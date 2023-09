marktbericht Ruhiger Börsenstart erwartet Wohlverdiente Atempause im DAX Stand: 18.09.2023 07:40 Uhr

Die Kurse im DAX dürften zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst auf der Stelle treten. Das ist nach der jüngsten Rally aber kein Grund zur Besorgnis, sondern vielmehr ein konstruktives Luftholen.

Zu Beginn einer Woche voller Notenbanksitzungen wollen sich auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht allzu weit aus der Deckung wagen. Der DAX dürfte kaum bewegt in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde knapp unterhalb seines Freitagsschlusskurses von 15.894 Punkten.

Aus charttechnischer Perspektive hatten sich die DAX-Perspektiven mit dem in der Vorwoche vollzogenen Sprung über die Marke von 15.700 Zählern deutlich aufgehellt. Der sich heute früh abzeichnende Stillstand am deutschen Aktienmarkt ist daher als konstruktives Luftholen nach der vorangegangenen Rally zu werten. In der Vorwoche hatte der DAX rund ein Prozent zugelegt.

Einen großen Widerstand auf dem Weg nach oben bildet weiterhin die psychologisch wichtige Marke und die darüber verlaufenden Hochs vom August bei 16.043/16.060 Punkten. Nach unten stellen die Juli-/August-Tiefs bei 15.456/15.469 Zählern die zentrale Unterstützung dar.

Fundamentaler Grund für Rally der Vorwoche waren Spekulationen, die Europäische Zentralbank habe nun das Ende ihres Zinserhöhungszyklus erreicht. Zu Beginn der neuen Woche richten sich die Augen der Anlegerinnen und Anleger nun auf die US-Notenbank. Die Federal Reserve (Fed) entscheidet am Mittwoch, ob sie die Zinsen ein weiteres Mal erhöht.

Laut dem Fed Watch Tool der CME Group rechnet derzeit eine überwältigende Mehrheit von 99 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinspause. Das Hauptaugenmerk der Investoren dürfte daher auf den aktualisierten Konjunktur- und Zinsprognosen sowie den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell über die Zukunft liegen.

Am Freitag stand an der Wall Street aber weniger die Geldpolitik, sondern vielmehr der Chipsektor mit Kursverlusten im Mittelpunkt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer bei 34.618 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,2 Prozent auf 4.450 Punkte, der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 1,6 Prozent auf 13.708 Punkte ab.

Abgesehen vom Fed-Entscheid hat die Börsenagenda in dieser Woche noch weitere relevante Zinsentscheidungen zu bieten. Am Donnerstag sind die Bank of England und die Schweizerische Notenbank dran, am Freitag folgt die Bank of Japan. Im Vorfeld zeigen sich die Anlegerinnen und Anleger in Asien eher risikoscheu. Die Börse in Shanghai tendiert zur Stunde seitwärts. Die Märkte in Japan bleiben heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande fallen um 25 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen, nachdem die Polizei in Südchina einige Mitarbeiter der Vermögensverwaltungsabteilung verhaftet hatte. Die Verhaftungen könnten die Probleme der Immobilienfirma noch verschärfen.

Im asiatischen Devisenhandel tendiert der Euro bei 1,0667 Dollar seitwärts. In der vergangenen Woche war die europäische Gemeinschaftswährung nach dem EZB-Entscheid auf ein Dreimonatstief von 1,0632 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.928 Dollar.

Im DAX könnte die VW-Aktie einen Blick wert sein. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat seine Pläne bekräftigt, Elektromobilität bezahlbar zu machen. Der Konzern habe weiterhin Ambitionen, ein Elektroauto "in der Region von 20.000 Euro" auf den Markt zu bringen, sagte er dem "Handelsblatt". "Der Volkswagen-Konzern trägt auch im Elektrozeitalter eine Verantwortung für bezahlbare Mobilität", sagte Blume. Eine Entscheidung zum 20.000-Euro-E-Auto sei aber noch nicht endgültig gefallen.

Im MDAX ist ab heute der Internetdienstanbieter United Internet ist zu finden. Dafür scheidet die Aktie des Maschinenbauers Krones aus. Den Platz von United Internet im SDAX nimmt der Börsenneuling und Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ein. Auch der Internetdienstanbieter Ionos, eine Tochter von United Internet, ist ab heute im SDAX. Der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler muss dafür seinen Platz räumen.

Derweil feiert der Sportwagenbauer Ferrari heute sein Debüt im wichtigsten europäischen Aktienindex EuroStoxx 50. Den Platz dafür räumt der deutsche Immobilienkonzern Vonovia. Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH im Leitindex der Eurozone durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt.

Auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 gibt es zwei Änderungen: Der Rückversicherer Munich Re wird aufgenommen und der Luxushersteller Kering dafür herausgenommen. Außerdem werden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen nach den Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING getauscht.

Die US-Autogewerkschaft UAW hat ihren Streik bei den drei großen Herstellern GM, Ford und Stellantis auch über das Wochenende fortgesetzt. UAW-Chef Shawn Fain sagte am Sonntag dem Sender MSNBC, die Gespräche kämen nur langsam voran und man habe sich kaum angenähert. Die UAW hat diesmal erstmals zeitgleiche Streiks bei den "Big Three" ausgerufen.

Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt mehrere große Ölfirmen und wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit über Risiken ihrer Produkte getäuscht zu haben. Die Unternehmen wüssten seit Jahrzehnten, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen "katastrophale Folgen" haben könnte, heißt es in der am Freitag eingereichten Zivilklage. Sie führt die Klimakrise als Konsequenz an. Die Klage richtet sich gegen Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips und BP sowie gegen den Interessenverband American Petroleum Institute.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei Tesla-Chef Elon Musk die Werbetrommel für eine Fabrik in der Türkei gerührt. Erdogan habe Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, um den Bau einer Produktionsstätte in seinem Land gebeten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA) am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X.