Marktbericht DAX auf Vortagesniveau Seitwärts durch den Zahlensturm Stand: 27.10.2021 07:27 Uhr

Die Börsenbullen haben das Zepter weiter in der Hand, der deutsche Leitindex kann sein gestriges Niveau auch heute zunächst halten. Doch nach schwachen Vorgaben aus Übersee könnte der Schwung nachlassen.

Der DAX wird zum Handelsstart bei 15.725 Punkten erwartet, das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss. Damit kann der Leitindex seine Kursgewinne der vergangenen Tage aber erst einmal annähernd verteidigen.

Aus Übersee kommen am Morgen zwiespältige Vorgaben. Dank vieler guter Geschäftszahlen von US-Unternehmen legte der Dow-Jones-Index in New York noch einmal minimal auf knapp 35.757 Punkte zu, genug für einen neuen Rekord. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 15.236 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4575 Punkte zu, ebenfalls ein neuer Höchststand.

Einige enttäuschende Ausblicke seien auf Lieferprobleme zurückzuführen hieß es von Marktteilnehmern. Dies schüre Zuversicht, dass die US-Wirtschaft diese Herausforderungen meistern werde. "Der Beweis, dass durch etwas höhere Zinsen und etwas mehr Inflation das Wachstum wegbricht, muss erst noch erbracht werden", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Der Anlagenotstand in Sachen Aktien wiegt derzeit schwerer als die Angst vor Eintrübungen durch Margendruck und Inflation."

Auch in Asien erlahmt am Morgen allerdings nach mehreren starken Handelstagen der Aufwärtsschwung. Auch hier gehen Zins- und Inflationssorgen bei den Anlegern um. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 28.947 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert ein Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert derzeit 1,2 Prozent.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro am Morgen nur knapp über der Marke von 1,16 Dollar behaupten. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1605 Dollar. Die Ölpreise haben weiter leicht nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 85,20 Dollar rund ein halbes Prozent weniger als gestern. Auch der Preis für die Feinunze Gold hat sich leicht auf 1789 Dollar verbilligt.

Eine Reihe von US-Technologieschwergewichten hat am Abend noch Quartalszahlen vorgelegt, die bereits im nachbörslichen US-Handel überwiegend gut aufgenommen wurden.

Die Google-Mutter Alphabet profitiert weiterhin massiv von der Digitalisierung des Lebens in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des Internet-Konzerns im Jahresvergleich um 41 Prozent auf gut 65,1 Milliarden Dollar (56,1 Mrd Euro). Beim Gewinn gab es einen Sprung von 11,2 auf 18,9 Milliarden Dollar. Das Werbegeschäft von Google steuerte mit 53,1 Milliarden Dollar den Löwenanteil des Geschäfts bei. Während die Anzeigen im Umfeld von Googles Suchmaschine nach wie vor die tragende Säule sind, stieg auch die Bedeutung der Videoplattform Youtube weiter. Ihre Werbeerlöse kletterten von fünf auf 7,2 Milliarden Dollar vor. Das Geschäft mit Cloud-Diensten, bei denen Google zu Amazon aufholen will, wuchs um rund 45 Prozent auf knapp fünf Milliarden Dollar.

Der Software-Konzern hat im vergangenen Geschäftsquartal dank seiner florierenden Cloud-Dienste gut verdient. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar. Der starke Anstieg war aber auch einer milliardenschweren Steuergutschrift geschuldet. Die Erlöse des Unternehmens wuchsen um 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen, die Aktie legte nachbörslich zunächst leicht zu. Vor allem das Cloud-Geschäft boomte mit einem Umsatzplus von 50 Prozent weiter.

Die Corona-Krise sorgt bei Twitter weiter für steigende Erlöse. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Kurznachrichtendienst mitteilte. Im vierten Quartal sollen die Erlöse zwischen 1,5 und 1,6 Milliarden Dollar liegen. Trotzdem graben Konkurrenten wie TikTok Twitter ein wenig das Wasser ab. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer erhöhte sich zwar um 13 Prozent auf 211 Millionen. Damit blieb Twitter jedoch hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Auch von deutschen Konzern sind am Morgen bereits Quartalszahlen eingetrudelt. Gute Nachfrage und höheren Preise für seine Produkte stimmen den weltgrößten Chemiekonzern BASF zuversichtlich. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen optimistischer. Für 2021 erwartet BASF nun einen Umsatz zwischen 76 und 78 Milliarden Euro. Auch auf der Ergebnisseite rechnet das Unternehmen mit deutlicheren Steigerungen. Im dritten Quartal legte der Umsatz bei BASF um 42 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen stieg auf knapp 1,9 Milliarden Euro nach 581 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich wies BASF einen Gewinn von 1,25 Milliarden Euro aus.

Deutschlands größtes Geldhaus erzielte im dritten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 194 Millionen Euro, wie es am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und mehr als die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Damit hat die Deutsche Bank fünf Quartale in Folge Gewinne ausweisen können. Die Konzernerträge stiegen um zwei Prozent auf sechs Milliarden Euro. Die Deutsche Bank steckt mitten in einem umfassenden Umbau. Ganze Abteilungen wurden geschlossen, riskante Teile des Investmentbankings abgestoßen und umfassende Sparmaßnahmen angeschoben.

Der Hamburger Konsumgüter-Konzern steigt wieder in die erste Börsenliga auf. Mit Wirkung zum Freitag zieht der Tesa-Hersteller in den deutschen Leitindex DAX ein, den er im Frühjahr hatte verlassen müssen. Es ist die erste Veränderung seit der DAX-Erweiterung von 30 auf 40 Werte im September. Beiersdorf ersetzt dort die Aktie von Deutsche Wohnen, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Wohnungskonzern muss aus dem Index weichen, nachdem er vom größeren Konkurrenten Vonovia übernommen worden war.

Die Hamburger Biotech-Firma Evotec will mit ihrem Börsengang in New York rund 500 Millionen Euro einnehmen. Das geht aus der Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor, die Evotec am Dienstag eingereicht hat. Danach sollen bis zu 22 Millionen US-Hinterlegungsscheine (ADS) verkauft werden, von denen jede einer halben Evotec-Stammaktie entspricht. Zum XETRA-Schlusskurs vom Dienstag von 43,23 Euro könnte das Unternehmen damit rund 475 Millionen Euro einnehmen. Die Evotec-ADS sollen am Nasdaq Global Select Market der US-Technologiebörse Nasdaq notiert werden.