aktie hinter sich, die rund acht Prozent gewann. Der Essener Traditionskonzern leidet nach Einschätzung der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka unter mangelnder Veränderungsbereitschaft. In den vergangenen zwei Jahren sei "zu wenig passiert", kritisiert Deka-Experte Ingo Speich im Podcast "Die Wirtschaftsreporter" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Thyssenkrupp sei "weiterhin ein Ankündigungsweltmeister", so der Manager der Fondsgesellschaft.

Der chinesische Technologieriese Huawei Technologies rechnet für 2023 mit einem Umsatz von mehr als 700 Milliarden Yuan (98,5 Milliarden Dollar). Dies teilte der amtierende Vorstandsvorsitzende Ken Hu in einer internen Neujahrsnachricht mit, die Reuters vorliegt. Demnach wächst der Umsatz des chinesischen Unternehmens um rund neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ab 2019 hatten US-Sanktionen einige der Geschäftsbereiche des Unternehmens lahmgelegt, weil sie den Zugang zu wichtigen globalen Technologien wie fortschrittlichen Chips einschränkten.