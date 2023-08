marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Die Börsenstimmung bleibt gut Stand: 29.08.2023 07:30 Uhr

Auf dem Parkett herrscht auch heute wieder vorsichtige Zuversicht. Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell auf dem Weg nach oben. Positive Signale aus China wirken nach, die US-Börsen schlossen am Abend fester.

Bei 15.820 Punkten dürfte der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handelstag auf XETRA starten, das entspricht einem Plus von 0,25 Prozent. Gestern hatte der DAX sich deutlich von den Rückschlägen der vergangenen Woche erholt und rund ein Prozent auf 15.793 Zähler aufgeholt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,6 Prozent höher auf 34.559 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,6 Prozent auf 4433 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,8 Prozent auf 13.705 Punkte.

Nach dem Notenbank-Forum in Jackson Hole in den USA in der vergangenen Woche zeigten sich Investoren in New York optimistischer, das die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die geldpolitischen Zügel nicht übermäßig anziehen wird. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag in Aussicht gestellt, dass die Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen womöglich noch weiter anhebe, dabei aber vorsichtig vorgehe.

Auch die Märkte in Fernost legen am Morgen weiter zu. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,2 Prozent auf 32.226 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 2301 Punkte. Die Börse in Shanghai legte um 0,8 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,9 Prozent.

Die Regierung in Peking hat gestern eine Kampagne angekündigt, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken. Zu den Maßnahmen gehört etwa, die sogenannte Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren. Auch die Leitlinien für Wohnungsbaudarlehen wurden gelockert. Bereits zuvor hatten die chinesischen Behörden, Maßnahmen zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum auf den Weg gebracht.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro bei rund 1,08 Dollar stabilisiert. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0832 Dollar, nachdem sie in der vergangenen Woche weiter abwärts gerutscht war. Auch die Ölnotierungen halten ihr gestriges Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit knapp 84 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt mit 1924 Dollar leicht im Plus.

Die Commerzbank hat im Prozess gegen die US-Depotbank BNY Mellon einen Dämpfer erlitten. US-Bezirksrichter George Daniels wies den Großteil einer Klage ab, mit der die Commerzbank die Bank für einen Schaden von mehr als einer Milliarde Dollar haftbar machen wollte. Dabei ging es um die Aufarbeitung der Finanzkrise: Die Commerzbank warf BNY Mellon Vertragsbruch und nachlässiges Verhalten im Umgang mit riskanten Hypothekenverbriefungen (RMBS) vor, die das deutsche Geldhaus vor der Krise gekauft hatte. Seit der Finanzkrise sind wegen ähnlicher Vorwürfe viele Klagen gegen Treuhänder angestrengt worden.

Beim Autohersteller Toyota stehen in Japan alle Bänder still. Toyota habe wegen eines Fehlers in seinem Produktionssystem die Arbeit in allen 14 Montagewerken in Japan eingestellt, so ein Konzernsprecher. Der Fehler sei "wahrscheinlich nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen". Das Ausmaß des Produktionsausfalls sei noch unklar. Die Störung habe dazu geführt, dass das Unternehmen keine Bauteile bestellen konnte. Der Autobauer ist ein Pionier der Just-in-time-Lagerhaltung, die zwar die Kosten niedrig hält, aber auch bedeutet, dass ein Engpass in der Logistikkette die Produktion gefährden kann. Nach Berechnungen von Reuters machen die 14 Werke insgesamt rund ein Drittel der weltweiten Toyota-Produktion aus.

Der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech beantragen in den USA die Aufhebung der Patente von Moderna auf die Corona-Impftechnologie. Die beiden Patente seien "unvorstellbar allgemein" und deckten eine Grundidee ab, die schon "lange bekannt" war, erklärten die Impfstoffhersteller gestern vor der Beschwerdekammer des US-Patentamts. Die Pharmahersteller legten auch Einspruch gegen ein drittes, verwandtes Moderna-Patent ein. Moderna seinerseits wirft den beiden Konkurrenten vor, ihre Patentrechte an der Boten-RNA-Impfstoff-Technologie im Zusammenhang mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs in drei Fällen verletzt zu haben.