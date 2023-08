marktbericht DAX wieder unter 16.000 Punkten Wie gewonnen, so zerronnen Stand: 11.08.2023 07:22 Uhr

Nachdem der DAX gestern über die Marke von 16.000 Punkten geklettert war, muss er heute wieder eine Etage tiefer beginnen. Die Wall Street hatte am Abend nach einem Kursfeuerwerk kehrt gemacht.

Bei 15.920 Punkten wird der deutsche Leitindex am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten derzeit die vorbörslichen Indikationen hin. Das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent. Damit verliert der Index die gestrigen Gewinne komplett. Nach einem Ausflug über die runde Tausendermarke hatte er bei 15.997 Zählern geschlossen.

Die Wende im späten Handel abwärts folgte den US-Börsen, die am Abend ihre Tageshöchststände ebenfalls nicht halten konnten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,2 Prozent höher auf 35.176 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 13.737 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4468 Punkten aus dem Handel.

Hoffnungen auf eine längere Zinspause in den USA waren nach neuen Inflationsdaten aber enttäuscht worden. Zwar stiegen die US-Verbraucherpreise im Juli um 3,2 Prozent nach 3,0 Prozent im Juni. Experten waren aber von 3,3 Prozent ausgegangen. Das weitere Vorgehen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bleibt dennoch offen. So hatte die regionale Fed-Chefin von San Francisco, Mary Daly, nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten gesagt, dass die Notenbank noch "mehr Arbeit vor sich hat". Es sei noch nicht entschieden, ob die Zinsen angehoben und wie lange sie konstant gehalten werden sollen.

Auch in Asien reagieren die Aktienmärkte uneinheitlich auf die Zinsaussichten in den USA. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 32.474 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 2304 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,8 Prozent.

Am Devisenmarkt machte der Euro am Abend ebenfalls eine Rolle rückwärts. Hatte die europäische Gemeinschaftswährung nach den US-Daten klar die Marke von 1,10 Dollar übersprungen, rutschte er am Abend wieder ab. Derzeit notiert der Euro in etwa auf dem gestrigen Niveau und wird bei 1,0985 Dollar gehandelt.

Am Rohstoffmarkt haben sich die Ölpreise leicht verbilligt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 85,98 Dollar, ein Fass der US-Sorte WTI notiert bei 82,30 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt derzeit bei 1913 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt ebbt die Berichtssaison langsam ab. Nachdem gestern eine Reihe von DAX-Unternehmen ihre Bilanzen und Geschäftsausblicke präsentiert hatten, folgt heute noch eine Reihe von Firmen aus den Nebenwerteindizes mit aktuellen Daten.

So hat am Morgen der Flughafenbetreiber Fraport seine Verkehrszahlen vorgestellt. Danach wurden im Juli 6,01 Millionen Passagiere befördert, das ist ein Plus von fast 20 Prozent, liegt aber immer noch um 13 Prozent über dem Vergleichsmonat vor der Corona-Krise, im Jahr 2019. Der Frachtumschlag nahm im Juli um 2,3 Prozent zu, auf 164.503 Tonnen.

Bereits am Abend hatte der Großhandelskonzern Metro aus dem SDAX Geschäftszahlen vorgelegt. Die Umsätze des Konzern fielen in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal wegen des starken Euro um 3,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. In den jeweiligen lokalen Währungen - also ohne die Folgen der Umrechnung in den Euro - seien die Erlöse hingegen um 2,5 Prozent gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um ein Viertel auf 332 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit etwas schlechter aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten.

Der Immobilienkonzern Patrizia ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand im Quartal ein Minus von 6,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das im SDAX notierte Unternehmen noch 1,7 Millionen Euro verdient. Patrizia hatte bereits am 28. Juli bekannt gegeben, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Quartal gerade noch im Plus war. Daher ist der ausgewiesene Verlust keine Überraschung mehr.