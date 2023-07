interview VW- und Porsche-Chef Blume "Wir wollen günstige E-Fahrzeuge anbieten" Stand: 27.07.2023 12:56 Uhr

Seit knapp einem Jahr leitet Oliver Blume sowohl den Volkswagen-Konzern als auch Porsche. Im Interview mit tagesschau.de erläutert er seine generelle Strategie - und wie und wann E-Autos endlich billiger werden.

tagesschau.de: Herr Blume, Sie sind jetzt seit fast einem Jahr im Amt. Wie würden Sie denn sagen, sind Sie angekommen?

Oliver Blume: Ich bin sehr gut angekommen. Wir kommen mit der Restrukturierung des Volkswagen-Konzerns gut voran. Trotzdem liegen noch anspruchsvolle Aufgaben im Zuge der Transformation vor uns. Und das ist unterschiedlich gelagert in unseren zwölf Marken.

Wenn wir zurückblicken auf das erste Halbjahr, haben wir uns robust in einem schwierigen Marktumfeld geschlagen. Wir konnten unser operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen um 13 Prozent steigern. Das entspricht einer Rendite von rund neun Prozent. Damit sind wir sehr zufrieden. Wenn wir uns die Auslieferungen an Kunden anschauen, sind wir ebenfalls weltweit um 13 Prozent gestiegen und deshalb stärker als der Gesamtmarkt.

"In Nordamerika ist die Marktentwicklung sehr positiv"

tagesschau.de: Wie würden Sie das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden beschreiben?

Blume: Das ist unterschiedlich. In den Weltregionen in Europa spüren wir im Moment eher eine Zurückhaltung. Das ist gerade bei den Elektrofahrzeugen dadurch begründet, dass Unterstützungen von staatlicher Seite in einigen Ländern weggefallen sind. Wir haben ein inflationäres Umfeld und deshalb auch gestiegene Preise. Und insofern werden wir in den nächsten Monaten sehr genau beobachten, wie sich dort der Markt bewegt. China ist weiterhin volatil, der Markt ist noch nicht so stark zurückgekommen, wie das vermutet wurde. Und in Nordamerika ist die Marktentwicklung sehr positiv.

tagesschau.de: Was bedeutet da jetzt auch die neue Partnerschaft, die Sie in China eingehen?

Blume: Die Transformation in China entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit, und deshalb war es für uns wichtig, für uns ein sogenanntes Zielbild China 2030 aufzustellen. Und da geht es darum, mehr Entwicklungen in China für China zu machen. Wir bauen unsere eigenen Entwicklungskapazitäten dort auf mit rund 2000 Leuten. Wir haben unsere eigenen Strategien mit einer Fabrik von Audi für Elektrofahrzeuge im Norden von China mit den Elektrofahrzeugen von Volkswagen, die wir in der Anhui-Region produzieren.

Und darüber hinaus haben wir uns auch umgesehen, welche Partnerschaften wir schließen können, gerade auf der Modul- und Komponenten-Ebene, und haben uns dort jetzt auf einen der stärksten technologischen chinesischen Hersteller konzentriert, Xpeng. Da blicken wir beidseitig auf eine sehr positive Kooperation für die Zukunft.

"Technologien in China entwickeln sich schneller"

tagesschau.de: Was versprechen Sie sich davon genau?

Blume: Die Technologien in China entwickeln sich schneller als in anderen Weltregionen, und es geht darum, technologische Lösungen für die chinesischen Kunden zur Verfügung zu stellen. Und deshalb denken wir, dass wir auch gerade daran partizipieren können.

Die Chinesen sind sehr stark in Infotainment, in der Spracherkennung, und das sind Möglichkeiten, von denen wir profitieren können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viel Erfahrung, wie man Marken aufbaut, wie man Produktionen steuert. Und deshalb wird das eine erfolgreiche beidseitige Partnerschaft.

Steuermodelle, die Elektromobilität attraktiv machen

tagesschau.de: Sie haben das eben schon angesprochen: Es laufen auch jetzt im September die Umweltprämie für Elektrofahrzeuge für Geschäftskunden aus. Braucht es weiterhin Unterstützung vom Staat, durch Subventionen zum Beispiel?

Blume: Beim Hochlauf der Elektromobilität sind drei Faktoren entscheidend: Das sind die richtigen Produkte - dafür sind wir verantwortlich, das heißt zu einem vernünftigen Preis mit dem richtigen Technologie-Profil der Produkte. Auf der anderen Seite spielt die Ladeinfrastruktur eine große Rolle - das ist zum Teil unsere Verantwortung. Wir werden bis 2025 weltweit rund 45.000 Ladepunkte selbst aufstellen, brauchen aber auch Unterstützung von staatlicher Seite, gerade im öffentlichen Ladenetzwerk, aber auch von Partnern in der Energieindustrie oder von den Mineralölherstellern. Und dann ist es natürlich der Ausbau der Erneuerbaren Energien, der ganz maßgeblich ist für den Hochlauf der Elektromobilität. Und insofern brauchen wir von allen Seiten Unterstützung, auch ganz besonders von staatlicher Seite beim Ausbau der Ladeinfrastruktur.

tagesschau.de: Einige Autoexpertinnen und -experten fordern zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer, würden Sie da mitgehen?

Blume: Steuerliche Modelle sind dort immer wichtig, sich auf die richtigen Sachen zu konzentrieren. Und wenn wir die Elektromobilität unterstützen wollen, dann muss man sich dort auch Steuermodelle überlegen, wie man das Ganze dann auch attraktiv macht für die Kunden.

Kostenfaktor Batteriezelle bestimmt den Preis

tagesschau.de: Ein Kritikpunkt an Volkswagen sind teilweise auch die Preise und die Kosten. Was planen Sie in Zukunft, um da ein entsprechendes Modell auf den Markt zu bringen? Wie weit sind die Pläne?

Blume: Mit steigender Elektromobilität werden auch die Kosten sinken, weil wir dann höhere Skaleneffekte bekommen im Vergleich zu den Verbrennermotoren, die mit größeren Regulierungen versehen werden. Da wird sich auch diese Differenz dann noch mal verkleinern. Das Wesentliche sind die Batteriezellen. Wir selbst setzen auch auf eigene Batteriezellenfertigung. Und da ist es ganz bedeutend, welche industriellen Rahmenbedingungen wir bekommen.

Die Energiekosten spielen eine große Rolle. Ein Cent für eine Kilowattstunde machen bei einer 20 Gigawatt-Stunden-Fabrik rund 100 Millionen Unterschied aus. Und insofern ist das für uns ganz besonders wichtig, auch die richtigen Rahmenbedingungen zu bekommen, um dann gerade diese hohen Materialkosten auf ein Niveau zu bringen, dass wir dann die Fahrzeuge auch mit günstigen Preisen anbieten können.

tagesschau.de: Wo soll die Reise hingehen?

Blume: Also, wir planen jetzt zunächst erst einmal ein Fahrzeug - für Europa gesehen - für 25.000 Euro. Perspektivisch kann ich mir schon vorstellen, dass wir Richtung 20.000 Euro kommen. Das sind Planungen nach vorn. Ich sehe uns dort als Volkswagen-Konzern aber auch in der Verpflichtung, gerade auch kleinere Fahrzeuge anzubieten für Kunden, die wir an die Marken heranführen.

tagesschau.de: Was ist der Zeitrahmen für diese 20.000 Euro ?

Blume: Ich würde mal sagen, so in den nächsten fünf Jahren ist das realistisch.

"Der Mensch steht im Mittelpunkt"

tagesschau.de: Sie müssen für diese Transformation, die bevorsteht, viele kluge Köpfe nach Wolfsburg holen. Wie wollen Sie den Konzern als Arbeitgeber attraktiv machen?

Blume: Wir haben mit meinem Start ein Zehn-Punkte-Programm aufgesetzt, das alle operativen und strategischen Felder des Konzerns abarbeitet. Dort kommen wir gut voran. Und für mich ist ganz besonders wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir können alles nur als Team erreichen.

Die richtige Arbeitsumgebung ist recht wichtig, und das ist das, was wir im Moment als Feedback bekommen von allen Menschen, die in Wolfsburg arbeiten, aber auch allen Menschen, die wir dazu gewinnen konnten, in den letzten zwölf Monaten.

"Das Wachstum ist da"

tagesschau.de: Die E-Mobilität hat in Teilen auch in den Werken dafür gesorgt, dass einige Werke vorzeitig in den Werksurlaub geschickt wurden. Können Sie garantieren, dass in Zukunft die Arbeitsplätze sicher sind?

Blume: Zunächst können wir bei der Elektromobilität sagen, dass wir unseren Elektroanteil im ersten Halbjahr um 50 Prozent steigern konnten. Das heißt, das Wachstum ist da.

Wir haben in der Volumenstrategie des Volkswagen-Konzerns einen Strategieschwenk vorgenommen, dass wir uns stärker auf den Wertzuwachs konzentrieren als auf das reine Volumen. Und dahinter steht dann die Steuerung, die wir jetzt in den Fabriken dort vornehmen.

tagesschau.de: Also Arbeitsplätze sichern?

Blume: Das ist immer ein Anspruch, den wir gemeinsam mit unserer Arbeitnehmervertretung haben. Ein wirtschaftliches Unternehmen bietet auch sichere und attraktive Arbeitsplätze. Und das ist für uns natürlich auch ein ganz wesentliches Ziel.

tagesschau.de: Sie haben gesagt, dass unter anderem auch die Ladeinfrastruktur eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Wassind sind gerade ausschlaggebende Punkte, weswegen der eine oder andere Kunde sich gegen ein E-Auto entscheidet?

Blume: Das sind verschiedene Faktoren. Das sind durch Inflation höhere Preise. Das sind staatliche Förderungen, die aktuell nicht mehr gegeben werden. Und das ist natürlich auch die Ladeinfrastruktur, die noch nicht durchgängig ist.

Nicht jeder kann sich eine Ladestation zu Hause installieren, da kommt es ganz besonders auf die öffentliche Ladeinfrastruktur in den Städten an. Und da müssen wir unser Netz noch deutlich weiter ausbauen.

Das Interview für tagesschau.de führte Mandy Sarti, NDR