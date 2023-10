marktbericht DAX kaum verändert erwartet Risiken im Nahen Osten verunsichern die Anleger Stand: 18.10.2023 07:43 Uhr

Der Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen macht die Hoffnungen der Anleger auf eine Eindämmung des Konflikts im Nahen Osten zunichte. Der Ölpreis springt hoch - der DAX dürfte kaum verändert starten.

Nach zwei stabilen Tagen zeichnet sich auch zur Wochenmitte im DAX wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex derzeit nur wenige Punkte oberhalb seines gestrigen Schlusskurses von 15.252 Zählern. Unter den Anlegern nimmt die Nervosität im angeheizten Nahost-Konflikt wieder zu - bei steigenden Ölpreisen. Am Abend hatte es einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen gegeben.

Aus technischer Sicht dürfte damit die Bodenbildung im DAX unter erschwerten Bedingungen weitergehen. Zwei Wochen ist es nun her, dass der DAX bis auf 14.948 Punkte abgestürzt war - den tiefsten Stand seit März. Der letzte Erholungsversuch nach oben war noch unterhalb der 200-Tage-Linie gescheitert. Anleger sollten nun das Tief vom Montag bei 15.103 Zählern als nächste Unterstützung im Blick behalten.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den Asien-Börsen. So liegt die Börse in Shanghai trotz guter Wirtschaftsdaten aus China aktuell 0,6 Prozent im Minus. Die chinesische Wirtschaft war im dritten Quartal dank der anziehenden Binnennachfrage um 4,9 Prozent und damit stärker gewachsen als erwartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio nahezu unverändert.

Die Nachricht vom Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen trug zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise bei, da die Anleger befürchteten, dass der Iran oder andere Länder in den Konflikt hineingezogen werden könnten. Brent stieg um 2,16 Dollar auf 92,06 Dollar pro Barrel, während US-Rohöl um 2,30 Dollar auf 88,96 Dollar pro Barrel zulegte.

Die US-Börsen hatten gestern wenig verändert geschlossen. Durchwachsene Konzernbilanzen und Zinssorgen nach den jüngsten Konjunkturdaten trübten die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss minimal fester bei 33.397 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stagnierte bei 4.373 Zählern und der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 13.533 Stellen nach.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.940 Dollar - und damit 0,8 Prozent mehr. Seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das gelbe Edelmetall damit deutlich von seinem Image als "sicherer Hafen" profitiert und um über 100 Dollar angezogen. Der Euro zieht im frühen Handel leicht an und gewinnt 0,1 Prozent auf 1,0577 Dollar.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Adidas-Aktie zur Wochenmitte in den Fokus. Nach dem zweiten erfolgreichen Schlussverkauf von "Yeezy"-Schuhen rechnet der Sportartikelhersteller in diesem Jahr nur noch mit einem kleinen Verlust. Das operative Minus werde nur noch bei etwa 100 Millionen Euro liegen, 350 Millionen weniger als im Sommer vorhergesagt, teilte Adidas gestern Abend mit.

Wegen der Konjunkturschwäche der Chemiebranche baut der Spezialchemiekonzern Lanxess weltweit etwa jede 15. seiner Stellen ab. Um sich effizienter aufzustellen, sollen die Kosten im Jahr um 150 Millionen Euro gesenkt werden, wie ein Unternehmenssprecher am Abend sagte. Zu den Maßnahmen zähle der Abbau von 870 Vollzeitstellen, davon 460 in Deutschland.

Nach einem Geschäftseinbruch im vergangenen Jahr hat der Online-Broker Flatexdegiro im Sommer wieder deutlich zugelegt. Dank gestiegener Zinsen und höherer Provisionen pro Transaktion sprang das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 70 Prozent nach oben auf rund 41 Millionen Euro.

Nach zwei Unfällen mit Fußgängern in San Francisco ist die Robotaxi-Firma Cruise ins Blickfeld der US-Verkehrsbehörde geraten. Die NHTSA leitete eine Voruntersuchung ein, die unter anderem klären soll, ob die zum Teil komplett fahrerlosen Fahrzeuge der General-Motors-Tochter zu nahe an Menschen heranfahren.

Microsoft-Chef Satya Nadella ist zuversichtlich, dass Software mit Künstlicher Intelligenz auch in Zukunft ein Werkzeug unter Kontrolle der Menschen bleiben wird. Auf dem Weg zu Programmen, die sich selbst verbessern können, lägen noch viele Zwischenschritte, betonte Nadella am Abend bei der Verleihung des Axel Springer Awards in Berlin. "Und wir als Menschen sind gut darin, sehr mächtige Technologie mit einer Menge Regeln, Regulierung und Sicherheits-Standards zu nutzen."

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat mit ihrer Gewinnprognose für das laufende Vierteljahr an der Börse für Enttäuschung gesorgt. Bleiben die Flüge nach Tel Aviv nur bis Ende Oktober ausgesetzt, rechnet United für das laufende Quartal mit einem Gewinn pro Aktie von 1,80 Dollar. Bei einem Stopp bis Ende des Jahres wären es nur 1,50 Dollar, wie die Airline prognostizierte.

Der US-Onlinehändler Amazon setzt nach eigenen Angaben bereits 10.000 Elektro-Lieferwagen des Herstellers Rivian für die Auslieferung seiner Waren in den USA und Europa ein. Amazon habe bereits 150 Millionen Lieferungen mit Rivian-Transportern durchgeführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bis 2030 sollen mindestens 100.000 elektrische Lieferwagen auf den Straßen unterwegs sein. Amazon ist an dem Elektroautohersteller beteiligt.