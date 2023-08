Rede des US-Notenbankchefs Fed hält sich weitere Zinserhöhungen offen Stand: 25.08.2023 17:14 Uhr

Im Kampf gegen die Inflation könnte die US-Notenbank die Zinsen noch weiter anheben. Darauf stimmte Fed-Chef Powell die Finanzmärkte ein. Eine klare Aussage zur weiteren Zinsentwicklung vermied er aber.

Die US-Notenbank Fed hält die Inflation immer noch für zu hoch, um bereits ein Ende der Serie von Zinserhöhungen zu verkünden. "Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben, und beabsichtigen, die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau zu belassen", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Notenbank-Forum in Jackson Hole. Zugleich signalisierte er jedoch, dass die Währungshüter dabei vorsichtig vorgehen würden.

Man werde die Kreditkosten hochhalten, bis die Inflation auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des Inflationsziels sei. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie erhöhte die Leitzinsen seit Anfang 2022 in einer Serie von Erhöhungen von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, um die Inflation in den Griff zu bekommen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Niedrige Arbeitslosenquote, sinkende Inflation

Die Arbeitslosenquote liegt allerdings derzeit bei historisch niedrigen 3,5 Prozent. Die US-Konjunktur steckte die Serie an Zinserhöhungen bislang unerwartet gut. Die Inflationsrate ist in den vergangenen Monaten bereits deutlich gesunken - lag im Juli mit 3,2 Prozent aber wieder leicht über dem Juni-Wert von 3,0 Prozent.

Die US-Notenbank Fed will ihr weiteres Vorgehen von den hereinkommenden Daten abhängig machen. Powell ließ in seiner Rede die Frage offen, ob die Notenbank im September die Leitzinsen weiter anheben wird oder nicht. An den Finanzmärkten gehen Experten in der Mehrzahl davon aus, dass die Fed im September auf eine Erhöhung verzichten und bei Bedarf im November oder Dezember nachlegen könnte. Powells Rede in Jackson Hole sorgte aus Sicht der Marktteilnehmer nicht für die erhoffte Klarheit, wie die geringen Reaktionen zeigten.