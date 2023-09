marktbericht DAX kaum verändert erwartet Innehalten auf dem Börsenparkett Stand: 19.09.2023 07:27 Uhr

Stillstand an der Wall Street, Gewinnmitnahmen in Japan: Die Vorgaben für den deutschen Aktienindex sind am Morgen durchwachsen. Vor dem morgen anstehenden Zinsentscheid in den USA steigt die Anspannung.

Bei 15.715 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Signalen zum Handelsstart auf XETRA erwartet, das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent zum gestrigen Schlussstand. Der Leitindex hatte gestern ein Plus von 1,1 Prozent auf 15.727 Zähler verbucht.

Vor der morgen Abend anstehenden Zins-Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wollen sich viele Investoren nicht neu am Aktienmarkt engagieren. Experten gehen davon aus, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. "Die große Frage ist nicht, ob die Fed noch einmal die Zinsen erhöhen wird, sondern wie lange die Zinsen dort bleiben, wo sie jetzt sind, kommentiert Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets.

Dank eines kleinen Schlussspurts schlossen die US-Märkte am Abend auf ihrem Niveau der vergangenen Woche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss nahezu unverändert mit 34.624 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ging ebenfalls kaum verändert mit 4.453 Zählern aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte minimal auf 13.710 Stellen zu.

Ein uneinheitliches Bild bietet sich am Morgen an den asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei-Index verlor 1,2 Prozent auf 33.129 Punkte und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit dem 25. August. Der breiter gefasste Topix gab um 0,3 Prozent auf 2421 Punkte nach. Die Börse in Shanghai gewann dagegen 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

Am Devisenmarkt dürften die Marktteilnehmer ebenfalls gespannt auf die Signale von der US-Notenbank warten. Der Euro hat gegenüber dem Dollar weiter einen schweren Stand. Die Gemeinschaftswährung notiert kaum verändert bei 1,0679 Dollar.

Die Ölpreise bleiben wegen anhaltender Angebotssorgen und Spekulationen auf eine Erholung der Nachfrage in China auf dem höchsten Stand seit zehn Monaten. Rohöl der Sorte Brent kostet derzeit 94,59 Dollar, US-Leichtöl 91,98 Dollar pro Barrel.

Der Chef der deutschen Finanzaufsicht BaFin, Mark Branson, fordert eine rasche Behebung der IT-Probleme der Postbank und ihres Mutterkonzerns Deutsche Bank. "Die Postbank muss das jetzt schnell lösen", so Branson der "Süddeutschen Zeitung" laut Vorabbericht mit Blick auf die IT-Probleme vieler Kunden, "ich würde sogar sagen, es ist eine einmalige Situation, wenn wir uns ansehen, wie viele Beschwerden es zu einem einzigen Institut gibt". Die Deutsche Bank hatte die Postbank seit 2009 sukzessive übernommen und überführt nun in einem letzten Schritt die Daten der Postbank-Kunden in die Systeme der Deutschen Bank.

Der Volkswagen-Konzern stellt heute die dritte Generation seines Kompakt-SUV Tiguan als klassischen Verbrenner vor. Die Weltpremiere des inzwischen meistverkauften Modells der Marke findet erstmals nicht auf der Automesse IAA statt, sondern bei einer Betriebsversammlung im Stammwerk, wo das Fahrzeug auch gebaut wird. Seit dem Start der ersten Generation 2007 wurden weltweit mehr als 7,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

Die Kaffeehaus-Kette Starbucks muss sich in den USA Klagen von Verbrauchern stellen, weil ihre Fruchtsaftgetränke die namensgebende Hauptzutat teils gar nicht enthalten. US-Bezirksrichter John Cronan in Manhattan lehnte gestern den Antrag des Unternehmens ab, den größeren Teil einer Sammelklage abzuweisen. Schließlich würden viele Verbraucher erwarten, dass ihre Getränke die Früchte, die in ihrem Namen erwähnt werden, auch tatsächlich enthalten. Kunden hatten sich unter anderem darüber beschwert, dass in Starbucks Mango Dragonfruit Lemonade keine Mango sei und in Pineapple Passionfruit Lemonade keine Passionsfrucht.

Der US-Vermögensverwalter Invesco trennt sich von einem Großteil seines Pakets von Aktien des Gabelstapler-Herstellers. Rund vier Millionen Papiere aus dem Besitz von Invesco sollten über Nacht platziert werden. Der Preis liegt mit voraussichtlich 35,20 Euro knapp sechs Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von 37,37 Euro, wie aus einer Mitteilung an Investoren hervorgeht. Invesco nimmt damit knapp 141 Millionen Euro ein.

Der Mainzer Glaskonzern Schott will mit dem Börsengang seiner Pharmaverpackungs-Tochter knapp eine Milliarde Euro einnehmen. 23 Prozent von Schott Pharma sollen Ende September an die Börse gebracht werden, wie das Unternehmen gestern mitteilte. 34,6 Millionen Aktien werden von Dienstag an bis zum 27. September in einer Preisspanne von 24,50 bis 28,50 Euro angeboten. Einen Tag später ist das Börsendebüt in Frankfurt geplant. Daraus errechnet sich für die Schott Pharma AG & Co KGaA ein Börsenwert von 3,7 bis 4,3 Milliarden Euro.