marktbericht Leichte Gewinne erwartet Anleger vor EZB-Zinsentscheid gelassen Stand: 27.07.2023 07:44 Uhr

Vor dem EZB-Zinsentscheid dürfte der DAX mit leichten Gewinnen in den Handel gehen. Gestern hatte bereits die US-Notenbank Fed den Leitzins erhöht.

Der Broker IG rechnet damit, dass der DAX rund 0,3 Prozent höher bei 16.186 Punkten in den Handel startet. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab des DAX zwischen 16.000 und 16.200 Zählern fort. Gestern war der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 16.131 Punkte gefallen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins am Mittwoch um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren.

Nach der Zinserhöhung in den USA ist heute die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Zinsentscheid an der Reihe. Der Markt rechnet damit, dass sie den Leitzins zum neunten Mal in Folge anhebt. "Vertreter der Zentralbank inklusive Präsidentin Christine Lagarde haben einen solchen Schritt in Aussicht gestellt. Ähnlich wie bei der Fed bleibt jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, oder ob es weitere Erhöhungen geben wird", schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar. Die EZB werde sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können, so das Fazit.

Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA hatten die New Yorker Börsen gestern kaum reagiert. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent höher bei 35.520 Punkten. Der marktbreite S&P 500 trat bei 4566 Zählern etwa auf der Stelle. Mit minus 0,4 Prozent schloss der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 beim Stand von 15.499 Punkten.

Auch die Anleger in Asien zeigen sich heute unbeeindruckt von der Zinserhöhung der US-Notenbank. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 32.729 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 2283 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat im zweiten Quartal trotz Produktionskürzungen bei Speicherchips einen Gewinneinbruch erlitten. Wie der Marktführer bei Speicherchips und Smartphones bekannt gab, schmolz der Betriebsgewinn um 95 Prozent auf 668,5 Milliarden Won (473,2 Millionen Euro). Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch einen Gewinn von 14,1 Billionen Won ausweisen können. Ein Überangebot in der Chipbranche bei schleppender Nachfrage machen Samsung schwer zu schaffen.

Der Autobauer Mercedes-Benz hat dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Pkw im vergangenen Quartal auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern legte im zweiten Quartal um 6 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro zu. Den Umsatz steigerte der Autobauer dank eines besseren Absatzes um 5 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro.

Nestle ist im ersten Halbjahr erneut deutlich gewachsen. Organisch ging der Umsatz des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns um knapp neun Prozent auf 46,3 Milliarden Franken hoch. Mit 9,5 Prozent geht das Wachstum vollständig auf Preiserhöhungen zurück. Mengenmäßig hat das Unternehmen, das zum Beispiel Kitkat-Schokolade, Purina-Hundefutter oder Nespresso-Kaffee herstellt, hingegen 0,8 Prozent weniger verkauft.