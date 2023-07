Kampf gegen hohe Inflation EZB erhöht Leitzins auf 4,25 Prozent Stand: 27.07.2023 15:13 Uhr

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben - zum neunten Mal binnen eines Jahres. Er liegt nun bei 4,25 Prozent. So hoch war er zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer Ratssitzung in Frankfurt den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent erhöht. So hoch war der Leitzins zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008.

Zu diesem Zinssatz können sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen. Am sogenannten Hauptrefinanzierungssatz orientieren sich Banken bei der Kreditvergabe, etwa für private Baukredite.

Der sogenannte Einlagensatz, den Banken für das "Parken" von Geldern bei der EZB erhalten, steigt somit von 3,50 auf 3,75 Prozent.

Neunte Erhöhung in Folge

Der neue Zinsschritt ist bereits die neunte Zinserhöhung in rund einem Jahr und war erwartet worden. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte die Erhöhung bereits auf der Notenbanken-Konferenz im portugiesischen Sintra in Aussicht gestellt.

Die EZB will mit diesen Maßnahmen die hohe Inflation bekämpfen. Sie strebt mittelfristig für den Euroraum Preisstabilität bei einer Inflationsrate von zwei Prozent an. Im Interview mit tagesschau.de hatte Lagarde kürzlich gesagt: "Ich werde erst dann zufrieden sein, wenn wir unser Ziel erreichen, also mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent haben." Das sei zu schaffen.

Noch keine sinkenden Preise in Sicht

Trotz der wiederholten Zinserhöhungen können Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit nicht mit sinkenden Preisen rechnen. Die zeitweise sehr stark gestiegenen Energiepreise haben sich zwar wieder normalisiert, seit einigen Monaten treiben aber besonders die Lebensmittelpreise die Inflation weiter.

Im Juni hatte die Teuerungsrate in der Eurozone bei 5,5 Prozent gelegen. In Deutschland stieg die Inflation im Juni auf 6,4 Prozent. Im restlichen Jahresverlauf sei zwar mit weiter sinkenden Raten zu rechnen, erklärte die EZB. Voraussichtlich werde die Inflation "aber über einen längeren Zeitraum hinweg über dem Zielwert bleiben".

Auch Experten rechnen damit, dass die Teuerungsrate noch lange über den von der EZB angestrebten zwei Prozent bleiben wird.

Am Mittwoch hatte auch die US-Zentralbank Fed ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Dort liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent.