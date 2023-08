marktbericht Trotz schwacher US-Börsen DAX deutlich höher erwartet Stand: 10.08.2023 07:27 Uhr

Ein spannender Börsentag erwartet die Anleger: US-Inflationsdaten werden die Märkte am Nachmittag in ihren Bann ziehen. Davor erreicht die Berichtssaison in Deutschland ihren Höhepunkt und dürfte Kurse bewegen.

Der DAX wird nach vorbörslichen Indikationen deutlich höher in den Tag starten. Danach dürfte der Index den XETRA-Handel bei 15.945 Punkten beginnen und gegenüber dem gestrigen Schlussstand rund 0,7 Prozent zulegen. Die Marke von 16.000 Zählern bleibt also in Reichweite.

Damit zeigt der DAX zunächst auch schwachen US-Börsen die kalte Schulter. Investoren an der Wall Street haben im Vorfeld der US-Inflationsdaten für Juli erneut die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,5 Prozent tiefer auf 35.123 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.722 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4467 Punkte ein. "Wir denken, dass zum jetzigen Zeitpunkt einige Gewinnmitnahmen und kurzfristige Konsolidierungen erfolgen", so Aadil Zaman, Partner bei der Wall Street Alliance Group.

Die Inflationsdaten werden aus Sicht der Experten die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beeinflussen. Sollte die Inflation wie erwartet weiter deutlich sinken, spräche das für eine längere Pause bei Zinserhöhungen in den USA.

Die japanischen Aktienmärkte sind am Donnerstag in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Sorgen der Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten wurden von starken Unternehmensgewinnen verdrängt. Der Nikkei-Index notierte 0,4 Prozent höher bei 32.339 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent auf 2296 Punkte. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

Am Devisenmarkt dürfte der Euro seine Seitwärtsbewegung um die Marke von 1,10 Dollar auch heute bis zur Veröffentlichung der US-Daten am Nachmittag fortsetzen. Im frühen Handel pendelt die Gemeinschaftswährung bei 1,0985 Dollar.

Die Ölpreise bewegen sich am Morgen weiter auf hohem Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 87,32 Dollar, das Fass der US-Sorte WTI notiert bei 83,85 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt wenig verändert bei 1917 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt werden die Kurse heute von einer Reihe von aktuellen Bilanzen und Geschäftsausblicken bewegt. Der Versicherungs-Konzern Allianz etwa bekräftigt nach Zuwächsen im zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Das operative Ergebnis solle 14,2 Milliarden Euro betragen, mit der üblichen Spanne von plus/minus einer Milliarde Euro. Im zweiten Quartal stieg das operative Ergebnis um 7,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, was etwas über den Schätzungen der Analysten lag. Diese hatten ein operatives Ergebnis von 3,6 Milliarden Euro erwartet.

Die Deutsche Telekom erwartet für 2023 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) von 41,0 Milliarden Euro. Das ist aber minimal mehr als bislang erwartet. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) bleibt bei mehr als 16 Milliarden Euro. Die Telekom gewann in Deutschland im zweiten Quartal unter eigenen Marken 319.000 Mobilfunkkunden für sich - fast zwei Drittel mehr als von Analysten erwartet. Auf Konzernebene ging der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro zurück. Das lag vorrangig an schwächeren Verkäufen von Endgeräten.

Der Kochboxenversender hat im abgeschlossenen Quartal wegen der weltweiten Konsumflaute einen deutlichen Nachfragerückgang hinnehmen müssen. Die Zahl der Bestellungen ging um sieben Prozent auf 30 Millionen zurück. Dank einer strikten Kostenkontrolle steigerte der Kochboxenlieferant allerdings das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast ein Drittel auf knapp 192 Millionen Euro. Der Umsatz ging infolge eines schwächeren Kundeninteresses leicht auf 1,92 Milliarden Euro zurück.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) rechnet mit einer längeren Durststrecke am Immobilienmarkt und streicht rund 130 Stellen. Die Krise an den Immobilienmärkten werde "schärfer und länger anhaltend" sein als zu Jahresbeginn gedacht. Deshalb sei im laufenden Jahr nur noch ein Neugeschäft von 6,5 bis 8,0 Milliarden Euro zu erwarten. Bisher hatte der Immobilienfinanzierer neun bis zehn Milliarden prognostiziert. "Eine sichtbare Erholung wird erst dann erwartet, wenn sich die Finanzierungskosten nachhaltig festigen, die Inflation weiter sinkt, die Auswirkungen von Home Office absehbar und sich das Spannungsfeld zwischen Online- und Einzelhandel beruhigt", so das Unternehmen.

Die Nachfrage nach Solartechnik hat SMA Solar im ersten Halbjahr einen Wachstumsschub verliehen. Bei einem Umsatzanstieg um rund 65 Prozent auf 778,9 Millionen Euro schnellte das operative Ergebnis (Ebitda) auf 125,3 Millionen Euro nach oben, gegenüber 15,9 Millionen vor Jahresfrist. "Wir wollen weiter profitabel wachsen. Mit unserer neuen Gigawatt-Fabrik schaffen wir hierfür ab 2025 zusätzliche 20 GW Kapazitäten und mehr als 200 neue Arbeitsplätze", erklärte SMA-Chef Jürgen Reinert. SMA will 2023 einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro vor und ein Ebitda von 230 bis 270 Millionen Euro erreichen.

Der US-Unterhaltungsriese Disney hat seine Verluste im Videostreaming-Geschäft im vergangenen Quartal halbieren können. Die Sparte mit dem Netflix-Konkurrenzdienst Disney+ verbuchte allerdings immer noch operativ rote Zahlen von 512 Millionen Dollar (466,5 Mio Euro). Im vergangenen Quartal sanken die Erlöse des Bereichs um sieben Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis fiel um 23 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Streaming-Umsatz legte derweil um neun Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar zu. Die Abonnentenzahl von Disney+ erhöhte sich binnen drei Monaten von 104,9 auf 105,7 Millionen.